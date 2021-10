Buscan a hombre que empleó tarjetas de crédito robadas

El Paso— Un hombre fue captado usando tarjetas de crédito robadas al interior de un vehículo en el lado Este de El Paso. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden su ayuda para identificar al hombre que usa estas tarjetas robadas a través del programa Crimen de la Semana.

En la madrugada del lunes 25 de octubre, aproximadamente a las 3:30 a.m., un hombre pagó tarjetas de crédito en la tienda Circle K ubicada en 1250 Airway. El sospechoso utilizó dos tarjetas de crédito diferentes para realizar varias transacciones.

Las tarjetas habían sido robadas de una camioneta en la cuadra 1400 de Idlewilde horas antes.

Las cámaras de seguridad de la tienda grabaron al sospechoso y los investigadores creen que alguien conoce su identidad.

Se cree que en este caso particular el vehículo fue robado porque el interior no había sido cerrado con seguros. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso quisieran recordarle a la comunidad la importancia de cerrar con llave su vehículo y no dejar objetos de valor.

Cualquiera que tenga información sobre la identidad de este ladrón debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. El informante permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.