Cambian ‘reglas del juego’ para mariguana en NM

Santa Fe— La gobernadora Michelle Lujan Grisham, que calificó al cannabis como un “cambio de juego” para Nuevo México, promulgó un proyecto de ley el lunes que legaliza la mariguana recreativa para adultos mayores de 21 años, publicó The Santa Fe New Mexican.

“Felicitaciones a todos y cada uno de nosotros en Nuevo México por hacer esto bien”, dijo la gobernadora durante una conferencia de prensa con viento y socialmente distanciada en el lado Oeste del Capitolio estatal. “No podría estar más orgullosa”.

La gobernadora también promulgó una medida separada que elimina ciertas condenas relacionadas con el cannabis, lo que podría afectar a decenas de miles de personas.

“Ya hay trabajo en justicia social”, dijo Lujan Grisham, y agregó que el Departamento de Correcciones del estado ha identificado a 100 personas tras las rejas que podrían ser elegibles para la liberación anticipada y que la Policía del Estado de Nuevo México (NMSP) identificó a 150 mil personas cuyas condenas serán revisadas para su posible eliminación de antecedentes penales.

La legalización del cannabis para adultos trae justicia social “en las formas en las que hemos estado hablando y defendiendo, durante décadas”, dijo Lujan Grisham.

“Sabemos una cosa, y estoy mirando directamente a la Drug Policy Alliance cuando digo esto”, dijo la gobernadora. “Es una guerra fallida contra las drogas que ha impactado de manera desproporcionada y negativa a las comunidades de color, y esta es una manera no sólo de diversificar nuestra economía, buena para los gobiernos locales, buena para el Gobierno estatal, sino que significa que estamos logrando justicia en cada comunidad para tantos neomexiquenses que han esperado demasiado tiempo para que lo hagamos. Y felicito a esta Legislatura por lograr que este proyecto de ley llegue a la meta”.

La firma del proyecto de ley se produce después de que la gobernadora convocara a una sesión especial para tratar casi exclusivamente la legalización de la mariguana recreativa después de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre el asunto durante la sesión legislativa regular de 60 días. Los esfuerzos de años anteriores también habían fracasado.

“Creo que hoy los habitantes de Nuevo México finalmente pueden exhalar”, dijo Emily Kaltenbach, directora estatal de la Drug Policy Alliance.

Pero no todo el mundo está emocionado de que Nuevo México se convierta en el decimoséptimo estado de la nación en legalizar el cannabis para adultos.

En un comunicado emitido inmediatamente después de la ceremonia de firma del proyecto de ley, el presidente del Partido Republicano estatal, Steve Pearce, dijo que la mariguana recreativa provocaría más delitos, uso entre los menores y problemas al volante.

“La gobernadora tiene la quimera de salvar las finanzas del estado con la esperanza de obtener cientos de millones de dólares de los ingresos de la mariguana, pero no está claro cuánto dinero terminará en las arcas del estado”, dijo.

Según el informe de impacto fiscal del proyecto de ley, la industria podría crear alrededor de 11 mil puestos de trabajo y generar decenas de millones de dólares en nuevos ingresos. Según estimaciones preliminares, el impuesto especial generará al menos $20 millones para el fondo general en el primer año fiscal completo y crecerá en los años siguientes.

“Espero que todas las proyecciones estén más que realizadas”, dijo Lujan Grisham. “Realmente espero que superemos todas las expectativas”.

La ley entrará en vigor el 29 de junio.

“No será legal poseer o cultivar uno propio hasta el 29 de junio o más tarde”, dijo la superintendente de Regulación y Licencias, Linda Trujillo.

Las ventas comerciales comenzarán no antes del 1 de abril de 2022, y la emisión de licencias para realizar actividades comerciales de cannabis comenzará a más tardar el 1 de enero de 2022.

Según la ley, los adultos mayores de 21 años pueden comprar y poseer hasta 2 onzas de cannabis o 16 onzas de extracto de cannabis, o hasta 800 miligramos de cannabis comestible.

La gobernadora, sin embargo, no participará, al menos no de inmediato de la nueva legislación.

“Simplemente no me involucro”, dijo. “No tengo ninguna razón para no hacerlo cuando esté listo, pero no tengo planes de salir corriendo y hacerlo... probablemente me quedaré en el rumbo y buscaré endorfinas en otros lugares. Pero no hay oposición en absoluto de esta gobernadora”.

Varios legisladores demócratas asistieron a la ceremonia y promocionaron la legalización.

“No es el proyecto de ley perfecto, y lo que tenía que suceder es el hecho de que obtuviéramos una ley al otro lado de la línea”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Peter Wirth. “Lo que es importante para mí es que tenemos una estructura”. (De la Redacción/El Diario de El Paso)

