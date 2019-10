Buscan republicanos sobrellevar proceso

Washington— El abogado del presidente insiste en que la verdadera historia es una teoría de conspiración que ha sido desmentida. Un asesor importante de la Casa Blanca dice que el responsable de todo es el “estado profundo”. Y un congresista republicano está señalando al hijo del ex vicepresidente Joe Biden.

Ahora que los demócratas avanzan en una investigación preliminar de juicio político al presidente Donald Trump, de cara a una posible votación para fines de año, los aliados del mandatario están tratando de varias formas de ver la mejor forma de sobrellevar la amenaza más dura contra su Presidencia. La competencia comenzó el domingo en el circuito de programas televisivos de comentarios políticos, donde una gama de republicanos comenzaron a anticiparse a los hechos.

Lo más sonado de la lista: la acusación falsa de Rudy Giuliani de que fue Ucrania la que se entrometió en las elecciones del 2016. El ex alcalde de Nueva York ha estado animando a Kiev a investigar tanto a Biden como a Hillary Clinton.

“Estoy profundamente frustrado con lo que él y el equipo legal están haciendo y repitiéndole esa teoría desmentida al presidente. Se le queda en la mente cuando la escucha una y otra vez”, dijo Tom Bossert, ex asesor de seguridad nacional de Trump. “Esa teoría de conspiración tiene que desaparecer, tienen que dejar de repetirla, no pueden seguir repitiéndola”.

Giuliani no sólo la repitió el domingo, sino que mostró unas hojas que dijo eran declaraciones juradas que apoyaban su historia.

“Tom Bossert no sabe de lo que está hablando”, dijo Guiliani. Luego dijo que los demócratas le estaban tendiendo una trampa a Trump.

El legislador Jim Jordan, republicano por Ohio, dijo que Trump sólo estaba pidiendo al presidente ucraniano Zelenskiy que acabara con la corrupción.