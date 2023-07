Buscan a dos por vandalizar la Estrella de la Montaña

Autoridades sospechan que al menos dos personas son responsables del acto de vandalismo que dañó la icónica Estrella de la Montaña de El Paso. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) piden ayuda para identificar al par de vándalos a través del programa Crimen de la Semana.

El miércoles 12 de julio de 2023, a las 23:04 horas, dos personas fueron captadas por las cámaras de seguridad de la Star on the Mountain. Se cree que los dos hombres son los responsables de dañar la Estrella al romper las bombillas y dañar los cables.

El daño estimado es de al menos 10 mil dólares. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes de la pareja y los investigadores están seguros de que alguien conoce su identidad. Ambos parecen estar en sus veintes, tienen una constitución promedio y ambos vestían pantalones cortos.

La semana pasada fueron detenidas ocho personas, siete de ellos residentes de Fort Bliss, por traspasar sin permiso al terreno en que se ubica la Estrella de la Montaña, cuyo acceso está restringido.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de estos hombres que destrozaron la emblemática Star on the Mountain debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.