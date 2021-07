Camina a pie la frontera por los veteranos deportados

Puntual a su cita, Ramón Castro, ex integrante del Cuerpo de Marines y concejal de la Ciudad de Brawley, California, hizo una pausa en su caminata a favor de los veteranos deportados, para encontrarse con el grupo que vive en la zona de Ciudad Juárez.

Castro ya ha recorrido a pie los estados de California, Arizona y Nuevo México, y ahora en Texas confirmó su compromiso de finalizar el objetivo de completar 1 mil 954 millas como parte de la caminata “Walk the Line, a March to Bring Our Deported Veterans Home”.

“Hoy me tocó conocer a varios de los veteranos deportados que viven en Ciudad Juárez, la situación en que se encuentran, tanto de su salud como su situación económica, y debo decir que las condiciones en que están son alarmantes”, dijo Castro, después del encuentro con sus compañeros de armas.

A temprana hora se aproximó al muro fronterizo en la zona de Sunland Park, Nuevo México, y Anapra, en Juárez.

Ahí, el caminante paró para sostener un encuentro con algunos veteranos deportados, quienes tras cambiar impresiones se unieron al caminante en un recorrido a lo largo de la línea fronteriza rumbo al puente ‘Libre’.

Agentes de la Patrulla Fronteriza se acercaron al lugar del primer encuentro, ante la presencia de ambos contingentes, pero tras una plática con Castro el encuentro se llevó a cabo sin incidentes.

“Platicamos con ellos, les comentamos lo que estábamos haciendo ahí, el propósito que tenía el encuentro, y nos dieron la oportunidad de reunirnos, y conocernos por primera vez”, dijo Castro.

Posteriormente Castro reanudó su caminata en territorio estadounidense, mientras una par de veteranos deportados hicieron lo mismo por el lado mexicano de la frontera.

Posteriormente Ramón Castro cruzó el puente ‘Libre’ y se reunió con el grupo que le esperaba en el Parque Chamizal, en Ciudad Juárez, para intercambiar impresiones y dar esperanza a cada uno de ellos.

“Me sentí al igual que ellos muy contento con esta visita, y desde ahí mandamos el mensaje para que todos mantengamos la presión sobre el tema de los veteranos deportados y que podamos completar las metas trazadas, principalmente, como es obvio, que se les otorgue el perdón a todos los veteranos deportados para que regresen a casa”, afirmó Castro.

Este martes 20 de julio, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo una manifestación pacífica en el Parque San Jacinto (Plaza de Los Lagartos) para informar sobre las demandas que Ramón Castro hace, al unir su voz a la de quienes buscan el retorno de los veteranos deportados a casa.

Posteriormente Castro continuará su viaje con destino aBrownsville, Texas, para terminar la caminata, pero no su esfuerzo continuo a favor de sus compañeros de armas y servicio.