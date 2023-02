Cancela Corte Suprema audiencia sobre Título 42

Washington— La Corte Suprema canceló el jueves los argumentos en un desafío para poner fin a una medida de inmigración de la era de la pandemia, un paso que sugirió que podría desestimar el caso con base en el anuncio de la administración Biden de que la emergencia sanitaria terminaría en mayo.

Se había programado que los jueces escucharan los argumentos sobre la medida, conocida como Título 42, el 1 de marzo. Una entrada concisa en el expediente de la Corte el jueves anunció que el caso había sido eliminado del calendario y no dio más explicaciones.

El desarrollo siguió a un escrito presentado la semana pasada por la procuradora general Elizabeth B. Prelogar, abogada de la administración, que decía que el caso pronto sería irrelevante.

“En ausencia de otros desarrollos relevantes, el fin de la emergencia de salud pública (entre otras consecuencias) terminará con las órdenes del Título 42 y hará irrelevante este caso”, escribió Prelogar.

La acción de la Corte el jueves indicó que estaba inclinada a estar de acuerdo y que, salvo otros desarrollos, desestimaría el caso y levantaría una suspensión que había mantenido la medida en vigor.

El Título 42 ha permitido que incluso los migrantes que de otro modo podrían calificar para el asilo sean expulsados rápidamente en la frontera Sur. La política, introducida por la administración Trump en marzo de 2020, se ha utilizado para expulsar a migrantes, incluidos muchos solicitantes de asilo, unas 2.5 millones de veces.

Las organizaciones humanitarias han dicho que la política evita que los migrantes que huyen de la violencia y la persecución obtengan un refugio seguro requerido por las leyes estadounidenses e internacionales, pero los funcionarios fronterizos dijeron que temían que su desaparición pudiera generar un aumento en los cruces ilegales a lo largo de la ya abrumada frontera.

La administración ha reconocido que poner fin al Título 42 tendría consecuencias.

“El Gobierno reconoce que el fin de las órdenes del Título 42 probablemente conducirá a un trastorno y un aumento temporal de los cruces fronterizos ilegales”, dijo Prelogar a los jueces en diciembre. “El Gobierno de ninguna manera busca minimizar la gravedad de ese problema. Pero la solución a ese problema de inmigración no puede ser extender indefinidamente una medida de salud pública que ahora todos reconocen que ha sobrevivido a su justificación de salud pública”.

En el escrito presentado la semana pasada, Prelogar escribió que la justificación se evaporaría por completo en dos meses. “El final anticipado de la emergencia de salud pública el 11 de mayo, y el vencimiento resultante de la orden operativa del Título 42, harían que este caso fuera discutible”, escribió.

En diciembre, la Corte Suprema bloqueó el fallo de un juez de primera instancia que habría levantado la medida. Esa fue una victoria provisional para los 19 estados mayoritariamente liderados por republicanos que habían tratado de mantener el Título 42 en su lugar, diciendo que los estados a menudo deben soportar la peor parte de los efectos de un aumento en los cruces fronterizos.

“La falta de otorgar una suspensión provocará una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera”, escribieron los abogados de los estados en una solicitud de emergencia, y agregaron que “los cruces ilegales diarios pueden más que duplicarse”.

Al acceder a escuchar el caso, la Corte Suprema dijo que sólo abordaría la cuestión de si los estados que habían solicitado la suspensión podían continuar con su impugnación de la medida. Prelogar escribió que “el debate del caso subyacente también cuaestionaría el intento de intervención de los peticionarios”.

El tribunal estuvo muy dividido sobre la decisión de conceder una suspensión. Los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson discreparon.

Gorsuch, en una disidencia a la que se unió Jackson, escribió que la Corte efectivamente había tomado una posición incorrecta, al menos temporalmente, sobre el tema más amplio del caso: si la pandemia de coronavirus justificaba la medida migratoria. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían adoptado inicialmente la política para prevenir la transmisión transfronteriza de la enfermedad, una política que la agencia ha dicho desde entonces que ya no es médicamente necesaria.

“La crisis fronteriza actual no es una crisis de Covid”, escribió Gorsuch. “Y las Cortes no deberían estar en el negocio de perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia sólo porque los funcionarios electos no han abordado una emergencia diferente. Somos un tribunal de justicia, no legisladores de último recurso”.