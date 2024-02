‘Blindan’ contra robos a cientos de vehículos

Para actualizar el software antirrobo y solucionar una vulnerabilidad de seguridad que hace que algunos de sus vehículos sean blancos fáciles en una plaga nacional de robos de automóviles, la agencia automotriz Hyundai realizó una clínica móvil a gran escala en El Paso a la que asistieron casi medio millar de propietarios de automóviles de las diversas marcas y modelos Hyundai y Kia.

Técnicos especializados en el servicio Hyundai estuvieron durante dos días en una carpa levantada en el estacionamiento del parque acuático Camp Cohen, ubicado en el 9700 Gateway North Blvd. en el Noreste de la ciudad, para instalar y completar la actualización del software. Los conductores también recibieron bastones bloqueadores de volante de cortesía.

Explicó que la clínica móvil de actualización antirrobo se abrió a todos los residentes del área de El Paso-Las Cruces y otras ciudades vecinas, quienes formaron largas filas los días miércoles y jueves para ser atendidos con rapidez.

“Estamos ayudando a nuestros clientes con sus vehículos porque estamos instalando un aparato anti-theft que ayuda a que no roben carros. Nuestros vehículos son buenos, pero hay gente que descubrió una manera de prender los vehículos y se hizo viral en Internet y popular en muchas ciudades”, dijo Ira Gabriel, gerente senior de Grupo Corporativo y Marketing.

Manifestó que la clínica móvil instalada en esta ciudad es parte de los esfuerzos de la red de concesionarios de Hyundai en todo el país para instalar actualizaciones gratuitas de software antirrobo para los clientes.

De acuerdo a las autoridades policiacas, los robos de autos Kia y Hyundai se dispararon en El Paso y otras ciudades de Estados Unidos desde que se publicó la falla de seguridad en videos en TikTok y otras redes sociales, conocidos como el “desafío Kia”, que surgieron en 2021 y enseñaron a los espectadores cómo robar coches con fallos de seguridad.

“Se convirtió en una epidemia en todo Estados Unidos, con niños involucrados en robos de automóviles”, dijo Peter Pacillas, jefe de Policía de El Paso (EPPD), durante una conferencia de prensa en la que remarcó que estos vehículos son muy vulnerables.

En el último año

Según EPPD en el último año y principios del 2024 se han registrado 420 robos e intentos de robo de vehículos Hyundai y Kia en El Paso.

Ante esta problemática la clínica móvil es parte de los esfuerzos de la red de concesionarios de Hyundai en todo el país para instalar actualizaciones gratuitas de software antirrobo para los clientes.

“Estamos viajando por ciudades con el fin de trabajar con las fuerzas del orden y nos ayuden a invitar a los residentes para instalar estos sistemas”, dijo tras agradecer la presencia de oficiales de la Policía en el operativo y a toda la corporación.

Detalló que para agilizar la revisión y no hacer esperar demasiado tiempo a la gente se preparó todo el sistema para que la espera no fuera mayor a los 20 minutos.

Añadió que los vehículos de modelos 2011 al 2021, que son los que usan una llave para prender, son los que califican para esta actualización. Los que tienen un botón para prender no la necesitan.

La actualización gratuita que no requirió cita, registro o inscripción fue bien aceptada por los dueños de estos automóviles como Diana Durán, que aprovechó el servicio para su vehículo Elantra 2018.

“Gracias a Dios nunca he tenido una experiencia de robo, y el venir aquí es para prevenir y que no suceda, que no le pase nada a mi carro”, expresó la empleada del Distrito Escolar Independiente de Ysleta.

Sienten propietarios temor

Los poseedores de este tipo de automóviles expresaron su temor de ser víctimas de robo y calificaron como positivo que el equipo de técnicos haya seleccionado la frontera para beneficiar a la comunidad.

“Excelente que hayan venido a actualizar el sistema antirrobo. Esto nos dará la confianza de que nuestro auto no sea un blanco fácil de los ladrones”, dijo el señor José mientras aguardaba en uno de los dos camiones habilitados como sala de espera.

“Nos trataron bien, aquí estamos cómodos en estos camiones de lujo y con cafecito, agua y alimentos”, expresó mientras que otros prefirieron estar afuera ante la benevolencia del clima.

De acuerdo a la compañía automotriz más de 3.7 millones de vehículos fueron afectados, sin embargo en la actualidad se ha instalado la protección a más de un 1 millón de carros.

“Todos los días estamos poniendo los sistemas. Este jueves terminamos aquí en El Paso y después viajaremos a Atlanta, Georgia, a North Carolina y otras 18 ciudades que se recorrerán durante el presente año”, dijo Gabriel, quien es la primera vez que él y su equipo visitan esta ciudad para realizar la actualización. “La gente es muy agradable y agradecida”, resaltó el funcionario de la compañía internacional.

