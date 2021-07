Busca ex marine crear conciencia sobre veteranos deportados

Con la meta de crear conciencia sobre el tema de los veteranos deportados, Ramón Castro, ex integrante del Cuerpo de Marines y Concejal de la ciudad de Brawley, California, mantiene una caminata de casi 2 mil millas a lo largo de la frontera Sur de los Estados Unidos, y muy pronto visitará El Paso en apoyo a sus compañeros de armas.

“El objetivo de esta caminata es llamar la atención al grave problema de los veteranos deportados, sobre todo nos sorprende el hecho de que en todos los lugares donde nos presentamos la gente no sabe que hay personas que fueron expulsadas del país, a veces por delitos menores, sin importar el servicio que prestaron en las Fuerzas Armadas”, dijo Castro a El Diario de El Paso.

La caminata “Walk the Line,” o “March to Bring Our Deported Veterans Home”, inició el 28 de junio en el emblemático Friendship Park de San Ysidro, cerca de San Diego, California, con planes de continuar a lo largo de mil 954 millas en 45 días hasta llegar a Brownsville, Texas.

“El caminar esta cantidad de millas no es fácil, tengo los pies lastimados con ampollas, más que otra cosa, fatiga y un poco de fastidio, porque camino de 40 a 50 millas diarias”, comentó Castro al hacer una parada en Lordsburg, Nuevo México, donde pasaría la noche del viernes.

“Creo que tiene más peso lo mental que lo físico, pues ya pasamos la parte de las primeras dos semanas cuando me dolía la espalda y las rodillas, pero las técnicas que hice en mis tiempos en el Marines Corps, me han ayudado a saber cómo tratar las heridas, cómo medir los pasos, el ajustar mis botas y calcetines, hasta las cosas que uso para darle alivio a las ampollas”, dijo el veterano.

Castro sabe que en cualquier momento podría regresar a casa y renunciar a su odisea, pero el compromiso que tiene con los veteranos deportados es mucho más grande que cualquier cansancio físico o agotamiento mental.

“Lo único que me detendría sería el aspecto mental, por ejemplo, ahora me siento cansado, fastidiado, extraño a mis hijos, preferiría estar en casa en estos momentos, pero hay que sacrificar un poco, y si me pongo en el lugar de estos hombres que han sido deportados a un país que no conocen, saber que puedo hacer una diferencia por ellos me impulsa”, sostuvo.

Castro sirvió en la Infantería de Marina durante ocho años, estuvo en Kuwait durante la Guerra de Irak, y cada año en el Memorial Day camina 7.5 millas en Brawley para honrar a los veteranos de las Fuerzas Armadas que hicieron el sacrificio supremo por su país.

“La idea de caminar a lo largo del país surgió precisamente durante esa caminata; quería hacer algo impactante para lograr el cambio que estamos buscando a favor de los veteranos deportados”, dijo Castro.

“Todos los veteranos que han sido deportados deberían de ser perdonados porque, si no fuera por el sistema fallido todos ellos serían ciudadanos estadounidenses y cumplirían alguna condena en el país y no estaríamos hablando de esto. Es una verdadera vergüenza que los descartemos de esa manera”, afirmó.

Después de recorrer los caminos de California, de mantener su paso por Arizona, Castro se encuentra en territorio de Nuevo México, con el plan de arribar el domingo a la ciudad de Las Cruces donde sostendrá una conferencia de prensa antes de reiniciar su ruta rumbo a El Paso y cruzar brevemente a Ciudad Juárez.

“El lunes a las 6 de la mañana cruzaré rumbo a Juárez y me reuniré con un grupo de veteranos deportados en el Parque Chamizal, el mismo día sostendremos una conferencia de prensa con la idea de seguir llevando el mensaje de atención a este grave problema”, sostuvo Castro.

Para conocer más de la caminata y la labor a favor de los veteranos deportados, los interesados pueden consultar el sitio web: americanveteranshomefrontinitiative.com