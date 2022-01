Buscan a ladrones de tienda de conveniencia

El Paso.- Dos hombres robaron una tienda de conveniencia en el noreste de El Paso y fueron grabados por cámaras de seguridad. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) piden ayuda para identificarlos a través del programa Crimen de la Semana.

En la mañana del lunes 17 de enero de 2022, a las 3:58 a. m., dos hombres entraron a la tienda de conveniencia Circle K ubicada en 4101 N. Piedras.

Uno entró en la oficina comercial y robó un paquete de cigarrillos de la marca Eagle 20. Después salió de la oficina y se dirigió a un baño. Momentos después, ese mismo hombre regresó a la oficina y robó una tableta iPad de Apple.

Ambos abandonaron la tienda y huyeron de la escena en un Buick modelo antiguo. El sospechoso que ingresó a la oficina vestía una gorra de beisbol con un logo en el centro, un pasamontañas negro, una chaqueta oscura, pantalones de mezclilla y tenis deportivos blancos y negros.

El otro sospechoso vestía una gorra de beisbol, una sudadera con capucha naranja, una chaqueta de color claro, pantalones deportivos azules y zapatillas deportivas blancas y negras.

El vehículo es un automóvil Buick blanco de 4 puertas, con molduras negras y falta un tapacubos delantero en el lado del conductor.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de estos hombres debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.