Callaban por miedo

Personas transgénero y homosexuales detenidas en un enorme centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nuevo México enfrentaron abuso físico y verbal y fueron puestas en confinamiento solitario después de quejarse al respecto, de acuerdo con una denuncia que grupos a favor de los derechos civiles enviaron a la agencia estadounidense el lunes.

La carta de parte de los abogados de la Unión Americana de los Derechos Civiles (ACLU), el Centro para la Defensa del Inmigrante de Las Américas y el Proyecto Dreamers de Santa Fe sostiene que 12 detenidos homosexuales y transgénero en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, un centro de detención con capacidad para albergar hasta a mil personas, ubicado a unas 30 millas al norte de esta ciudad fronteriza, rutinariamente sufrieron acoso sexual y abuso por parte de otros detenidos, que los guardias abusaron verbalmente de ellos y que los oficiales de ICE violaron sus propias regulaciones al negarle la terapia hormonal a los detenidos transgénero. También aseveran que fueron puestos en confinamiento solitario después de que los detenidos se quejaran del maltrato.

“Las prácticas de ICE en Otero han creado un ambiente inseguro para las mujeres transgénero y los hombres homosexuales que se encuentran detenidos ahí”, según la carta.

Los oficiales de ICE se rehusaron a dar un comentario en torno a las específicas acusaciones en la carta, pero la vocera, Leticia Zamarripa, dijo que la agencia se apega a los estándares nacionales para la atención médica y cuenta con reglamentos específicos para cuidar de los detenidos transgénero que se encuentran bajo su custodia.

“ICE está comprometido en asegurar que aquellos que se encuentran bajo nuestra custodia residan en un ambiente seguro y humanitario, y bajo las condiciones apropiadas de confinamiento”, según Zamarripa.

Un hombre hondureño de 21 años, quien se identifica como homosexual, dijo en una entrevista que fue continuamente acosado y manoseado por otros detenidos después de arribar al centro de detención de Otero en diciembre. El hombre habló bajo condición de anonimato debido a que su familia en Estados unidos no sabe que él es homosexual.

El hombre dijo que no presentó una queja ante los oficiales debido a que temía que se tomaran represalias en su contra. Cuando un amigo de él presentó una queja aseverando que había sido acosado sexualmente y abusado por otros de los detenidos, él y su amigo fueron puestos en confinamiento solitario, dijo. También dijo que después de cuatro días en confinamiento solitario, los oficiales le dijeron que podría ser liberado, pero que si se quejaba otra vez, volvería a ser puesto en confinamiento solitario. Fue luego colocado en un área donde los detenidos rutinariamente lo acosaban.

“Pedí que me cambiaran a otras barracas, pero tenía miedo de escribir específicamente lo que me estaba pasando debido a que ya me habían advertido de que si hacía otra queja, sería enviado al confinamiento solitario”, según dijo el detenido, quien fue liberado tras pagar una fianza la semana pasada después de tener que soportar tres meses de abuso.

En el 2018, 37 miembros demócratas del Congreso escribieron una carta a ICE con acusaciones similares de maltrato a personas gay y transgénero que se encontraban detenidas. La carta decía que el 13 por ciento de las 300 personas trangénero detenidas por ICE en el año fiscal del 2017 fueron puestas en confinamiento solitario.

Los lineamientos de ICE permiten el uso del confinamiento solitario para personas vulnerables al acoso sexual o a la agresión “cuando no existe otra opción viable de albergue, a manera de último recurso”. La carta del Congreso del 2018 desató ciertas inquietudes en torno al tiempo que los migrantes LGBT pasaban en confinamiento solitario.

“Este no es un problema nuevo. Tristemente, de nuestras conversaciones con los detenidos en Otero, nos hemos enterado que este nivel de abuso indebido, maltrato y acoso es más común de lo que nos podríamos imaginar”, dijo Nicolas Palazzo, un abogado del Centro de Defensa para el Inmigrante de las Américas en El Paso.

Los abogados que representan a los detenidos gay y transgénero en el centro de detención de Nuevo México están pidiendo que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional lance una investigación. Un reporte del 2017 por parte del inspector general encontró “un potencial uso indebido” del confinamiento solitarios para los detenidos homosexuales y transgénero en Otero y en otros centros de detención.

Los abogados también pidieron reunirse con oficiales de ICE para discutir la propuesta de ciertas reformas en el centro de detención de Otero, el cual es operado por la Management and Training Corporation a nombre de ICE, una de las más grandes compañías de prisiones privadas en la nación.