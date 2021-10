Buscan tratamientos contra Covid-19

El Paso, Texas— La batalla contra Covid-19 aún no ha terminado, y el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en EP está lanzando dos estudios de posibles tratamientos para quienes padecen el virus.

TTUHSC El Paso recibió recientemente una subvención de 1.7 millones de dólares de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) como parte de un esfuerzo multicéntrico para probar tratamientos en pacientes con Covid. Edward Michelson, M.D., profesor y presidente del Departamento de Medicina de Emergencia de Foster School of Medicine, está liderando el esfuerzo en TTUHSC EP en dos proyectos de investigación.

El primer proyecto, ACTIV-6, es un ensayo nacional para evaluar medicamentos reutilizados para ver si pueden ser efectivos en el tratamiento del coronavirus. El segundo proyecto es el diseño del propio Dr. Michelson y se centra en un tratamiento de venta libre para las alergias nasales. Su estudio determinará si el medicamento se puede usar para tratar a los pacientes con Covid.

“Aquí en TTUHSC EP, estamos muy involucrados en la investigación de diferentes aspectos de Covid-19”, dijo el Dr. Michelson, quien también es director médico del Departamento de Emergencias del Centro Médico Universitario de EP. “Desde pruebas de diagnóstico hasta ensayos terapéuticos, nuestra investigación beneficiará a nuestros pacientes, a la comunidad local y, si tenemos éxito, al mundo”.

Ambos ensayos serán estudios doble ciego, lo que significa que la mitad de los pacientes recibirán el fármaco y la otra mitad recibirá un placebo. Ni el médico ni el paciente sabrán cuál recibe el paciente.

Ensayo ACTIV-6

Con la ayuda de varias universidades, incluida TTUHSC EP, el ensayo ACTIV-6 probará varios medicamentos, que han sido aprobados por la FDA para otras enfermedades, para ver si se pueden usar para tratar enfermos con Covid-19. El estudio se centrará en los pacientes que no necesitan ser hospitalizados. Los pacientes de EP y el Sur de Nuevo México serán elegibles para unirse.

“Una vez que identificamos a los pacientes que son positivos para Covid-19, pero que están lo suficientemente bien como para quedarse en casa, los contactaremos, discutiremos el ensayo y, si están interesados, los dirigiremos a un sitio web donde puedan firmar formularios de consentimiento”, dijo el Dr. Michelson.

Las personas que acepten participar recibirán su medicamento por correo de una farmacia nacional, lo que garantizará que ni ellos ni su médico sepan si han recibido el medicamento o un placebo. Luego informarán sus síntomas durante un período de 14 a 28 días.

Las universidades participantes probarán inicialmente tres medicamentos diferentes. Según el éxito o el fracaso de un fármaco, es posible que se elimine del estudio o se amplíe para probarlo en otros sitios. A medida que se descubra que uno o más de los medicamentos tienen valor o no ayudan, es posible que se eliminen y se agreguen nuevos medicamentos. Los primeros tres fármacos que se estudiarán son ivermectina, fluvoxamina y fluticasona.

La ivermectina, que normalmente se usa para tratar afecciones causadas por gusanos parásitos, ha aparecido en las noticias últimamente, y algunas personas se automedican con versiones del fármaco destinadas a animales. Sin embargo, el Dr. Michelson dijo que la ivermectina, para uso humano, se recetará en dosis basadas en el peso del paciente. Los resultados de ensayos previos de ivermectina han producido resultados mixtos. Este estudio debería incluir suficientes pacientes para determinar finalmente si la ivermectina beneficia a los pacientes con Covid-19.

La fluvoxamina es un fármaco utilizado en psiquiatría que se ha demostrado en pequeños estudios que ayuda a mantener a los pacientes con Covid-19 fuera del hospital. La fluticasona es un aerosol esteroide fuerte que inhalan algunos pacientes con asma. Este medicamento puede reducir la lesión pulmonar asociada con la neumonía Covid-19.

A cada paciente que acepte participar se le asignará uno de los tres medicamentos o un placebo correspondiente. El equipo de investigación y el paciente sabrán cuál de los tres medicamentos se les asignó, pero no sabrán si el paciente está recibiendo el medicamento activo o un placebo de apariencia idéntica. Los ensayos clínicos prospectivos aleatorizados son el estándar de oro en medicina para determinar si un nuevo tratamiento es efectivo.

“Todos los encuentros con los pacientes se realizarán por Internet y por teléfono, lo que agregará otra capa de conveniencia y seguridad”, dijo el Dr. Michelson. “Los pacientes recibirán la medicación en su casa e interactuarán con el equipo de investigación por teléfono. No se les exigirá ninguna visita “en persona”.

El Dr. Michelson espera comenzar a inscribir pacientes en el ensayo ACTIV-6 dentro del próximo mes. A nivel nacional, el NIH tiene como objetivo inscribir a 15 mil pacientes, pero en El Paso la meta es reclutar a 400. Espera trabajar con pacientes de toda la región fronteriza, incluido Las Cruces.

“El hecho de que los habitantes de El Paso tengan acceso a tratamientos que son parte de ensayos clínicos nacionales es importante”, dijo el Dr. Michelson. “Un estudio como éste beneficia a la comunidad porque les da la oportunidad de ser parte de la investigación médica de vanguardia”.

Prueba local

El segundo ensayo probará el medicamento antiinflamatorio cromolín, un fármaco genérico económico que se utiliza para tratar las alergias oculares y nasales, así como los síntomas del asma. Actualmente está disponible como solución nebulizadora o gota para los ojos, que requieren receta médica o como aerosol nasal de venta libre.

El Dr. Michelson diseñó el estudio porque el cromoglicato reduce la inflamación de los pulmones, que es la forma en que el Covid-19 causa una enfermedad grave. Ha visto evidencia anecdótica en UMC de que la formulación de cromolín en aerosol nasal podría ser eficaz para tratar a los pacientes con coronavirus.

“El cromolín necesita ser probado en un ambiente controlado”, dijo el Dr. Michelson. “Si resulta ser efectivo, entonces podría usarse como tratamiento en el hogar. Y debido a que es económico, también sería la mejor opción para las naciones en desarrollo y las áreas de bajos ingresos”.

El Dr. Michelson espera inscribir a 60 pacientes en su estudio de cromolín. Los primeros 10 recibirán el medicamento y observarán su efectividad para asegurarse de que no haya efectos secundarios nocivos. Los próximos 50 pacientes serán observados en un ensayo doble ciego, y la mitad recibirá un placebo.

El Dr. Michelson dijo que se centrará en los pacientes con Covid-19 admitidos en el Centro Médico Universitario para que no se superpongan con los pacientes del estudio ACTIV-6, que se quedarán en casa. Los pacientes serán tratados con cromoglicato en el hospital y permanecerán con el medicamento durante aproximadamente tres semanas después de salir del hospital. Él hará un seguimiento con ellos cuatro semanas después para verificar su progreso.

“No serán los pacientes hospitalizados más enfermos, pero tendrán evidencia de neumonía por Covid y requerirán oxígeno suplementario”, dijo el Dr. Michelson. “Esto podría ser útil para frenar los efectos a largo plazo de la enfermedad sobre los que hemos estado escuchando y leyendo”.

Si se demuestra que el cromolín es efectivo en el ensayo pequeño, el Dr. Michelson propondrá que se agregue a la lista de medicamentos reutilizados en el estudio ACTIV-6. Esto permitirá que otros centros médicos adapten los protocolos de TTUHSC EP y recluten más pacientes a nivel nacional.

El Dr. Michelson está esperando la aprobación del estudio de cromolín antes de reclutar pacientes. El número de casos de coronavirus en EP creció durante julio y agosto. El aumento actual se debe principalmente a la variante Delta, la más contagiosa del virus, detectada por primera vez en la India. La mayoría de los pacientes hospitalizados no han sido vacunados; sin embargo, los pacientes completamente vacunados aún pueden infectarse con la nueva variante.

“El número de positivos está aumentando de nuevo. Creo que eso se traducirá en ver más pacientes en el hospital pronto y más personas dando positivo, particularmente entre aquellos que no están vacunados”, dijo el Dr. Michelson.

“Nos va muy bien con las vacunas en EP. Nuestro número de pacientes hospitalizados se ha mantenido estable durante una época en que los casos en otras partes de Texas aumentaron a niveles elevados. Aunque las tasas de hospitalización por Covid-19 a nivel local no están aumentando, el número diario de nuevos casos de avance de la variante Delta sigue siendo alto”.

El cuerpo docente de TTUHSC El Paso combina rutinariamente su experiencia como educadores, investigadores y médicos para brindar atención de calidad a los pacientes y enseñar a la próxima generación de médicos en Foster School of Medicine. Los miembros de la facultad también son médicos asistentes en Texas Tech Physicians of El Paso (TTP EP), que sirve como práctica médica de Foster School of Medicine y trabaja en afiliación con UMC, uno de los hospitales universitarios de TTUHSC El Paso. TTP EP proporciona anualmente más de 31 millones de dólares de atención no compensada.

TTP y TTUHSC EP sirven a 108 condados en el Oeste de Texas que históricamente han estado desatendidos. Es uno de los dos únicos centros de ciencias de la salud designados como instituciones al servicio de los hispanos del Título V, y el único en la frontera entre Estados Unidos y México.

El cincuenta por ciento de los estudiantes de 2020-21 se identifican como hispanos. Y la mayoría de los estudiantes provienen de comunidades cercanas y permanecen en la región y/o regresan a EP para servir en la zona fronteriza al graduarse y completar la capacitación.

Hace más de 10 años, antes de la apertura de la Escuela de Medicina Foster, el número promedio de médicos de atención directa del Condado de El Paso por cada 100 mil personas era un 75% menor que el promedio nacional. Desde entonces, el Condado de EP ha aumentado su número de médicos de atención directa de 844 a mil 325, un aumento del 57% que es un resultado directo de tener una escuela de medicina de cuatro años en el área.