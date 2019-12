Buscan demócratas retrasar juicio de Trump en Senado

Washington— El día después de que la Cámara de Representantes criticara al presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso, las preguntas continuaron surgiendo sobre el momento y el alcance de un juicio anticipado en el Senado con respecto a su conducta hacia Ucrania.

Los líderes de la Cámara sugirieron un posible retraso hasta que puedan obtener una garantía de un juicio justo en el Senado. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, en un discurso, criticó duramente el proceso de la Cámara como apresurado e injusto y sugirió que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, tiene “demasiado miedo” para transmitir “su producto de mala calidad”.

Mientras tanto, Trump, quien es sólo el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado para enfrentar un juicio político, elogió el jueves la unidad republicana al oponerse a la medida, alegando que eso es “de lo que habla la gente”.

Trump continúa presionando a los republicanos del Senado para que lleven a cabo un juicio político para que pueda ser absuelto de los cargos formulados en su contra por la Cámara, incluso mientras los demócratas sopesan cuándo enviar formalmente los artículos aprobados el miércoles por la noche, según declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca y asesores presidenciales.

Pelosi dijo el jueves que quería ver cuál sería el proceso del Senado antes de presentar los artículos de juicio político, y dijo que quiere asegurarse de que el juicio sea “justo”.

Algunos demócratas dicen que no tiene sentido enviar los artículos al Senado porque está casi garantizado que Trump será declarado inocente por la cámara controlada por el Partido Republicano, lo que le permite alardear de la absolución en la campaña electoral.

Trump quiere que el Senado lo reivindique después de que no participó en el proceso de destitución de la Cámara porque dijo que los demócratas no fueron justos con él.

Sigue inclinado a querer que comparezcan una serie de testigos porque cree que su testimonio sería perjudicial para los demócratas, según los funcionarios y asesores que hablaron bajo condición de anonimato para describir las discusiones privadas.

Pero los abogados de la Casa Blanca no están seguros de qué harían si la Cámara no envía los artículos de juicio político al Senado.

McConnell ha argumentado a los asesores de la Casa Blanca y a Trump que cada solicitud de testigo debería ser aprobada por un voto mayoritario, lo que podría colocar a algunos republicanos del Senado en un lugar político difícil, y que los demócratas también podrían descubrir información con sus preguntas, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

Pero Trump está cada vez más convencido de que el proceso de destitución está ayudando a sus probabilidades de reelección en estados cambiantes, según sus asistentes.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que todavía esperan que haya un juicio.

Los demócratas del Senado continúan presionando para un juicio completo y han aprovechado los recientes comentarios de McConnell de que está coordinando con la Casa Blanca para argumentar que los republicanos no planean llevar a cabo un proceso justo.

El senador Joe Manchin III, demócrata de Virginia Occidental, dijo en una entrevista que quería que McConnell permitiera que testigos, como el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el ex asesor de seguridad nacional John Bolton, testificaran.

“Mitch McConnell se adelantó a todo el proceso y se coludió con el acusado”, dijo Manchin.

El portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, dijo el jueves que la Casa Blanca continúa trabajando con McConnell “para descubrir la mejor manera de avanzar” con un juicio político en el Senado.

“Estamos listos para cualquier cosa”, dijo Gidley durante una aparición en Fox News. “Cómo se ve eso en el Senado, ya sabes, esperaremos y veremos. Estamos trabajando, obviamente, con Mitch McConnell para descubrir la mejor manera de avanzar. Pero seamos claros, ¿después de esa farsa durante meses [en la Cámara]... realmente queremos avanzar con más de esto en el Senado?. Yo diría que no”.

Gidley dijo que la charla sobre la retención de los artículos marcó el final efectivo de la acusación.

“Creo que esto ha llegado a su fin, por este último truco, por este último truco de Nancy Pelosi. La gente ve a través de esta farsa”, dijo.

La campaña de Trump en la Casa Blanca en 2020 envió un correo electrónico a sus seguidores el jueves buscando recaudar dinero de la destitución del presidente y describiendo a los demócratas de la Cámara como “TRAIDORES”.

En el correo electrónico, enviado bajo el asunto “Haz que paguen”, el gerente de campaña de Trump, Brad Parscale, escribe que los demócratas “han declarado la guerra abierta a la democracia estadounidense”, haciéndose eco del lenguaje que Trump usó en su carta a Pelosi esta semana.

“229 TRAIDORES demócratas votaron para destituir al presidente Trump por NINGUNA RAZÓN que no sea el hecho de que no les gusta”, escribe Parscale en la carta. “El pueblo estadounidense eligió al presidente Trump, pero los demócratas y las NOTICIAS FALSAS todavía no pueden aceptarlo”.