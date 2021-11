Busca crear conciencia sobre política local

Será el día de hoy cuando Verónica Carbajal, ex candidata a la alcaldía de El Paso, anuncie el lanzamiento oficial de Justicia Fronteriza, un Comité de Acción Política (PAC) local progresista que busca crear una conciencia colectiva sobre la transformación de la política local.

El evento tendrá lugar en la icónica Casa Ortiz, ubicada en el 10167 del Socorro Road en Socorro, Texas y que comenzará a las 5:00 de la tarde de este sábado.

“Cuando decidí postularme para la alcaldía de El Paso, sabía que la carrera no se trataba de mí. Sino de poner un fin a los ‘negocios’ que se realizan como costumbre y mostrarle a la gente, especialmente a los jóvenes, que no tienes que vender quién eres o en lo que crees cuando te postulas para un cargo”, dijo Verónica “ Vero” Carbajal, ex candidata a la alcaldía y presidenta de Justicia Fronteriza.

Si bien Carbajal no ganó la elección para alcalde de El Paso, su campaña “recibió la mayor cantidad de contribuciones individuales entre los candidatos a la alcaldía”, afirmó Justicia Fronteriza en un comunicado.

Carbajal obtuvo el respaldo de Dolores Huerta y el senador Bernie Sanders, figuras progresistas nacionales, destaca el boletín de prensa.

Cabe mencionar que el senador Sanders recibió la mayor cantidad de votos en El Paso durante las concurridas elecciones primarias para presidente llevadas a cabo en el mes de marzo de 2020.

Este hecho marca una nueva era política en la zona fronteriza, que propició que el equipo de Verónica Carbajal quisiera continuar con la construcción de un movimiento de partidarios demócratas, verdaderamente progresistas, en torno a temas que son importantes a lo largo de las generaciones y en toda la ciudad.

En resumen, Justicia Fronteriza PAC, señala en sus preceptos el “buscar empoderar a la comunidad del condado de El Paso con:

Información y elementos de acción durante todo el año sobre cuestiones, políticas y elecciones locales, estatales y federales”, afirman.

“En particular las que afectan a las personas de bajos recursos, de clase trabajadora y de clase media”, sostuvo la organización.

“Creemos que los residentes empoderados se convierten en votantes informados y consistentes”, dijo Jean-Carlo, Director Ejecutivo de Justicia Fronteriza PAC.

“Cuando miramos las contribuciones de campaña de muchos políticos, es fácil entender por qué la gente está desilusionada. Estamos aquí para desenmascarar a los funcionarios electos que le han fallado a nuestra comunidad y planeamos hacerlos responsables durante todo el año”, afirmó.

Rcarrillo@diariousa.com