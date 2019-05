Busca Gina Ortiz Jones la revancha

Austin— Gina Ortiz Jones, la demócrata que perdió por un corto margen el año pasado ante el representante federal Will Hurd, republicano de Helotes, se está postulando nuevamente.

Jones, una ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, lanzó su esperada oferta para el 2020 el martes por la mañana, preparando el escenario para una revancha en el distrito del Congreso más competitivo de Texas. En un breve video publicado en Twitter, Jones les pidió a los partidarios que "se unan a nosotros cuando terminemos lo que empezamos".

“En noviembre pasado, me quedé un poco corta en mi candidatura al Congreso (926 votos), pero nunca me he dado por vencida porque vale la pena luchar por la promesa de nuestro país", dijo Jones. "Es por eso que serví en el Ejército, desplegada en Irak; "Es por eso que presté servicio en la administración del Presidente Obama y por eso dediqué mi vida al servicio público, y es por eso que estoy intensificando nuevamente para postularme para el Distrito 23 del Congreso de Texas".

Se esperaba que Jones hiciera otra oferta después de su derrotaa en noviembre, cuando se negó a ceder durante casi dos semanas mientras se contaban todas las boletas pendientes. Tras varias semanas de aceptar la derrota, ella informó a los partidarios que era "muy probable" que persiguiera una revancha.

Es la primera candidata principal en ingresar a las primarias demócratas de 2020 en el distrito número 23, que se extiende desde San Antonio hasta El Paso y cubre cientos de millas de la frontera Texas-México. El campo ya incluye a Liz Wahl, la ex presentadora estadounidense de Russia Today, que renunció en vivo al aire en 2014.

Jones no es el primer retador al que Hurd se ha enfrentado más de una vez. Después de que derrocó al representante Pete Gallego en 2014, el demócrata se presentó contra Hurd dos años después y perdió.

La campaña de Hurd aludió a ese resultado al responder a la candidatura de Jones para 2020.

"¿Es el Día de la Marmota? Seguramente los demócratas nacionales saben lo que sucedió la última vez que su candidato perdió y se postuló nuevamente en el Distrito 23 de Texas", dijo el portavoz de Hurd, Justin Hollis, en un comunicado que también atacó a Jones por asistir a la orientación de primer año en Washington, DC, después de la elección de noviembre y antes de que ella aceptara su derrota.