Bienvenido al Super Bowl más caro de la historia

Más de 8 mil dólares, si no es que hasta 9 mil, costó un viaje a Las Vegas para el evento deportivo máximo en EU

Entonces, quieres ir al Super Bowl este fin de semana. Incluso para aquellos que no son fanáticos del futbol americano, el espectáculo de deporte profesional y entretenimiento extravagante de este año, en Las Vegas, no podría ser fácil de resistir. Algunos de los mejores jugadores de su generación, como Nick Bosa, Patrick Mahomes y Travis Kelce estarán en el campo cuando se enfrenten los 49ers de San Francisco y los Jefes de Kansas City hoy. Fuera del campo, la ciudad estará llena de celebridades, incluyendo a Usher (el artista principal del medio tiempo), Luke Combs, Adele y Wu-Tang Clan, y esos son sólo los artistas programados para el fin de semana. Tanta gente se espera este fin de semana, confirmó Monika Bertaki, directora de marketing del Aeropuerto Internacional Harry Reid, que no hay lugares de estacionamiento para aviones disponibles en los aeropuertos Harry Reid, North Las Vegas o Henderson Executive. Va a ser una fiesta. Si puedes permitírtelo, claro está. Teniendo en cuenta el costo de los vuelos, alojamiento, diversos gastos de viaje y la entrada al Estadio Allegiant, el Super Bowl LVIII podría ser el más caro de la historia. Hasta el martes, la gente estaba pagando un promedio de $8 mil 776 por boleto, según datos del mercado de boletos Vivid Seats, miles de dólares más que la mayoría de los últimos enfrentamientos del Super Bowl. Varios factores impulsan la demanda, incluida la posibilidad de que Taylor Swift asista, el estadio siendo uno de los más pequeños de la NFL en capacidad, y Las Vegas albergando su primer Super Bowl. “Los precios suben y bajan para los Super Bowls, pero serán históricamente altos para éste”, dijo Malcolm Robinson, dueño de Houston Ticket Brokers, donde los boletos se venden por más de $8 mil. Para el evento de este año, dijo, “los multimillonarios van a tener problemas para estacionar sus aviones”. ¿Quieres unirte a esta multitud? Hagamos los cálculos Digamos que vives en Houston y querías llegar a Las Vegas el sábado 10 de febrero, el día antes del ‘Gran Juego’, y salir el lunes 12 de febrero, al día siguiente. No estás solo: aerolíneas como American Airlines, Southwest Airlines y United Airlines han agregado vuelos domésticos para satisfacer la demanda. Eso no ha ayudado al costo: el pasaje aéreo sigue siendo significativamente más caro que un fin de semana normal en Las Vegas, aproximadamente un 112% más alto en comparación con el mismo fin de semana del año pasado, según datos de Priceline, una agencia de viajes en línea. El martes, una búsqueda en línea mostró que uno de los vuelos más baratos disponibles desde Houston era un boleto de ida y vuelta no directo desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Spirit Airlines hacia el Aeropuerto Harry Reid, por $563 (incluidos impuestos pero sin equipaje). Aunque Las Vegas no carece de habitaciones de hotel –tiene alrededor de 151 mil, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de la Ciudad–, las reservas y los precios también se han disparado. El sitio web de reservas Trivago informa un aumento de 140% en los precios de los hoteles de Las Vegas para febrero, en comparación con el mismo mes del año pasado, y Priceline estima que el costo promedio de una noche en una habitación de hotel en Las Vegas es de $376, lo que sumaría $752. Sin embargo, una reserva encontrada el martes para dos noches en una habitación de hotel Extended Stay America, a casi 2 y media millas del Strip de Las Vegas, comenzaba en $498. Usar una aplicación de transporte para ir y venir de los aeropuertos en Houston y Las Vegas podría costar alrededor de $40 cada trayecto, según la herramienta de estimación de Uber. Realísticamente, esos precios aumentarán en Las Vegas, así que redondea a $200 (si tienes suerte). Y necesitarás ir desde tu habitación de Extended Stay al estadio y viceversa, durante la hora pico, lo que podría llevar todos los costos de transporte terrestre a un mínimo de alrededor de $300. Tienes que comer, y algunos sitios web locales estiman, según un informe de perfil de visitantes compilado en 2021 para la Autoridad de Convenciones y Visitantes, que los turistas pagan alrededor de $125 al día por comer en restaurantes de gama media, así que agrega otros $250. Ahora, acerca de ese boleto... Suma todo y tu fin de semana del día del juego asciende a mil 611 dólares para uno de los itinerarios de viaje más baratos posibles. Y esto excluye el alcohol, el juego y el boleto real del juego. Robinson, de Houston Ticket Brokers, dijo que parte de la razón de los altos precios de los boletos es cómo se organiza la distribución de asientos en el estadio. “El Allegiant Stadium tiene muchas áreas VIP: mesas en el campo, suites, áreas de club, todas obtienen un precio premium, y eso lo hace un poco diferente a otros Super Bowls. No se crearon asientos baratos en ese estadio”. Y el atractivo de la ciudad anfitriona también podría influir en los costos de los boletos en aumento. “Las personas a menudo viajan a Las Vegas para el Super Bowl, incluso cuando el Super Bowl no está en Las Vegas, sólo para apostar y ver el juego”, dijo. “Las Vegas es un destino para el Super Bowl cada año”. Otros vendedores de boletos están viendo un aumento similar. Una búsqueda el martes en Ticketmaster para el boleto individual más barato arrojó un asiento de $6 mil 800. No olvides las tarifas: después de modestos $3 de tarifa de procesamiento y extraordinarios mil 445 dólares de tarifa de servicio, el precio total es de $8 mil 248. En TickPick, un mercado de boletos en línea, el precio promedio de compra de boletos del Super Bowl listados es de $9 mil 835 después de las tarifas, 70% más caro que el precio promedio del año pasado de $5 mil 795. La compra más grande hasta ahora en TickPick fue de seis boletos (en la Sección 336) por 14 mil 810 dólares cada uno, $88 mil 860 en total, según la compañía. “Esperamos que la actividad de transacciones aumente aún más a medida que avance la semana”, dijo el martes Brett Goldberg, co-CEO de TickPick. “Cuando llevas uno de los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos a una de sus ciudades más emblemáticas, inevitablemente tendrá un impacto en los precios de los boletos independientemente de quién esté jugando”. Suma todo, y sin importar cuánto dinero ahorre un viajero al quedarse fuera del Strip, un viaje de dos noches al Super Bowl LVIII podría costar un mínimo de alrededor de $9 mil 859 para una persona. Algo para reflexionar mientras calientas las palomitas de maíz y te sientas en el sofá para ver el gran juego, desde casa.