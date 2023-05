Calla Abbott sobre el juicio político a Paxton

Austin— Mientras la Cámara de Representantes de Texas avanzaba hacia la acusación del fiscal general Ken Paxton durante la semana, el gobernador Greg Abbott mantuvo su distancia. Pero ahora que la Cámara ha votado a favor del juicio político, pronto podría tener que tomar una decisión importante.

El voto de la Cámara significa que Paxton es suspendido inmediatamente de su cargo en espera de un juicio en el Senado. Depende de Abbott decidir si designa a alguien para ocupar temporalmente la vacante.

Abbott se ha mantenido en silencio sobre el asunto durante toda la semana. Y su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado por la noche después de la votación de 121-23.

El silencio se ha notado. El sábado por la noche, Donald Trump declaró en una publicación en Truth Social que el gobernador estaba “¡PERDIDO EN ACCIÓN!

“¿Dónde está el gobernador de Texas sobre la destitución de su fiscal general?”

Mientras tanto, Brent Webster, el principal adjunto de Paxton en la oficina del fiscal general, dijo en un correo electrónico al personal ayer sábado que dirigirá la agencia mientras Paxton se ocupa de los procedimientos del juicio político.

El propio Abbott es un ex fiscal general, que precedió a Paxton en el puesto. Y ha construido conexiones profundas en el mundo legal conservador y es conocido por apoyarse en ex asistentes para nombramientos de alto perfil.

Nombró a cinco republicanos para la Corte Suprema del estado durante su mandato: Jimmy Blacklock, Rebeca Huddle, Jane Bland, Brett Busby y Evan Young. Blacklock se desempeñó como abogado general de Abbott antes de mudarse a la corte.

Si Abbott elige colocar temporalmente a alguien en el asiento de Paxton, se enfrenta a todo tipo de consideraciones, incluso si elige a alguien que sea solo un marcador de posición hasta las próximas elecciones.

La lista de personas interesadas en el trabajo puede incluir a los principales oponentes de Paxton en 2022: el ex comisionado de tierras George P. Bush, la ex jueza de la Corte Suprema de Texas Eva Guzman y el ex representante federal Louie Gohmert de Tyler. El ex representante estatal Matt Krause, R-Tyler, también participó brevemente en la carrera, pero se retiró después de que Gohmert ingresó.

Abbott ha evitado en gran medida comentar extensamente sobre los problemas legales de Paxton a lo largo de los años. En 2020, cuando los anteriores diputados presentaron por primera vez acusaciones de que Paxton estaba abusando de su autoridad, Abbott dijo que estaba preocupado, pero se negó a comentar más hasta que se completara cualquier investigación. Nunca más volvió a decir nada sobre el asunto.

El gobernador nunca tomó partido en las reñidas primarias republicanas de Paxton el año pasado. Pero al entrar en la contienda, dijo que Paxton estaba haciendo un “trabajo muy efectivo” como fiscal general.

Los líderes de la Cámara de Representantes de Texas han insistido en que la investigación comenzó porque pidió a la Legislatura que autorizara un acuerdo de 3.3 millones de dólares financiado por el estado con los ex miembros de su personal, a quienes despidió después de que lo acusaran de aceptar sobornos. El presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, republicano por Beaumont, fue el primer republicano en expresar su oposición al uso de dólares de los contribuyentes para el acuerdo.

En ese momento, Abbott no fue tan lejos como para decir que se oponía al acuerdo, pero dijo que esperaba que Paxton presentara su caso ante la Legislatura.

“Puede o no llegar a mi escritorio, pero como dejó en claro el presidente Phelan, este es un tema que el fiscal general tendrá que explicar completamente tanto a la Cámara como al Senado”, dijo Abbott a The Texas Tribune en febrero.