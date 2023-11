Buscan que pato sin pierna vuelva a caminar

Poppy the Duck remó felizmente en una piscina azul para niños y aprendió a navegar en el agua con una sola aleta.

La situación era diferente hace apenas un mes, cuando los rescatistas encontraron al anciano pato doméstico abandonado y desaliñado en un parque público. Estaba demacrado, tenía las plumas empapadas y tenía un hilo de pescar enrollado tan apretado alrededor de su aleta izquierda que tuvieron que amputárselo.

Ahora Poppy, también apodada Popcorn, está obteniendo una ventaja en la vida gracias a un grupo de amantes de los animales y diseñadores de Fab Lab El Paso que están creando un nuevo apéndice impreso en 3D para el ave acuática.

“En última instancia, queremos que vuelva a tener cierta capacidad de caminar”, dijo la instructora de STEM del Fab Lab, Alezzandra Díaz. “Él también quiere esa capacidad. Puedes verlo cuando intenta obligarse a ponerse de pie”.

Fab Lab El Paso, una organización de base sin fines de lucro, brinda acceso comunitario a herramientas de fabricación digital como impresoras 3D y organiza talleres educativos sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, también conocidos como STEM.

Aunque todavía se encuentran en las primeras etapas del proceso, Díaz y la gerente de instrucción STEM del Fab Lab, Elizabeth Artalejo, dijeron que planean incorporar el proyecto al taller de modelado 3D del laboratorio para estudiantes K-12.

“Nos gustaría que los estudiantes vinieran y conocieran a Poppy una vez que tengamos un diseño que esté bastante listo, sólo para que podamos inspirar a los estudiantes a resolver problemas para estos animales que no pueden resolverlos por sí mismos”, señaló Artalejo. “El objetivo es enseñarles un poco sobre el modelado 3D, sobre su importancia y luego desafiarlos a crear su versión de una prótesis para Poppy”.

El anciano pato doméstico con un pico ligeramente verde fue encontrado en Young Park en Las Cruces, que tiene un estanque de patos donde probablemente sus dueños lo abandonaron. A diferencia de los patos salvajes, que normalmente tienen una esperanza de vida más corta, las aves como Poppy dependen de los humanos para alimentarse y refugiarse y pueden vivir hasta 20 años con los cuidados adecuados.

Julie Ito Morales, fundadora del Stick House Sanctuary en Upper Valley de El Paso, dijo que Poppy tenía un peso muy bajo y una pierna necrótica cuando solicitaron su ayuda a principios de octubre.

El santuario, una organización sin fines de lucro para la rehabilitación de la vida silvestre y el bienestar animal, se enfoca en salvar aves y pequeños mamíferos en el área de El Paso y Las Cruces.

Después de llegar al santuario, a Poppy lo llevaron de urgencia a una cirugía y le amputaron la pierna antes de que la infección pudiera propagarse.

“Las aves en realidad respiran a través de sus huesos, por lo que una vez que tienen algo como un hilo de pescar enrollado alrededor de su pata, corta su hueso y hace que las bacterias recorran todo su sistema respiratorio”, comentó Ito Morales. “Eso puede matarlos si no los salvamos lo suficientemente pronto”.

Incluso después de recuperarse de la cirugía, puede pasar algún tiempo antes de que Poppy obtenga un buen estado de salud.

Además de estar desnutrido, el ave con una sola pata padecía una condición conocida como pluma mojada, que impide que los patos y gansos produzcan los aceites que mantienen su plumaje impermeable y les permiten nadar.

“Tenía las plumas tan secas que si se metía en el agua, quedaría saturado hasta los huesos”, dijo Ito Morales sobre Poppy cuando llegó por primera vez al santuario.

Ahora chapotea y nada en una piscina para niños, donde realiza terapia acuática con regularidad para ganar fuerza en la pierna que le queda y aprender a arreglarse las plumas. Ito Morales contó que cuando Poppy llegó al santuario pesaba menos de 2 libras. Ahora pesa más cerca de 7 libras, aunque el peso promedio de un pato doméstico es de 9 a 12 libras.

“Su glándula sebácea no se desarrolló, pero ahora la está desarrollando con su aseo y su estar en el agua”, dijo Ito Morales. “Así que se ve mucho mejor”.

Cuando se le preguntó por qué lo llamó Poppy, dijo que se le ocurrió el nombre, aunque sus alumnos de Children’s Garden Day School lo llaman Popcorn.

Aunque Poppy todavía lucha por moverse en tierra firme, Díaz y Artalejo han intervenido para ayudarlo a valerse por sí mismo nuevamente.

Incluso antes de conocer a Poppy, la pareja comenzó a diseñar un prototipo para ver cómo le iría con una prótesis de pierna.

“Simplemente lo miramos a ojo”, comentó Artalejo. “Realmente no teníamos mucha información en la que basar esos diseños, aparte de investigar un poco sobre lo que otras personas habían hecho”.

Después de probarlo y obtener las medidas de Poppy, Díaz y Artalejo comenzaron a hacer actualizaciones al diseño, como cambiar el material de un plástico duro a un polímero similar al caucho que se parece más a la aleta de un pato. También planean diseñar un arnés al que puedan acoplar la prótesis inspirada en los “pañales de gallina” que se utilizan para mantener a sus compañeros emplumados en el interior.

Los instructores no esperan que el proyecto sea un paseo por el parque.

“Es difícil porque un pato no habla. Entonces, si nos estamos probando (la prótesis), no podemos simplemente preguntarle: ‘¿Se siente bien?’”, dijo Díaz. “El mayor desafío es saber si estamos diseñando según lo que Poppy necesita”.

Aún así, Díaz y Artalejo dijeron que esperan terminar la nueva pierna dentro de los próximos meses.

Además de ayudar a Poppy, los instructores dijeron que esperan que su diseño ayude a otros patos en situaciones similares que no son infrecuentes para las aves acuáticas que viven en la región.

“Si se encuentra un pato doméstico en un estanque o lago público, fue abandonado allí o fue criado por otros dos patos domésticos abandonados”, dijo Ito Morales.

“Los patos domésticos no vuelan, por lo tanto, una vez abandonados, quedan atrapados allí donde los dejaron. No tienen los instintos para buscar comida como la vida silvestre. Tampoco tienen el instinto de esconderse de los depredadores”.

A lo largo de los años, Stick House Sanctuary ha acogido a cientos de patos y gansos domésticos que han sido abandonados o descuidados por sus dueños.

Ito Morales contó que el santuario ayudó recientemente a rescatar a casi 90 patos a los que se les permitió vagar libremente y reproducirse sin control en una propiedad privada.

Los rescatistas del santuario también intentan capturar a otro pato doméstico que deambula por el Parque Ascarate con un hilo de pescar enrollado en una de sus patas.

En 2015, el santuario ayudó en el intento de rescate de unos 200 patos y gansos heridos y hambrientos que, según las autoridades, estaban abandonados en el Parque Ascarate, informó El Paso Times. Ito Morales dijo que terminaron rescatando 84 aves.

Aunque el condado de El Paso está planeando limpiar el lago en el Parque Ascarate , donde a menudo se abandonan patos y gansos, el comisionado David Stout dijo a El Paso Matters que el proyecto no abordará el problema de las aves acuáticas del parque.

“Será un problema continuo hasta que la gente deje de dejar patos en el parque, y no sé si eso sucederá alguna vez”, dijo Stout, quien representa el área del Parque Ascarate. “Así que no creo necesariamente que este alcance de trabajo o este proyecto vaya a ayudar o dificultar. Simplemente creo que es una cuestión de tratar de educar al público e instar a la gente a no arrojar sus patos al parque”.

En cuanto a Poppy, después de que se recupere, Ito Morales planea darle un hogar permanente con la bandada de patos, gansos y gallinas que viven en el santuario.

“Se quedará aquí para siempre porque le quitarán la pierna ortopédica por la noche y seguirá durmiendo adentro porque está comprometido”, dijo. “Pero luego le volverán a poner la pierna y lo agregarán al grupo”.