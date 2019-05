Busca Trump favorecer a compañía para construir muro

Washington— El presidente Donald Trump personal y repetidamente instó al jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos a que otorgara un contrato para la construcción del muro fronterizo a una empresa constructora de Dakota del Norte cuyo principal ejecutivo es un donante del Partido Republicano e invitado frecuente en Fox News, según tres funcionarios del Gobierno.

En llamadas telefónicas, reuniones en la Casa Blanca y conversaciones a bordo del Air Force One durante los últimos meses, Trump ha propuesto agresivamente a la compañía Fischer Industries con sede en Dickinson, Dakota del Norte, ante líderes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ante teniente general Todd Semonite, comandante general del Cuerpo del Ejército, según los funcionarios de la Administración, quienes hablaron bajo condición de anonimato. El impulso para una compañía específica ha alarmado a los comandantes militares y oficiales del DHS.

Semonite fue convocado nuevamente a la Casa Blanca el jueves, luego de que los asesores del presidente dijeran a los funcionarios del Pentágono, incluido el general Mark Milley, el comandante del Ejército, que el presidente quería hablar sobre el muro fronterizo. De acuerdo con un funcionario de la Administración con conocimiento de la reunión en la Oficina Oval, Trump mencionó inmediatamente a Fisher, una compañía que demandó al Gobierno de Estados Unidos el mes pasado después de que el Cuerpo de Ejército no aceptara su oferta de instalar barreras en la frontera sur, un contrato que podría valer miles de millones de dólares

Trump se aferró a las afirmaciones públicas de la compañía de que un nuevo diseño de acero desgastado y un método de construcción innovador acelerarían el proyecto y lo entregarían a los contribuyentes a un costo mucho menor. Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump quiere la mejor y más rentable opción para construir rápidamente el muro.

“El presidente es uno de los constructores más exitosos del país y sabe mejor que nadie cómo negociar las mejores ofertas”, dijo Sarah Sanders, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “Él quiere asegurarse de que hagamos el trabajo dentro del presupuesto y antes de lo previsto”.

El director ejecutivo de Fisher, Tommy Fisher, apareció en programas de radio y televisión conservadores, y dijo que su compañía podría construir más de 200 millas de barrera en menos de un año. Y ha cortejado a Washington directamente, reuniéndose en las oficinas del Congreso e invitando a los funcionarios al desierto del suroeste a ver prototipos del muro.

Incluso cuando Trump ha impuesto presión a favor de su compañía, Fisher ya ha comenzado a construir una sección cerca de Sunland Park, Nuevo México. We Build the Wall, una organización sin fines de lucro que incluye a destacados conservadores que apoyan al presidente –sus asociados y consejo asesor incluyen al ex asesor de la Casa Blanca Stephen Bannon; al fundador de Blackwater USA, Erik Prince; al ex representante. Tom Tancredo, republicano de Colorado; y al ex secretario de estado de Kansas, Kris Kobach–, ha estado guiando una iniciativa para construir partes del muro fronterizo en terrenos privados con fondos privados.

Se espera que la primera sección del muro sea develada pronto. El equipo y trabajadores de la compañía Fisher estaban esta semana preparando el sitio cerca de El Paso, Texas, a pocos metros del Monumento Fronterizo Internacional No. 1, colocado en 1855 al comienzo de la iniciativa por delinear la frontera de México. El tramo es la única área en la región sin un muro, en parte debido a que cruza por un terreno un tanto accidentado.

Scott Sleight, un abogado de Fisher, dijo en un comunicado el jueves que Fisher Industries está comprometida a trabajar con el Gobierno federal para asegurar la frontera y ha desarrollado un sistema de instalación con patente pendiente que le permite a la compañía construir barreras “más rápido que cualquier contratista que use métodos de construcción más convencionales”.

“Fisher invitó a funcionarios de muchas dependencias y miembros del Congreso a demostrar lo que creemos son métodos y capacidades de construcción vastamente superiores”, dijo Sleight. “De acuerdo con los objetivos que también describió el presidente Trump, el objetivo de Fisher es, de la manera más expeditamente posible, brindar la protección de mejor calidad a la frontera y al mejor precio para el pueblo estadounidense en la frontera de nuestra nación”, indicó.

Jared Kushner, el yerno del presidente, se unió a la campaña a favor de Fisher, junto con el senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte, un ardiente promotor de la compañía y el receptor de miles de dólares en contribuciones de campaña de parte de Fisher y miembros de la familia, según registros financieros de campaña. Cramer, en una entrevista el jueves, dijo que la administración de Trump ha mostrado un gran interés en la compañía de su constituyente.

“Siempre habla de ellos”, dijo Cramer, señalando que habló con Trump sobre Fisher en dos ocasiones, una en febrero y otra vez el jueves. Cada vez, Trump dijo que quería que Fisher construyera alguna parte del muro, dijo Cramer.

Cramer informó que al Trump le gusta Fisher porque lo había visto en la televisión defendiendo su versión del muro: “Ha sido muy agresivo en la televisión”, dijo Cramer sobre el director ejecutivo.

“¿Saben quién más mira Fox News?”, dijo Cramer.

Los repetidos intentos de Trump de influir en las decisiones de contratación del Cuerpo del Ejército muestran el grado en que el presidente está dispuesto a insertarse en lo que normalmente es un proceso legal y reglamentario diseñado para proteger al Gobierno de Estados Unidos de las acusaciones de favoritismo. También muestra cómo una empresa privada puede apelar al presidente utilizando publicidad bien colocada y conexiones personales con sus aliados, y la disposición del presidente de sumergirse en los detalles de proyectos específicos.

Pero la intervención personal de Trump arriesga la percepción de influencia indebida en las normas de adquisiciones de décadas de antigüedad que requieren que las agencias gubernamentales busquen ofertas competitivas, sin interferencias políticas.

Un alto funcionario de la Casa Blanca explicó la razón de Trump por abogar a favor de Fisher diciendo que al presidente le fue dicho que la compañía era más barata que otras y que podía construir el muro mucho más rápido. El funcionario dijo que Trump habría preferido a otra compañía si supiera que podrían hacer el trabajo más barato y más rápido de lo que Fisher ha prometido.

El funcionario dijo que Trump no le había dicho a Semonite que debía otorgar el contrato a la compañía, pero que había mencionado repetidamente a Fisher como una opción porque ve el proceso demasiado caro y demasiado lento. Trump quiere ver cientos de millas de barrera fronteriza terminadas en los próximos dos años.

Trump ha mostrado un gran interés en el proyecto del muro fronterizo, expresando su frustración por el ritmo en el que se progresa en una estructura que considera clave para su campaña de reelección. Varios funcionarios de la administración han dicho que el presidente solicita informes frecuentes a su personal, y que ha dado instrucciones específicas pero cambiantes a Semonite y a los líderes DHS sobre sus gustos preferidos y especificaciones de diseño.

Más reciente aún, el presidente ha insistido en que la estructura esté pintada de negro y rematada con púas puntiagudas, al mismo tiempo que se queja con sus asistentes de que el proceso de contratación del Cuerpo del Ejército está frenando sus ambiciones. En la reunión de la Casa Blanca el jueves, dijo que no le gustaba el diseño actual de las puertas del muro, sugiriendo que en lugar del diseño de la puerta corrediza hidráulica, el Cuerpo del Ejército debería considerar una alternativa, según un funcionario de la administración: "¿Por qué no puertas francesas? " preguntó el presidente.

Trump también desestimó las preocupaciones sobre los aumentos de costos y las necesidades de mantenimiento asociadas con la aplicación de pintura a la estructura, e insistió en que la barrera debería ser negra, dijo el funcionario de la administración. También quiere que se quiten los paneles de acero de la parte superior de la cerca, los cuales considera desagradables, prefiriendo puntas afiladas al final de los bolardos de acero.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios.

El Cuerpo del Ejército, con una reputación de rectitud, disciplina e imparcialidad, es la autoridad de contratación designada para el proyecto del muro fronterizo, desarrollando especificaciones, otorgando contratos y garantizando el cumplimiento legal y normativo.

“El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos hace todo lo posible para garantizar la integridad de nuestro proceso de contratación”, dijo Raini Brunson, representante del Cuerpo del Ejército, quien remitió preguntas sobre las conversaciones de Trump con Semonite a la Casa Blanca.

El presidente ordenó la reasignación de fondos de defensa al proyecto del muro después de que los demócratas rechazaran su solicitud de cinco mil millones de dólares. En su lugar, el acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno incluyó mil 400 millones de dólares para el muro. Desde entonces, con la promesa de Trump de construir 400 millas de barreras para el próximo año, el Pentágono se ha comprometido a proporcionar al menos 2 mil 500 millones de dólares más.

Fisher fue una de las seis compañías que construyeron prototipos del muro fronterizo en las afueras de San Diego en el 2017, pero el diseño de concreto de la compañía no solventaba la transparencia que los funcionarios de Seguridad Nacional querían. Si bien muchas de las compañías se negaron a discutir sus prototipos con los reporteros, Tommy Fisher fue un entusiasta impulsor de su plan, criticó el diseño del bolardo de acero y dijo que una versión de concreto mucho más cara sería mejor.