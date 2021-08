Califican de ‘brutal’ reinstauración ley ‘Permanecer en México’

Ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó el martes la solicitud del gobierno de Biden de suspender la orden de un tribunal inferior que requiere la reactivación de la política de inmigración “Permanecer en México”, las organizaciones en defensa de los inmigrantes en El Paso han salido a dar su postura, calificando como brutal su reinstauración.

La controvertida política —conocida también como Protocolos de Protección de Migrantes, o MPP— obliga a los migrantes a permanecer en México mientras esperan las fechas de su corte de inmigración de Estados Unidos.

En El Paso, el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas aseguró que la administración de Biden no debe retroceder y debe continuar con su compromiso en la frontera.

“Como equipo, todavía estamos asimilando las noticias de la Corte Suprema esta noche. Todavía nos preguntamos qué significa esto para aquellos a quienes servimos y para nuestro trabajo. No podemos evitar sentirnos inundados por los recuerdos de las personas a las que ayudamos a salir del MPP” dice una declaración.

La organización recordó el caso de Tania, una mujer sordomuda que fue colocada en el MPP y enviada a México.

“Debido a que no podía comunicarse, su familia pensó que estaba muerta durante varias semanas hasta que su hermano se ausentó del trabajo para localizarla. La encontró viva y buscó nuestra ayuda. En menos de dos días pudimos sacarla del MPP”, aseguraron.

También, recordaron el caso de Lily, quien era una adolescente cuando la colocaron en MPP.

“Fue violada después de reprobar su entrevista de no devolución. Ella le dijo al oficial durante su entrevista que estaba segura de que la lastimarían y que temía por su vida en Mexico”, dice la declaración.

“Fue brutalmente violada pocos días después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) le negara el acceso a la seguridad en el país y la enviara de regreso a México. Fue necesario que la violaran para finalmente permitirle quedarse en los Estados Unidos para luchar por su caso”, se añade.

Las Américas asegura que cuando el administrador de Biden terminó con el MPP, el lado positivo para el equipo de México fue “poder ayudar con la entrada de miles de solicitantes de asilo durante el proceso de liquidación del MPP”.

“Los saludamos, ayudamos a educarlos sobre su proceso legal y los animamos justo antes de que subieran al autobús para cruzar a los Estados Unidos. Fue una experiencia increíble para nosotros después de acompañar a personas en su punto más bajo. Esa alegría se ha ido por ahora”, mencionaron.

La organización dijo que continuaran instando a la administración de Biden a restaurar el asilo.

“Poner fin al MPP fue el primer paso y ahora no pueden darse por vencidos. Deben rescindir el MPP y terminar el Título 42. No podemos regresar. No hay un MPP más suave. Necesitamos que la Administración renueve su compromiso con la humanidad en la frontera y actúe ahora”, finalizó.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitió una declaración donde afirma está en desacuerdo con la decisión.

“El Departamento de Seguridad Nacional discrepa respetuosamente con la decisión del tribunal de distrito y lamenta que el Tribunal Supremo se haya negado a emitir una suspensión”, se lee en la declaración.

“El DHS ha apelado la orden del tribunal de distrito y continuará impugnándola enérgicamente. Sin embargo, a medida que continúe el proceso de apelación, el DHS cumplirá con la orden de buena fe. Junto con socios interinstitucionales, el DHS ha comenzado a participar con el Gobierno de México en discusiones diplomáticas en torno a los Protocolos de Protección al Migrante (MPP)”, se añade.

El DHS aseguro que sigue comprometido con la construcción de un “sistema de inmigración seguro, ordenado y humano que defienda nuestras leyes y valores”.

“El DHS continúa procesando a las personas de acuerdo con la ley y nuestra misión. De conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los CDC, el DHS continúa expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentran en la frontera suroeste” finaliza.