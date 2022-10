Brindan atención dental a los más necesitados

El Paso.- La Escuela de Medicina Dental Hunt y Marathon Petroleum van de la mano como el cepillarse los dientes y usar hilo dental. Ambos están trabajando para garantizar que los habitantes de El Paso tengan una buena salud bucal.

Con una generosa donación de $50,000 anunciada el miércoles 5 de octubre, Marathon Petroleum continúa apoyando a Texas Tech Dental Oral Health Clinic, la práctica clínica de la Hunt School of Dental Medicine. Como parte de los esfuerzos para mejorar la accesibilidad de la atención de la salud bucal en la comunidad, el cuerpo docente y los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental de Hunt trabajan juntos en la clínica para brindar atención de la salud bucal de alta calidad y bajo costo a los residentes del Borderplex.

PUBLICIDAD

La donación de Marathon Petroleum se destinará al Fondo para pacientes dentales de la clínica y ayudará a los pacientes desatendidos y sin seguro con el costo de los servicios dentales. La inversión de Marathon brindará acceso a la atención a los residentes de Borderplex, especialmente a las familias en los códigos postales 79905 y 79901 cerca de la clínica, que de otro modo no tendrían recursos para una atención dental de calidad. El acceso a los servicios de la clínica permitirá a los residentes abordar la salud bucal de manera temprana y recibir tratamiento antes de que las condiciones empeoren y se vuelvan más costosas.

TTUHSC El Paso también anunció con Opportunity Center for the Homeless y The Rescue Mission of El Paso, ambos ubicados en el código postal 79901. Con la ayuda del Dental Patient Fund, los residentes de los refugios de ambas organizaciones recibirán atención dental y educación que los capacitará para hacerse cargo de su salud, lo que los ayudará a volver a ingresar a la fuerza laboral local.

El Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar existe para todas las personas sin hogar para apoyarlas y ayudarlas a superar su condición si son capaces; o protegerlos si no pueden mejorar su condición en la sociedad debido a trastornos emocionales o psicológicos.

La Misión de Rescate de El Paso brinda amor, compasión, servicio humilde y desinteresado a los necesitados y discapacitados en un entorno seguro, de confianza y enriquecedor.

Marathon Petroleum ha sido un socio comunitario clave para ayudar a la escuela y la clínica a expandir su capacidad de brindar servicios. La compañía ha apoyado importantes oportunidades de educación en salud pública para los estudiantes de la Escuela de Medicina de Hunt, además de garantizar que los residentes tengan acceso a nuestra región de Borderplex a atención dental de alta calidad. La donación de $30,000 de Marathon Petroleum en el verano de 2021 estableció el Dental Patient Fund, que ya ha ayudado a mejorar la vida de los pacientes que residen en el código postal 79905, sede de su refinería de El Paso y del campus de TTUHSC El Paso. La subvención de $30,000 atendió a 391 pacientes y los servicios incluyeron exámenes de detección, educación del paciente y procedimientos de seguimiento en la clínica.

“La salud pública y la participación de la comunidad son fundamentales para la misión de nuestra escuela y son esenciales para preparar a los estudiantes para que practiquen en las comunidades desatendidas de Texas”, dijo el doctor Richard Black, D.D.S., M.S., decano de la Escuela de Medicina Dental de Hunt. “El obsequio de Marathon nos permitirá albergar clínicas comunitarias esenciales para preparar a nuestros estudiantes para las carreras que tratan a los pacientes y los educan sobre hábitos saludables para toda la vida”.

Las clínicas también brindan a los estudiantes la oportunidad de aprender más sobre los residentes que viven en los vecindarios cercanos y sus necesidades de atención de la salud bucal.

Históricamente, los residentes de todo el oeste de Texas han tenido dificultades para encontrar atención asequible, lo que lleva a problemas de salud dental y condiciones que pueden volverse graves rápidamente. En El Paso en particular, solo el 50 % de los residentes visitó a un dentista en 2017.

“Es emocionante ver a tantos socios maravillosos unirse para esta comunidad. Todos somos vecinos, pero va mucho más allá”, dijo V.J. Smith, gerente de participación de las partes interesadas de Marathon Petroleum. “A medida que construimos una relación a lo largo de los años, descubrimos, tanto en TTUHSC El Paso como en Marathon Petroleum, que nos apasiona realizar inversiones significativas en la comunidad que sean medibles. Esta es una inversión no solo para la Escuela de Medicina Dental de Hunt, sino también para la comunidad y los residentes cercanos”.

La Clínica Dental de Salud Bucal de Texas Tech abrió sus puertas para los pacientes en el otoño de 2021. Desde entonces, la clase inaugural de estudiantes y el cuerpo docente supervisor de la escuela han recibido casi 2000 visitas de pacientes para exámenes de detección y tratamiento y más de 4800 horas de atención clínica.

Pronto, los estudiantes de segundo año de la Escuela de Medicina Dental de Hunt trabajarán con la facultad para producir dentaduras postizas para los pacientes que las necesiten utilizando tecnología digital. La tecnología avanzada permite que la clínica fabrique prótesis dentales en el lugar, lo que reduce el tiempo y los costos.

Sydney Fields, miembro de la clase inaugural de la escuela, dijo que la mejor parte del plan de estudios de la Escuela de Medicina Dental de Hunt es la experiencia clínica temprana para los estudiantes. Los eventos como las Clínicas Comunitarias de Marathon permiten que Fields y sus compañeros adquieran experiencia práctica al mismo tiempo que brindan atención a quienes lo necesitan.

“No hay otra escuela de odontología en el país que tenga estudiantes que atiendan pacientes en su primer semestre, que es lo que nos hace únicos”, dijo la estudiante Fields.

Los pacientes pueden llamar a Texas Tech Dental Oral Health Clinic al 915-215-6700 para programar una cita de evaluación para dentaduras postizas o atención a costo reducido.