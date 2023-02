Busca El Paso reemplazo para jefe de la Policía

A una semana de haber sido sepultado el jefe del Departamento de Policía de El Paso (EPPD), Greg Allen, el Gobierno de la Ciudad inició con el proceso de reclutamiento y entrevistas de candidatos a ocupar el cargo tanto locales como fuera de la ciudad al tiempo que la comunidad pidió que fuera un paseño quien dirija la corporación municipal.

Por ahora no se ha nombrado a un jefe interino y han sido los directivos asignados a cada uno de los comandos regionales los que han atendido su jurisdicción sin el mando de un jefe inmediato.

“En realidad no debe de haber ninguna diferencia, tenemos que continuar en lo que el jefe Allen pide de sus oficiales. No debe haber diferencias en el sistema de trabajo por lo que pasó”, dijo Javier Sambrano, portavoz de EPPD.

Explicó que la selección del jefe de la Policía no es un proceso en el que interviene la Policía, sino que es decisión de la Ciudad de El Paso nombrarlo y tomar sus decisiones.

“Estoy seguro que los van a mantener a ustedes al tanto de los procesos y de las decisiones”, apuntó Sambrano tras recalcar que oficialmente no se ha nombrado a un jefe interino, pero uno de los comandantes, quien ha permanecido más tiempo como asistente, ha estado pendiente del departamento.

De acuerdo a las autoridades, la convocatoria para seleccionar al nuevo jefe de la Policía será abierta para todos, incluyendo a los cuatro subjefes de EPPD.

“Estaremos mirando el talento que dejó atrás. Dejó cuatro subjefes muy fuertes, y les daremos a todos una oportunidad y hablaremos con ellos, y seguiremos el mismo proceso que hacemos con cada departamento que administramos aquí”, manifestó Tommy González, administrador de la Ciudad.

Y agregó: “el liderazgo del jefe Allen y el ejemplo que nos dio a todos es algo que nunca se nos va a olvidar… fue un amigo y un hermano para todos”.

“A mí me gustaría que fuera un nativo de El Paso porque creo que nadie más va a conocer la problemática y las necesidades de la ciudad”, dijo Patricia Arredondo, residente de la zona Este.

Agregó que teniendo como antecedente la labor del jefe Allen, quien logró mantener la ciudad como una de las más seguras del país, “definitivamente tiene que conocer la región y a sus habitantes”.

A su vez, Ricardo Bracho, comerciante independiente, expresó que aquí hay hombres y mujeres muy capaces que pueden realizar un excelente trabajo como lo hizo Greg Allen.

“Tenemos muy buenos policías y líderes comunitarios que pueden enfrentar con éxito el reto para salvaguardar la seguridad de todos y cada uno de los paseños”, comentó al resaltar la capacidad de los cuatro comandantes participantes.

Los cuatro subjefes son Peter Pacillas, Zina Silva, Humberto Talamantes y Víctor Zarur, todos los cuales trabajaron con el ex jefe de Policía, que permaneció 15 años al frente de la corporación y 44 años de servicio en total.

Ellos de entrada son los aspirantes que pudieran contender para ocupar el puesto dejado por Allen, quien siempre los motivó a que se superaran para salir adelante.

“Chief Allen fue quien me invitó a que aplicara a la posición de sargento y así como a mí me exhortaba a que me preparara para ocupar un mejor puesto, lo hacía con todos. Siempre que visitamos su oficina salíamos motivados y con un aprendizaje”, dijo Sambrano, quien en los últimos tres años fue su asistente.

Si bien es cierto que se dará oportunidad a los aspirantes locales, la Ciudad de El Paso informó que la búsqueda del sustituto de Allen, será a nivel nacional con el fin de encontrar a los mejores hombres o mujeres aptos para liderar la corporación antes de que se tome la decisión final.

Por lo pronto la Ciudad de El Paso comenzó a entrevistar a los solicitantes para el puesto de jefe de Policía interino, informó Laura Cruz, portavoz de la Ciudad, al señalar que esperan tenerlo a más tardar la próxima semana.

“Nuestra filosofía de mejora continua como organización ha guiado nuestra inversión en nuestra fuerza laboral. Hemos comprometido particularmente recursos expansivos en la capacitación y el desarrollo de nuestro liderazgo en puestos de supervisión y liderazgo dentro del Departamento de Policía. Con eso en mente, hemos desarrollado nuestra línea de liderazgo para hacer crecer la nuestra; y por esa razón, estamos seguros de que encontraremos un jefe de Policía interino fuerte dentro de nuestro Departamento de Policía”, afirmó Cruz-Acosta.

Mientras esto sucede, los cuatro subjefes, Pacillas, Silva, Talamantes y Zarur han estado en coordinación con el subadministrador de la Ciudad, Mario D’Agostino, para atender las operaciones diarias.

Dentro de la estructura de EPPD se tienen cinco comandancias, ubicadas estratégicamente, para cubrir la seguridad de los habitantes, mismas que son lideradas por un responsable de área que son: Comando Regional Central, ubicado en 200 S. Campbell St.; Comando Regional de Mission Valley, ubicado en Escobar 9011 Dr.; Comando Regional del Noreste, establecido en Dyer 9600; Comando Regional del Oeste, ubicado en 4801 Osborne Dr., y Comando Regional de Pebble Hills, situado en 10780, en la zona Este.

