Buscan pistas sobre asesinato en la I-10

Los investigadores continúan buscando pistas sobre un hombre que recibió un disparo mortal en la I-10 Este cerca de América hace diez meses. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a los involucrados en este asesinato a través del programa Crimen de la Semana.

El sábado 10 de septiembre de 2022, a las 7:20 p. m., Israel Corral, de 32 años, conducía un Honda Accord 2012 gris en la I-10 East. Los investigadores creen que Corral se involucró en un incidente de ira en la carretera con el tirador. Durante ese incidente de ira en la carretera, el conductor u ocupante del otro vehículo disparó un arma contra Corral y lo mató. El vehículo de Corral se detuvo en la rampa de entrada al circuito 375 desde la I-10 East.. El incidente de ira en la carretera puede haber comenzado cerca de Hawkins y continuar hasta la salida de Loop 375.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de este asesinato debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.