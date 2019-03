Buscan personal ante posible postulación de O’Rourke en 2020

Austin, Tx.— Los asesores de Beto O’Rourke empezaron a platicar con estrategas políticos demócratas acerca de los puestos que se necesitan para hacer una campaña nacional, mientras que el ex congresista de Texas promete que pronto anunciará su decisión sobre si se postula a la Presidencia en el 2020.

Una persona que tiene conocimiento directo de la situación le comentó este jueves que el equipo de O’Rourke está teniendo pláticas formales anticipadas para conseguir personal.

La persona habló de manera anónima para poder revelar las reuniones que se están teniendo antes de que la campaña haga el anuncio.

El suceso ocurrió un día después que O’Rourke anunció que ya había tomado una decisión para el 2020 y que “pronto” daría a conocer sus planes.

Las personas cercanas a O’Rourke han dicho durante semanas que no están seguros de qué manera va a divulgar sus intenciones, si llevará a cabo un mitin o un evento formal o si utilizará las comunicaciones en línea, quizá hará una aparición en la televisión o lo hará de otra manera.

O’Rourke fue un ávido usuario de Facebook Live cuando recorrió Texas y casi logró derrotar al republicano Ted Cruz en la competencia al Senado de Estados Unidos en el mes de noviembre.

Tan reciente como la semana pasada, O’Rourke sugirió que aún estaba en el proceso de decidir “cuál era la mejor manera de servir a nuestro país” y no descartaba postularse a la Presidencia, ni convertirse en el candidato a la vicepresidencia para otro demócrata en el 2020 o competir contra el senador John Cornyn, quien tratará de reelegirse en el 2020.

Sin embargo, el campamento de O’Rourke asegura que competir nuevamente para el Senado no era algo muy probable.

O’Rourke recaudó más de 80 millones de dólares de donadores a nivel nacional y perdió ante Cruz por menos de 3 puntos porcentuales en Texas, en donde un demócrata no ha ganado un puesto en todo el Estado en 25 años.

Él empezó esa competencia siendo mayormente desconocido fuera de su ciudad natal de El Paso y se veía como una posibilidad remota, pero se convirtió en un astro nacional en los círculos demócratas debido a una campaña optimista y llena de energía, teniendo una historia de fondo convincente que incluyó un período como guitarrista de rock-punk mientras estaba en la universidad.

Aunque la lista de demócratas que tratarán de evitar la reelección del presidente Donald Trump es muy larga, una campaña de O’Rourke podría sacudir a sus competidores.

Algunos donadores han dicho que están guardando sus contribuciones para ver qué va a decidir O’Rourke.

Sin embargo, activistas demócratas en Iowa, que es en donde se inicia la votación presidencial, y New Hampshire, en donde se lleva a cabo la primera elección primaria del país, han invitado a O’Rourke para que los visite.

En lugar de eso, O’Rourke ha acudido a universidades de Wisconsin, que es el campo de batalla del norte centro del país y ha visitado partes de Kansas, Oklahoma, Colorado y Nuevo México sin que haya estado la prensa.

Cuando se postuló al Senado, O’Rourke evitó a los asesores y encuestadores y rechazó dinero que le ofrecieron grupos políticos externos.

La semana pasada dijo que no está seguro si hará lo mismo si se postula para presidente, pero que cualquier campaña nacional que organice será un reflejo de su propuesta poco ortodoxa al Senado, tanto como sea posible.