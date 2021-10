Buscan a 'carjacker' que asaltó a adulto mayor en El Paso

El Paso— A un adulto mayor le robaron su auto a punta de pistola afuera de su propia casa. Crime Stoppers of El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden su ayuda para identificar a este ladrón armado a través del programa Crimen de la Semana.

En la mañana del sábado 2 de octubre de 2021, a las 6:39 a.m., un hombre de 74 años caminaba hacia su automóvil en la entrada de su vivienda, ubicada en la cuadra 4900 de Sun Valley en el Noreste de la Ciudad.

Un hombre armado con una pistola sorprendió a la víctima y le exigió dinero. La víctima no le dio dinero al hombre y el sospechoso le ordenó que entrara a la casa. La víctima se negó y comenzó a alejarse del sospechoso. El sospechoso se subió al automóvil de la víctima y huyó del lugar en el Hyundai Elantra 2022 de la víctima. El sospechoso mide 5'11” de altura y es de complexión mediana. En la mañana del robo, vestía un overol gris y una máscara oscura.

Cualquiera que tenga información sobre la identidad de este asaltante debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.