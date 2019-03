Buscan a ofensor sexual prófugo

La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) solicita a la ayuda de la comunidad para localizar a un ofensor sexual que escapó del Centro Multiusos.

Se trata de Roberto Luna, quien el pasado 19 de marzo salió del centro ubicado en el 1700 Horizon Boulevard y ya no regresó.

Leslie Antúnez, vocera de EPCSO, indicó que Luna es requerido por las autoridades por violar su libertad condicional y agregó que se le fincará un cargo extra por no registrarse como ofensor sexual.

El hombre había sido detenido por intento de abuso sexual agravado contra una niña de 12 años. La vocera explicó que Luna estaba en libertad condicional por un cargo de robo a casa-habitación.

Por ello, Antúnez reiteró que se solicita la ayuda de la comunidad, para poder dar con el paradero de Luna.

Si usted tiene información sobre la posible ubicación de Luna, puede comunicarse con EPCSO al (915) 538-2008.



Tiroteo deja un lesionado

La Policía de El Paso (EPPD) investiga un tiroteo registrado durante la madrugada del jueves al sur de la ciudad que dejó como saldo una persona lesionada.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:15 de la mañana, en un complejo de apartamentos ubicados en la cuadra 800 de la calle S. Mesa.

Las autoridades no revelaron de manera inmediata la identidad de la víctima, sólo confirmaron que fue trasladada de emergencia a recibir atención médica.

Hasta la fecha no se han reportado arrestos relacionados con el tiroteo, las investigaciones en este caso continúan.