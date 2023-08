‘Borran’ a El Paso de la película Blue Beetle

Los paseños tienen razones para amar y para despreciar la película “Blue Beetle”, que se estrenó mundialmente en esta ciudad el 15 de agosto.

La primera, Blue Beetle es el primer superhéroe mexicoamericano de la franquicia de DC Comics. Jaime Reyes se convierte en Blue Beetle, y no se trata del blanco Peter Parker convertido en Spider-Man: se trata de uno más del 80 por ciento de la población hispana.

El problema con la cinta es que en los cómics la acción ocurre en El Paso: sí, en esta ciudad en la que todos los días se vive una problemática fronteriza única y que a su vez amalgama una de los culturas más heterogéneas de Estados Unidos.

El problema viene porque en la película, dirigida por el boricua Angel Manuel Soto, escrita por Gareth Dunnet-Alcocer y protagonizada por Xolo Maridueña, la ciudad en que ocurren las aventuras de Blue Beetle no es El Paso, sino Palmera City, un espacio ficticio que le roba la trascendencia a esta frontera.

Los fanáticos de El Paso quedaron decepcionados desde que se dio a conocer el tráiler al inicio del verano, tanto así que manifestaron su inconformidad y a cambio el estreno mundial de la cinta fue en esta frontera.

La película está basada en el cómic sobre un adolescente que es de El Paso pero luego se muda a Palmera City después de graduarse de la escuela secundaria. En el cómic, el superhéroe, Jaime Reyes, es elegido por Scarab como su anfitrión simbiótico. El Scarab se adhiere a su columna vertebral y le da una armadura azul biomecánica con poderes extraordinarios.

El tráiler, sin embargo, promociona Palmera City varias veces, abriendo la película del superhéroe con un cartel de “Me encanta Palmera City”.

Se justifican actor y director

Según comicbook.com, el director Angel Manuel Soto explicó la necesidad de crear un mundo para Reyes, muy parecido a Gotham para Batman o Metrópolis para Superman en una sesión de preguntas y respuestas junto con la estrella Maridueña.

“Llevar Palmera City a la pantalla es fantástico en sí mismo porque Jaime, como hablábamos de Blue Beetle, la visión era que Blue Beetle estuviera al mismo nivel que alguien como Superman o Batman que tienen Metrópolis o Gotham, ciudades que son los corazones palpitantes de los temas de los cómics, y crear un mundo para Jaime, y crear un mundo en el que sienta que encaja, fue también una experiencia muy gratificante”, dijo Maridueña.

“Y eso no significa que El Paso no sea genial. El Paso es increíble, y El Paso está muy presente en la vida de la familia. Pero al servicio de posicionar a Blue Beetle como un líder potencial en la DCU, Palmera City cobró vida, y gracias a Palmera City también y la construcción de un mundo más grande a su alrededor es lo que nos consiguió el teatro”, dijo Soto.

Criado en Puerto Rico, el cineasta Soto no creció leyendo historietas como muchos niños en los Estados Unidos continentales. La idea de que un superhéroe volaría para proteger a los ciudadanos de una ciudad se sentía contraria a lo que creía Soto, pero realmente funcionó.

“Los superhéroes no eran algo que celebráramos”, dijo Soto, de 40 años. “Mi papá siempre me dijo que no podemos depender de que alguien más venga de afuera para salvarnos. En cambio, tuvimos que encontrar a los héroes dentro de nosotros mismos, nuestra comunidad y nuestra familia”.

A lo largo del viaje está la familia de Jaime, incluida su madre (Elpidia Carrillo), su padre (Damián Alcázar), su hermana (Belissa Escobedo), su tío (George López) y su abuela (la nominada al Oscar Adriana Barraza).

Sí vino a El Paso

El cambio de sede no impidió que Soto viajara a El Paso para investigar. Aunque técnicamente ya no era el escenario de Blue Beetle, eso no significaba que no pudiera encontrar inspiración para Palmera City en la ciudad del Oeste de Texas.

“Por respeto, tenía muchas ganas de visitar El Paso y ver la comunidad, la arquitectura de las casas y el paisaje”, dijo Soto. “Tenía muchas ganas de decir: ‘Está bien, esta película sigue siendo tuya, El Paso’. Hay huevos de Pascua de El Paso por toda la casa de la familia. Incluso viven en la calle El Paso. Como director, traté de hacer lo correcto por la gente de El Paso. La esencia de lo que hace especial a El Paso es su gente. Realmente quería honrar eso”.

La autenticidad de los personajes latinos es lo que Soto espera que esté por encima de todo lo demás. Admite que si bien el presupuesto para filmar Blue Beetle por sólo un día “equivalía a más de lo que costó toda mi primera película”, nada de eso importa si el público no se conecta con la historia y los personajes de manera significativa.

“Todas esas otras cosas como explosiones y efectos especiales dependen de la cantidad de dinero que te den”, dijo Soto. “Pero obtener actuaciones convincentes y química emotiva, eso es algo que puedes hacer sin mucho dinero. Todos deberíamos tener la libertad de ser auténticamente nosotros mismos. No necesitamos ajustarnos a las expectativas de nadie”.

