Buscan a delincuente que asaltó tienda en EP

El Paso.- Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso, a través del programa Crimen de la Semana, piden ayuda para identificar a un hombre que asaltó violentamente a punta de pistola una tienda de conveniencia en la Zona Central de El Paso.

En la mañana del domingo 27 de marzo de 2022, a la 1:35 a. m., un hombre no identificado entró a la tienda Circle K ubicada en 4421 Montana. Caminó hacia el empleado de la tienda y sacó una pistola.

El asaltante amenazó al empleado con el arma y exigió dinero del negocio. El sospechoso salió corriendo de la escena hacia el este en el estacionamiento hacia Radford Street.

Los investigadores creen que el sospechoso pudo haber estado conduciendo una camioneta de color oscuro. Se cree que sería el mismo involucrado en un robo similar que tuvo lugar el martes 22 de marzo de 2022 en un Circle K ubicado en 9497 Dyer.

El presunto asaltante es un hispano, de unos 30 años, 5'6 "de altura, de complexión fuerte y tez oscura. En ambos casos, el sospechoso usó una chaqueta negra con capucha y un logo blanco en la parte trasera del cuello.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de este ladrón armado debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.