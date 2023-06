Buscan pistas sobre asesinato de padre de familia

El Paso.- Un hombre recibió un disparo mortal en un vecindario del noreste de El Paso hace cinco semanas. Crime Stoppers y el Departamento de Policía (EPPD) continúan buscando pistas para encontrar a los involucrados en este asesinato a través del programa Crimen de la Semana.

El sábado 29 de abril a las 3:11 am, los oficiales respondieron a una llamada de un vehículo que se había estrellado contra un patio en la cuadra 5900 de Ameen. El conductor, Daniel Antonio Mergil, de 27 años, fue llevado al hospital pero no sobrevivió.

La investigación reveló que Mergil recibió un disparo. Los investigadores creen que el tiroteo pudo haber tenido lugar cerca de la cuadra 6100 de Ameen cerca de las instalaciones de una bodega de U-Haul Storage. Mergil dejó una esposa y un niño pequeño. Los investigadores están seguros de que alguien sabe quién estuvo involucrado en el asesinato de Mergil.

Cualquier persona que tenga información sobre este asesinato debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea en cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.