Cambian tiendas estrategia para el ‘Viernes Negro’

Con el cambio de estrategia implementado por las tiendas minoristas, las ventas del tradicional Black Friday (‘Viernes Negro’) han tomado un nuevo giro después de la pandemia y miles de compradores fronterizos han comenzado a adquirir sus mercancías en la víspera de la celebración que marca el inicio de la temporada navideña.

A comparación del pasado cuando los consumidores abarrotaban los centros comerciales para adquirir sus electrónicos a menor precio, hoy esas filas y aglomeraciones desaparecieron dando orden a las compras.

PUBLICIDAD

Para evitar confusiones a su clientela las diversas cadenas minoristas han informado a través de sus redes sociales y medios alternos los horarios de apertura de sus almacenes tanto antes, como durante y después de la celebración.

Tiendas como Walmart, Target, Best Buy y Home Depot, entre otras, permanecerán cerradas el jueves 24, Día de Acción de Gracias, y reabrirán sus puertas desde las 5 de la mañana del viernes. Ashley Furniture cerrará ese día.

“En lo particular me parece bien que ahora podamos comprar nuestras mercancías antes de la fecha de la venta navideña, ya sea en línea o presencial, porque me da tiempo de pensar si realmente las necesito. Así nadie me apresura”, dijo Elsa Esparza, residente de la zona Este de la ciudad.

En el día feriado algunos minoristas como Whole Foods, Bass Pro, Old Navy, CVS y Walgreens, entre otros, abrirán sus puertas desde las 9 am y cerrarán a más tardar a las 6:00 pm.

Academy Sports, Bed Bath & Beyond, Michael’s, Lowe’s, JC Penny, Macy’s, Walmart, Best Buy y Target, abrirán sus puertas el ‘Viernes Negro’ con atractivas ofertas para sus clientes a las 5 am.

Otras tiendas como Costco, Foot Locker, BJ’s Wholesale Club y Nordstrom, abrirán después de las 9 am.

Walmart y Target, que solían tener al menos un horario limitado el Día de Acción de Gracias, comenzaron a cerrar sus puertas durante las vacaciones de 2020 cuando comenzó la pandemia de coronavirus. Las dos empresas y muchas otras continuaron los cierres en los últimos años.

Best Buy también informó que sus tiendas cerrarán el Día de Acción de Gracias y, en su lugar, dirigió a los compradores a su sitio web y aplicación. Walmart cerró el año pasado en Acción de Gracias y hará lo mismo este año.

Las ventas prenavideñas del Black Friday se han extendido de las tiendas físicas a las ventas en línea y ha ampliado su duración, pues ya no se trata sólo de un día, sino de todo un fin de semana de ofertas entre el ‘Viernes Negro’ y el Cyber Monday (lanzado en 2005).

Según los comerciantes, las oportunidades de compra existen para todos por lo que si se está pensando en sumarse a las ventas de Black Friday este año, todo lo que se necesita es una estrategia de los consumidores para ese día, cuentan los expertos.