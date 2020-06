Cae Powerball en El Paso; no lo han reclamado

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

El Paso— Un boleto de Powerball de un millón de dólares está a punto de expirar y no ha sido reclamado, informó la Lotería de Texas este jueves. El boleto fue comprado en El Paso.

“Se compró un boleto Quick Pick con cinco números sorteados para el sorteo del 25 de enero en Big Savers Market, ubicado en 3630 Alameda Avenue en El Paso, pero no se ha reclamado el premio de un millón”, se informó en un comunicado.

El boleto ganador acertó los cinco números de bola blanca extraídos (2-9-17-36-67), pero no el número de Powerball (18). La fecha límite para reclamar el premio es el jueves 23 de julio a las 5 p.m. hora local.

Debido a la pandemia por el Covid-19, se han realizado cambios en el proceso de reclamos de premios de la Lotería de Texas.

El titular del boleto puede reclamar el premio en un centro de reclamos solicitando una cita en línea en www.txlottery.org/appointment o llamando al 800-375-6886.

No se aceptarán reclamos sin cita y no se admitirán reclamantes no programados en ninguna instalación de la Lotería de Texas.

El titular del boleto también puede reclamar el premio por correo. El boleto, junto con un formulario de reclamo, debe estar matasellado antes de la fecha de vencimiento del boleto del 23 de julio y debe enviarse por correo a:

Comisión de Lotería de Texas ATTN: Austin Claim Center PO Box 16600 Austin, TX 78761-6600. "Alentamos a nuestros jugadores de Powerball a que revisen sus boletos, revisen los números nuevamente y si sus números coinciden, firmen el reverso del boleto y contáctenos para solicitar una cita para reclamar su premio", dijo Gary Grief, director ejecutivo de La Lotería de Texas.

Un titular de boleto pierde cualquier reclamo de un premio por un juego de sorteo después de la expiración del día 180 siguiente a la fecha del sorteo. El plazo puede extenderse por un período de tiempo para cierto personal militar elegible. Los premios no reclamados vuelven al estado para los programas autorizados por la Legislatura de Texas, se agrega.