Buscan a hombre que disparó a familia en caso de ira al volante

El Paso.— Un hombre disparó a una familia como resultado de un incidente de ira en la carretera en el lado oeste de El Paso.

Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a este hombre a través del programa Crimen de la Semana.

El sábado 5 de noviembre, alrededor de las 7 p. m., una mujer que conducía una camioneta SUV con su familia hizo un cambio de sentido en Mesa y Crossroads.

La guiadora giró frente a un automóvil deportivo blanco que, según los informes, conducía sin luces delanteras.

El conductor del deportivo intercambió palabras con un ocupante de la camioneta. Ambos vehículos llegaron a detenerse cerca de la sucursal del GECU del 7955 N. Mesa.

El conductor del automóvil salió disparando con una pistola a las víctimas y se dio a la fuga. No se reportaron heridos. Había un pasajero masculino en el coche.

El sospechoso es un hombre hispano, de tez oscura, en su adolescencia o principios de los 20. Llevaba una camisa blanca y una gorra negra.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de este hombre debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.