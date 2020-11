Cámara de seguridad capta robo al interior de auto

El Paso— Una cámara de seguridad capturó el robo de un automóvil en un vecindario del este de El Paso. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso están pidiendo ayuda para identificar a estos ladrones a través del programa "Crimen de la Semana".

En la madrugada del martes 17 de noviembre de 2020, a las 2:20 a.m., un automóvil que atravesaba las 10100 cuadras de Cork se detuvo junto a un automóvil estacionado en la calle. El pasajero delantero salió y abrió la puerta del conductor del Ford Mustang estacionado. Después comenzó a mirar por el interior del automóvil con una linterna. Los sospechosos robaron varios artículos electrónicos por un total de mil 550 dólares, incluida una cámara GoPro 7.

El vehículo sospechoso es un automóvil pequeño de cuatro puertas blanco y parece tener llantas cromadas del mercado de accesorios.

Cualquiera que tenga información sobre la identidad de estos ladrones de autos debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477 (TIPS) o en línea en www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, es posible que califique para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc., es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver delitos.