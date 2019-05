Cae sospechoso de asalto armado

Las Cruces, N. M.— Un sospechoso de un robo a mano armada fue arrestado el miércoles por la mañana y se le fincaron cargos por el delito.

DeShante A. Williams, de 25 años, cuya dirección figura como 999 W. Amador Ave., está acusado de robo a mano armada, un delito grave de segundo grado.

Poco antes de las 5:30 a.m. del 22 de mayo, la Policía de Las Cruces (LCPD) recibió una denuncia de un robo a mano armada y se reunió con la presunta víctima.

La afectada dijo que se despertó alrededor de las 4 a.m. para descubrir que su novio ya no estaba con ella.

Por tal razón fue a buscarlo a un apartamento, donde otra mujer indicó que tampoco se encontraba ahí. La víctima dijo a los investigadores que un hombre afroamericano salió de detrás de la puerta, armado con un cuchillo pequeño.

El atacante ordenó a la víctima que entregara sus posesiones. La mujer le entregó su llavero, un billete de 20 dólares y su teléfono celular.

La mujer regresó a su apartamento donde notificó a la Policía el robo a mano armada. Describió al atacante como un afroamericano como si tuviera un tatuaje distintivo con una “N” debajo del ojo derecho y un tatuaje con una “M” debajo del ojo izquierdo.

LCPD fue al departamento en la calle 17 y localizó a Williams, quien fue detenido sin más incidentes. La Policía también determinó que Williams tenía una orden de arresto pendiente por no presentarse a una cita en la Corte.

El sospechoso ingresó en el Centro de Detención del Condado de Dona Ana, donde se encuentra recluido sin fianza.