Brindan comida y esperanza a inmigrantes

Hace veinte años, Amelia López Patrykus estaba afuera de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón, esperando una comida gratis y comestibles. La línea estaba a sólo unas cuadras del Río Grande, separando a México de su nuevo hogar en los Estados Unidos. Ella acababa de llegar de Jalisco, México, con sus hijos, y en esos primeros años en Texas, la iglesia brindó un salvavidas, ofreciendo alimentos básicos como arroz y latas de tomates, y apoyo espiritual y educativo. Es donde su hija cantó en el coro y tuvo su primera comunión, y donde López Patrykus tomó clases gratuitas de educación para adultos y encontró trabajo: en La Tilma, el restaurante que le ofreció esa comida cuando era una recién llegada. En el centro de El Segundo Barrio, donde muchos inmigrantes mexicanos viven en la pobreza, el Sagrado Corazón es conocido por la mayoría de los residentes de habla hispana como un lugar para obtener ayuda con el alquiler, tomar clases de inglés y encontrar una comida caliente. La Tilma, llamada así por el manto que usó San Juan Diego cuando se dice que la Virgen de Guadalupe se le apareció en México hace casi 500 años, ha sido un pilar de la comunidad desde que abrió en 2003, dirigida por un chef que a menudo prepara platos con los que están familiarizados los nuevos inmigrantes de México. Las especialidades vegetarianas o de pescado, como la sopa de lentejas, las enchiladas y la capirotada –un tipo de budín de pan mexicano que se sirve sólo antes de la Pascua– aparecen los viernes durante la Cuaresma, cuando muchos cristianos renuncian a la carne roja. “Si no es bueno, no lo como”, dijo Dolores Domínguez, de 88 años, que vive en una vivienda pública en el vecindario. Si La Tilma no existiera, sus hijos tendrían que conducir desde una reserva nativoamericana cercana para ayudarla, dijo. Antes de la pandemia, La Tilma servía al público un menú mexicano completo, que incluía platos con huevos rancheros, burritos y aguas frescas, por menos de $5 los fines de semana. Los feligreses comían menudo, después de la misa dominical, y el personal de la iglesia entregaba comidas a los adultos mayores del vecindario. Hace un tiempo, un inmigrante que vive en los Estados Unidos sin permiso legal incluso entregó comida a los oficiales de inmigración en el Puente Internacional Paso del Norte que conecta El Paso con Ciudad Juárez. La pandemia obligó a La Tilma a cerrar el restaurante y cambiar estrictamente a comida para llevar. Pero, para este Domingo de Resurrección, el restaurante planeó abrir al público una vez más. “Reabriremos el día de la resurrección”, dijo el reverendo Rafael García, de 69 años, sacerdote a cargo del Sagrado Corazón. “Es un tiempo de nueva vida”. Las comidas aquí están disponibles para cualquiera que las necesite, sin hacer preguntas. Muchos días, se puede encontrar a López Patrykus empujando un carrito lleno de comida para llevar de La Tilma por el vecindario, dando comida a migrantes, personas sin hogar, mujeres maltratadas y hombres que esperan un trabajo temporal. La llaman “Mami” o “La Jefita”. Ella es la segunda al mando de James Martínez, el chef del restaurante, quien se hizo cargo de la cocina en 2005. En un viernes de Cuaresma reciente, López Patrykus sirvió pico de gallo en un recipiente grande de sopa de lentejas. Porciones de arroz, condimentadas con caldo de pollo y cilantro, acompañadas de guisantes, brócoli, champiñones, calabaza y zanahorias cubiertas con una salsa picante de curry amarillo en envases para llevar. “Cuando crucé, la iglesia me ayudó mucho con la comida”, dijo López Patrykus, de 63 años. Sus 12 años en La Tilma se han convertido en una forma de retribuir a los demás a cambio de cómo la iglesia la ayudó. “Dios nos ayudará cuando lo necesitemos”, dijo. La Tilma proporciona comidas y comestibles a unas 250 familias. Los voluntarios llenan bolsas de supermercado con alimentos básicos como arroz, frijoles pintos, fideos, mantequilla de maní y tomates. El catering ayuda a pagar el alcance. En 2018, su año de mayor recaudación, La Tilma ganó alrededor de 220 mil dólares preparando comida para bodas, eventos diocesanos y quinceañeras. Varias subvenciones, donaciones y dinero de la Compañía de Jesús, una orden católica romana, también conocida como jesuitas, y donaciones de alimentos de organizaciones como El Pasoans Fighting Hunger compensan la diferencia. Cada semana durante la Cuaresma, los empleados y voluntarios de La Tilma cortan cientos de tomates y cebollas. Los chiles rojos secos se hierven durante horas para hacer enchiladas rojas vegetarianas. Se corta el pan y se tuesta para la capirotada. Para su versión de capirotada, Martínez mezcla el pan tostado con una salsa de leche evaporada sin azúcar, mantequilla, piloncillo, chocolate caliente Abuelita y mezcla de capuchino. Las virutas de coco, los cacahuetes y las pasas ofrecen sabor, y el queso Muenster y las chispas de arco iris agregan el toque final. “No quiero ver nada blanco”, gritó Martínez, de 54 años, refiriéndose a las tortillas, mientras un voluntario servía salsa roja sobre una bandeja de enchiladas. Martínez entrena a los voluntarios para que preparen y dividan la comida como lo haría un subchef en un restaurante. “Les digo que sean generosos”, dijo. “Échale”, agregó. El Sagrado Corazón tiene una larga historia de alcance en la comunidad. La única parroquia de la Compañía de Jesús que queda en Texas, fue fundada en 1893 para católicos de habla hispana y atendida por jesuitas. Hoy, la mayoría de los más de 865 mil residentes de El Paso se identifican como católicos, según la Diócesis Católica Romana de El Paso. “Su relación con Dios es muy vital”, dijo el reverendo Daniel Mora, de 42 años, sobre los feligreses principalmente mexicano-estadounidenses de la iglesia. La iglesia sirve sólo a una pequeña porción de los necesitados de El Paso. El Pasoans Fighting Hunger, el único banco de alimentos del área, da comida a unas 200 mil personas con inseguridad alimentaria. Casi el 18 por ciento de los residentes del condado se encuentran en la pobreza, unos 6 puntos porcentuales más que el promedio nacional, según datos del censo. En 2020, el ingreso familiar promedio aquí era de sólo $48 mil , alrededor de $19 mil menos que el número nacional. La proximidad del área a Ciudad Juárez hace que El Paso sea una comunidad mayoritariamente de inmigrantes. Casi el 83% de los residentes del condado son hispanos o latinos, y en casi el 70% de los hogares aquí se habla un idioma distinto del inglés. Mantener la dignidad humana, especialmente para los más necesitados, es la misión del Sagrado Corazón, dijo García. Por eso, Martínez prioriza la calidad. Si el producto donado se está pudriendo, se disculpa y lo rechaza. Para Martínez, una buena comida es aquella que tiene textura, y él busca preservarla mientras la cocina, manteniendo los tomates y las cebollas gruesos en el pico de gallo y reteniendo el crujido con los cacahuates en la capirotada. Quiere que las personas que reciben su comida sepan exactamente lo que están recibiendo. "Todo lo que hago es un estándar para mí", dijo Martínez. "No pondría nada por ahí que no me serviría, comería o presentaría a otra persona".