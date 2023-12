Busca maestro impactar a través de la investigación y enseñanza

Al crecer en su granja familiar en Vado, Nuevo México, Omar Holguín desarrolló una pasión por el medio ambiente desde una edad temprana. Los recuerdos de recoger verduras en la granja no fueron los únicos factores que inspiraron a Holguín a estudiar ciencias ambientales y vegetales en la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU).

“Mis padres se conocieron en NMSU”, dijo. “Cuando crecí, mis padres todavía estaban haciendo sus maestrías y, de hecho, vivíamos en una vivienda familiar para estudiantes casados”.

Cuando el padre de Holguín se convirtió en agente del Servicio de Extensión Cooperativa en el condado de Valencia, la familia se mudó a Los Lunas, Nuevo México. Después de graduarse de la escuela secundaria, Holguín regresó a la comunidad de Las Cruces para asistir a NMSU.

“Siempre tuve un contacto cercano con la granja y mi familia, así que eso era algo que siempre me llamaba a regresar”, dijo.

Holguín finalmente recibió una licenciatura en ciencias ambientales, una maestría en agronomía y un doctorado en ciencias vegetales y ambientales, todos de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Consumidor Agrícola (ACES).

En 2019, Holguín comenzó a desempeñarse en su actual cargo como profesor asociado en el Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales. Se convirtió en miembro de la facultad en 2012. Anteriormente trabajó como asistente de investigación en el antiguo Departamento de Agronomía y Horticultura de NMSU, químico investigador y director de laboratorio en el Laboratorio de Ciencias Físicas de NMSU, e investigador asociado senior para el Centro de Salud Animal y Seguridad Alimentaria y el Laboratorio de Análisis e Instrumentación Química.

Como investigador, Holguín colabora con otros grupos para impulsar su misión investigadora. Por ejemplo, está trabajando con Bridgestone Americas para mejorar la producción de caucho en plantas del desierto para producir neumáticos renovables como parte de una subvención de colaboración del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con múltiples instituciones.

“Creo que el objetivo principal es hacer algo para mejorar la sociedad de alguna manera”, afirmó. “El tema principal de mis proyectos son los metabolitos beneficiosos para la salud de plantas, algas u otros microbios y el apoyo a materias primas renovables como combustible. La mayor parte de mi investigación busca formas de mejorar la bioeconomía”.

Como docente, Holguín valora la tutoría y los proyectos e investigaciones de los estudiantes. Él cree que permitir a los alumnos perseguir sus intereses de investigación proporciona un camino para la creatividad académica.

“Estamos tratando de orientarlos para que resuelvan mejor los problemas”, dijo. “En el aspecto de la tutoría, creo que es importante que se establezca un nivel de confianza. Además, permitir que el aprendiz comprenda que no soy el único recurso que tiene. Deberían explorar otros recursos y obtener otras perspectivas”.

Durante los años de licenciatura de Holguín, uno de sus profesores, William Lindemann, lo animó a mejorar sus estudios e investigaciones. Lindemann incluso le ofreció la oportunidad de trabajar en su laboratorio de investigación.

“Para mí, como estudiante que probablemente no tomaba las mejores decisiones para si mismo, el hecho de que un miembro del profesorado se preocupara por mi bienestar, y no sólo me llamara la atención sobre ello sino que me diera una oportunidad, lo cambió todo por completo”, dijo. “Creo que he hecho todo lo posible para modelar eso también para mis alumnos”.

Holguín y otros en el Colegio de ACES se esfuerzan por brindar ese tipo de tutoría a los estudiantes.

“No son sólo un número de identificación de Aggie”, dijo. “Cuando los estudiantes tienen dificultades, el profesorado intenta rescatarlos si están tomando malas decisiones. Eso es lo que ACES ofrece a sus estudiantes: ese sentido de comunidad y hogar. Se siente como una familia y por eso quería quedarme”.