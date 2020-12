Calma ante la crisis

Tomada de internet

Durante su mandato como alcalde, mi esposo ha enfrentado crisis sin precedentes con una calma decisiva. No permitió que la tragedia de separar a los niños migrantes de sus padres nos definiera cuando El Paso era la “zona cero” de la inmigración, pero invitó a los alcaldes a experimentar la frontera mientras ofrecían soluciones de sentido común para la reforma. Tampoco permitió que un tiroteo racista nos definiera, comunicando en cambio el amor y la cercanía de la familia en El Paso / Juárez que trasciende fronteras. Con coherencia de mensaje y un corazón cariñoso, ha protegido vidas y medios de subsistencia durante Covid, superando las payasadas partidistas que lo rodean. Ha manejado estas crisis al tiempo que superó el récord de su oponente en todas las áreas, desde las calles hasta el empleo, la reducción de la deuda y el apoyo a la policía y los bomberos . No es de extrañar que su voz se escuche a nivel nacional con su “enfoque refrescantemente no partidista y de sentido común que disipa los mitos negativos sobre la frontera”. Según John Hudak, miembro principal de Brookings Institution, se podrían encontrar soluciones políticas reales en D.C. si ambas partes buscaran a personas como Dee.