Cambia Walmart su política a favor de la discapacidad

Maine— Walmart acordó cambiar su política nacional para reasignar a los trabajadores discapacitados para resolver una demanda presentada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos en Maine.

El acuerdo requiere que Walmart ofrezca a los trabajadores discapacitados un puesto vacante en hasta cinco tiendas cercanas en lugar de solo la ubicación actual de un empleado.

Walmart también acordó pagar $80 mil a un trabajador al que no se le ofreció la oportunidad de transferirse a otra tienda.

La demanda, en un tribunal federal en Bangor, fue presentada en nombre de un trabajador de larga data que desarrolló una discapacidad que le impidió continuar su trabajo como asociada de ventas.

Walmart determinó que los únicos puestos que eran adecuados para ella eran como acompañante de saludos o probadores. Dichos trabajos estaban disponibles en las tiendas Walmart en Waterville y Thomaston, pero no en la tienda de trabajadores en Augusta. Se separó del minorista en 2014.

La demanda sostuvo que Walmart violó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades al negarse a ofrecer trabajos en otros lugares.

“La ley federal requiere que los empleadores reasignen a los empleados con discapacidad a puestos vacantes como el alojamiento razonable de último recurso”, dijo Jeffrey Burstein, abogado regional de la oficina de distrito de la EEOC en Nueva York, en un comunicado.

Walmart no reconoció haber actuado mal bajo un decreto de consentimiento, firmado por un juez federal el miércoles, pero sí aceptó cambiar sus prácticas.

El portavoz de Walmart, Randy Hargrove, dijo el sábado que ya se estaba trabajando en un cambio de política y que se estaba probando a través de un programa piloto antes de que se anunciara el acuerdo el viernes por la noche. La nueva política se implementará en las tiendas Walmart en todo el país en febrero, dijo.