Busca enjuiciar a Crusius antes que los federales

La fiscal de Distrito del Condado de El Paso, Yvonne Rosales, dijo el lunes que su oficina buscará llevar a juicio en el verano de 2023 –dentro de un año– a Patrick Crusius, el presunto tirador acusado del ataque más letal contra latinos en la historia de Estados Unidos.

El anuncio, que fue dado a conocer a través de un comunicado enviado a The Dallas Morning News y la estación de radio pública KTEP, se produce pocos días después de que el juez de Distrito federal David C. Guaderrama ordenó el viernes un juicio federal de Crusius para el 8 de enero de 2024.

Crusius enfrenta dos juicios: uno del fuero común, perseguido por el Estado de Texas a través de la Fiscalía de Distrito por los 23 asesinatos y 23 intentos de homicidio; el segundo de índole federal por 90 cargos de terrorismo y crímenes de odio. Hasta ahora la Fiscalía de Distrito no se había pronunciado sobre fechas.

“Felicito al juez Guaderrama por establecer el caso para juicio en un esquema de tiempo que permitirá a la Oficina del Fiscal Federal tomar una determinación final sobre si buscará la pena de muerte contra Patrick Crusius”, dijo Rosales en su declaración. “La Oficina del Fiscal de Distrito continuará buscando la pena de muerte y, como tal, esperamos que nuestro caso vaya a juicio para el verano de 2023. Somos conscientes de que este período de tiempo puede parecer largo para muchos, sin embargo, tenga en cuenta que los juicios se retrasaron debido a la pandemia y sólo se reanudaron en enero de 2022”.

A través de una opinión legal, dada a conocer la semana pasada, el juez David Guaderrama, anunció la fecha de enero de 2024, tras considerar que la espera ofrece un tiempo justo para que la defensa del acusado de la mayor masacre en la historia de El Paso enfrente a la justicia.

Crusius y su equipo de defensa –encabezado por el abogado Joe Spencer, quien también lo representa ante el fuero común– buscaban que el juicio se pospusiera hasta marzo de 2025, alegando que necesitaban prepararse con evidencias. El Gobierno federal había solicitado que comenzara en junio de 2023.

Ahora, Guaderrama presentó un análisis en que se busca un punto medio entre las dos fechas, bajo el argumento de que el acusado tenga un juicio justo a pesar de la gravedad de los delitos de los que se le acusan.

Crusius enfrenta 90 cargos federales, incluyendo 22 por cometer un crimen de odio de tinte racial.

Los fiscales federales aún no están seguros de si buscarán la pena capital en el caso Crusius, afirmó Guaderrama.

A principios de este año, la oficina de Greg Abbott otorgó un total de $3 millones para cubrir los costos de enjuiciamiento de la parte estatal del caso.

Aun así, Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, expresó al Dallas Morning News su preocupación de que tantas salidas puedan retrasar aún más el caso estatal contra Crusius.

“No quiero retrasar el caso porque no tengamos el personal adecuado o no estemos preparados para manejar el juicio”, dijo Samaniego. “Espero que ese no sea el caso, y no creo que lo sea, pero ese es un factor ahora”.

En el comunicado, Rosales reconoció las vacantes en su oficina –que ha perdido un alto porcentaje de sus fiscales–, calificándolas de “deliberadas debido a problemas de espacio de oficina que hemos encontrado”, culpando al Covid-19.

“Simplemente no tenemos el espacio de oficina para albergar de manera segura al personal adicional con la tasa continua de pruebas Covid positivas “que todavía afecta al personal de la Corte del Condado”, según el comunicado.

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el caso.

“No podemos comentar sobre casos pendientes de litigio”, indicó un correo electrónico de una portavoz.