Caída de árbol provocó megaincendio en Ruidoso

ALBUQUERQUE, Nuevo México (AP) — Una investigación determinó que la caída de un árbol en las líneas eléctricas provocó un incendio fatal que también destruyó más de 200 viviendas en el área de Ruidoso hace cuatro meses, según un diario.

El Albuquerque Journal dijo que un informe emitido por el Departamento de Energía, Minerales y Recursos Naturales de Nuevo México establece que ráfagas de viento de hasta 80 mph derribaron un árbol de 49 pies de altura afectado por la sequía el 12 de abril, lo que provocó que las líneas eléctricas se arquearan y encendieran el fuego.

Al día siguiente, las autoridades informaron haber encontrado los restos de una pareja de ancianos que murió mientras intentaba evacuar su casa en llamas.

El incendio generó dos demandas presentadas en nombre de docenas de propietarios de Ruidoso.

La demanda alega que Public Service Company of New Mexico y un contratista causaron el incendio al no mantener adecuadamente los árboles y la vegetación cerca de sus líneas eléctricas.

PNM ha negado cualquier culpa o irregularidad, diciendo que el árbol que golpeó las líneas eléctricas estaba ubicado fuera del derecho de paso de la empresa.