‘Cada vez más difícil evitar la recesión’

Washington– Después de meses de luchar contra la inflación, es “más difícil ver el camino” para que la Reserva Federal (Fed) controle los aumentos de precios sin causar una recesión, consideraron funcionarios del banco central.

Bajo esa premisa, y tras considerar que dejar que la inflación se mantenga alta sería peor que una recesión económica, el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció el aumento de la tasa de referencia en 0.75 puntos porcentuales por cuarta vez este año.

Ahora, la Fed no muestra signos de dar marcha atrás, incluso cuando Powell reconoció que están tomando decisiones sin tener plena certeza de cómo se desarrollarán.

“Siempre dijimos que iba a ser difícil” lograr el llamado “aterrizaje suave” sin una recesión, dijo Powell en una conferencia de prensa después de dos días de reuniones del comité de mercados abiertos de la Fed. “Creo que en la medida en que las tasas tienen que subir y permanecer más altas por más tiempo, se vuelve más difícil ver el camino. Se ha estrechado. Yo diría que el camino se ha estrechado en el transcurso del último año”.

Los principales mercados bursátiles de Estados Unidos, que ya han estado volátiles ante la perspectiva de que las tasas se mantengan altas por más tiempo, se desviaron de la noticia, y el índice industrial Dow Jones subió brevemente más de 300 puntos antes de revertir el rumbo y volverse negativo.

El Dow finalmente cerró con una baja de 505 puntos, o 1.55 por ciento. El S&P 500 cayó un 2.5 por ciento y el Nasdaq disminuyó un 3.36 por ciento.

Una sola receta

La Fed tiene efectivamente una sola herramienta para controlar la inflación: la tasa de fondos federales, o lo que los bancos se cobran entre sí por prestar. Esa tasa de interés es contundente pero de amplio alcance, y apunta a la demanda al influir en todo tipo de préstamos, desde las tasas hipotecarias y los préstamos para automóviles hasta la deuda contraída por las empresas. La Fed ahora ha subido las tasas seis veces desde marzo, elevando su tasa de referencia entre 3.75 y 4 por ciento, lo que se considera territorio “restrictivo” que debería desacelerar el crecimiento económico.

La Fed decide mantener las tasas más altas por más tiempo, ya que cae bajo las crecientes críticas de economistas y demócratas en el Capitolio de que se está moviendo con demasiada fuerza y no está dando tiempo suficiente para que sus políticas se afiancen en la economía. Powell dejó en claro que no “tiene ningún sentido de que hayamos apretado demasiado” y dijo que “es muy prematuro pensar en hacer una pausa”.

“Tenemos mucho camino por recorrer”, dijo.

Llegada tarde

Una de las principales razones por las que la Fed ha estado acumulando aumentos tan enormes es porque llegó tarde a la lucha contra la inflación. Los banqueros centrales inicialmente dijeron que el aumento de los precios al consumidor sería temporal, ya que la economía recuperó el equilibrio de la crisis del Covid. Esa interpretación fue incorrecta y puso a la Fed en posición de trabajar más para cimentar la credibilidad y convencer a los mercados, los funcionarios electos y los consumidores estadounidenses de que hará su trabajo, incluso en un momento de extrema incertidumbre.

“Obviamente, mucho de esto tiene que ver con la narrativa y la comunicación. Ya sea que se detengan o no a principios del próximo año o al final del primer trimestre, no hay grandes efectos económicos”, dijo Wendy Edelberg, directora de Hamilton. Project, un grupo de expertos de centroizquierda y ex economista jefe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. “Pero sí importan en términos de credibilidad. Hacer una pausa antes de tener un cambio en la inflación para colgarse el sombrero, es un problema. Y apuesto a que no se detendrán hasta que vean eso”.

¿Hasta cuándo?

Aun así, los mercados, los observadores de la Fed y los hogares y las empresas de todo el país están atentos a cualquier pista sobre cuándo y cómo los funcionarios decidirán relajarse. Las propias proyecciones de la Fed muestran una posible subida de medio punto porcentual en la próxima reunión de diciembre, seguida de una subida menor a principios de 2023.

Powell pareció abrir la puerta a una desaceleración en las próximas reuniones, pero no dio una guía precisa. Señaló que el mercado de la vivienda, que es extremadamente sensible a los aumentos de las tasas de interés, se ha enfriado sustancialmente a medida que las tasas hipotecarias se han disparado y las políticas de la Fed han desencadenado condiciones más estrictas en todo el sistema financiero. Pero los funcionarios aún no han visto un progreso lo suficientemente cercano más allá de eso.

Los precios en septiembre subieron un 8.2 por ciento en comparación con el año anterior y un 0.4 por ciento en comparación con agosto, por encima de las expectativas de los analistas. La inflación subyacente, una medida vigilada de cerca por la Fed que elimina categorías más volátiles como alimentos y energía, también se destacó.

Powell dijo que desde la última reunión de políticas de la Fed en septiembre, los datos que muestran un mercado laboral aún activo y un informe de inflación vertiginoso sugieren que las tasas tendrán que subir más de lo que esperaban los funcionarios hace sólo seis semanas.

A pesar de todo, el mercado laboral se ha mantenido notablemente resistente y todavía se está agitando. La tasa de desempleo es baja, del 3.5 por ciento, y los empleadores aún están ansiosos por contratar trabajadores, y la cantidad de vacantes aumentó en septiembre a 10.7 millones.