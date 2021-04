Beto sigue en campaña, pero ¿para qué?

Texas Tribune / Beto O'Rourke organizó recientemente un evento para recorrer varias cuadras a pie en el campo de batalla político del sur de Texas mientras la gente se pregunta si se postulará para el año siguiente

Laredo— Los plácidos cielos y el suave calor primaveral en el sur de Texas hicieron tolerable la espera al aire libre en un reciente sábado de abril. Alrededor del mediodía, unas dos docenas de voluntarios con cubrebocas se mezclaron frente a la sede del Partido Demócrata del condado de Webb, con música pop a todo volumen.

La mayoría estaba esperando en una fila dispersa y socialmente distanciada para saludar a Beto O’Rourke, el ex candidato al Senado de Estados Unidos que en 2018 les dio a los demócratas de Texas su mejor oportunidad de derrocar a un funcionario republicano en todo el estado en décadas. Cada uno tendría la oportunidad de posar para una foto con uno de los demócratas más prominentes del estado, que vestía su habitual camisa azul abotonada.

Tenía todas las apariencias de uno de los cientos de manifestaciones que O’Rourke realizó en todo el estado a principios de su campaña para el Senado de Estados Unidos en 2018, o durante su desafortunada candidatura a la presidencia poco después. Pero esta vez, O’Rourke no estaba haciendo campaña por nada, al menos no explícitamente. Le dijo a The Texas Tribune que movilizó a sus seguidores para que simplemente entendieran qué problemas les importan a los laredenses y porque Sylvia Bruni, la presidenta del Partido Demócrata del Condado de Webb, le pidió a O’Rourke después de las elecciones de 2020 que ayudara con la participación de los votantes después de que los republicanos actuaran mejor de lo habitual en el sur de Texas.

“Efectivamente, le devolvimos la llamada y le dijimos que haremos un plan para alentar a los voluntarios a que se unan a nosotros”, dijo.

Falta más de un año para las elecciones generales de mitad de período, pero para O’Rourke, uno de los demócratas más prominentes de Texas, la rutina del compromiso cívico nunca se detiene. A través de su organización política, Powered by People, O’Rourke ha organizado regularmente eventos en vivo y virtuales.

Y no se trata solo de eventos. O’Rourke se ha hecho visible durante la mayoría de las noticias más importantes del estado este año, lo que genera dudas sobre si tiene el ojo puesto en la carrera por la gobernación en 2022.

En los últimos meses, Powered by People ha organizado “campañas de vacunación” en 17 ciudades de Texas “en algunos de los códigos postales más afectados del estado, ayudando a quienes no tienen acceso a Internet, a un teléfono celular o que no hablen inglés, una oportunidad de recibir la vacuna”, dijo O’Rourke en un correo electrónico a sus seguidores. O’Rourke activó su red durante la tormenta invernal de febrero y, según se informa, recaudó más de 1 millón de dólares para los esfuerzos de recuperación y organizó voluntarios para tocar puertas y realizar controles de bienestar para las personas mayores. El propio O’Rourke entregó agua en su camioneta y transmitió sus esfuerzos en Facebook Live.

Y ha participado en la sesión actual de la Legislatura de Texas, específicamente rechazando el Proyecto de Ley 6 de la Cámara de Representantes y el Proyecto de Ley del Senado 7, dos proyectos de ley electorales respaldados por los republicanos que reforzarían las restricciones de votación, a pesar de que no hay evidencia de fraude electoral generalizado. O’Rourke estuvo en Austin hace unas semanas para testificar en contra de la HB 6.

“Te das cuenta de lo importante que es tu voto cuando alguien se esfuerza tanto por quitártelo. Y no estarían trabajando tan duro para evitar que la gente votara si esos votos y votantes no fueran tan importantes”, dijo O’Rourke en una llamada telefónica con el Tribune.

Cuando se le preguntó en una entrevista sobre su futuro, el ex congresista de El Paso dijo que trabajar en política y compromiso cívico “parece ser el trabajo más importante del que podría ser parte”.

Pero muchos, por supuesto, ven otros motivos. A O’Rourke se le pregunta con frecuencia si planea desafiar al gobernador Greg Abbott el próximo año. Su respuesta es casi siempre evasiva. A principios de este mes, le dijo a un entrevistador de televisión que “no tenía planes” de postularse. Cuando eso generó un titular en The Dallas Morning News, O’Rourke se acercó al Tribune para aclarar que “nada de lo que dije me impediría considerar una carrera en el futuro”.

Toda su actividad política reciente plantea la pregunta: ¿Es la “Betomanía” tan potente en 2021 como lo fue cuando O’Rourke desafió al senador Ted Cruz hace unos años?

A fines de 2018, O’Rourke atraía a decenas de miles de personas a algunos mítines. Incluso después de perder por menos de tres puntos porcentuales, era una estrella demócrata. Pero luego luchó poderosamente en las primarias presidenciales, y abandonó en noviembre de 2019 después de flaquear a un solo dígito en las encuestas.

Una encuesta estatal publicada el domingo por The Dallas Morning News y la Universidad de Texas en Tyler, encontró que solo el 35 por ciento de los votantes registrados ven a O’Rourke favorablemente, en comparación con el 37 por ciento que lo ve desfavorablemente. La encuesta tuvo un margen de error del 2.9 por ciento.

En enero, el estratega político de Abbott, Dave Carney, le dijo a Fox News que “ciertamente me encantaría competir contra O’Rourke”.

Aun así, sigue siendo un frecuente contraste republicano. Este mes, sus esfuerzos por vacunar llamaron la atención del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, cuya oficina escribió una carta advirtiendo que recopilar o compartir cierta información confidencial mientras se anima a las personas a vacunarse podría ser ilegal. La carta, que la oficina de Paxton dio a conocer al público, no daba ninguna indicación de que la oficina de Paxton tuviera alguna evidencia de que el grupo de O’Rourke estaba infringiendo la ley.

“Es esencial que organizaciones como Powered by People sigan las leyes estatales y federales con respecto al manejo de información confidencial y personal”, decía la carta.

Johnny Ruffier, jefe de gabinete de los Jóvenes Demócratas de El Paso y presidente del Colegio Demócrata de la Universidad de Texas en El Paso, dijo que todavía hay mucha “buena voluntad” para O’Rourke.

Pero dijo que no sabe “si ese mismo entusiasmo y energía sigue ahí”. El Paso es donde O’Rourke se inició en la política y donde derrocó al congresista de la ciudad desde hace mucho tiempo.

“Gran parte de esa emoción de que él fuera un recién llegado en 2018 desapareció después de las primarias presidenciales. También mostró su lado moderado, pero dejó puestas las bases en Texas”, dijo Ruffier.

Jen Ramos, miembro del comité ejecutivo del Partido Demócrata de Texas, dijo que el partido se enfoca primero en identificar los temas que son más importantes para los votantes, y luego se enfocará en los candidatos una vez que las elecciones de 2022 comiencen a calentarse, posiblemente en el verano. Agregó que los esfuerzos políticos de la organización Powered by People de O’Rourke, para construir una infraestructura demócrata en Texas, son bienvenidos, ya sea que O’Rourke decida postularse o no.

Si O’Rourke decide postularse para gobernador, no tomarlo en serio, por la razón que sea, sería un error electoral fatal para los republicanos en los distritos en disputa, según Tyler Kraus, presidente del Partido Republicano del Condado de Webb.

“Beto sería una oposición formidable”, dijo Kraus. “Tienes que tomarlo en serio. El tipo tiene mucho atractivo para mucha gente. Y sería un error descartarlo”.

Y está claro que queda algo de entusiasmo por una candidatura a gobernador de O’Rourke. A mediados de febrero se creó un grupo privado de Facebook llamado “Beto O’Rourke para el gobernador de Texas” y tiene más de 39 mil miembros.

“¡Texas le está pidiendo a Beto O’Rourke que se postule para gobernador de Texas! Invita a tus amigos y comparte esta página”, dice la descripción del grupo. Un administrador de la página no respondió a una solicitud de comentarios.

Los demócratas también ven vulnerabilidad en Abbott, quien ha tenido que administrar el estado a través de una pandemia y una tormenta invernal catastrófica.

“Es sorprendente, pero lo de ERCOT podría ser una amenaza mayor para Abbott que jugar a la defensiva en la pandemia”, dijo James Aldrete, un consultor de comunicaciones políticas que una vez se desempeñó como subsecretario de prensa de la campaña de Ann Richards para gobernador.

Pero también hay muchos republicanos entusiasmados con competir contra O’Rourke. Advierten que el brillo se le acaba después de su candidatura a la presidencia. Señalan con alegría su postura de línea dura contra las armas de estilo de asalto como el AR-15 como un problema para usar en una campaña en su contra.

“Texas es un estado a favor de la Segunda Enmienda, pero también creo que está abierto a una regulación mucho más de sentido común”, dijo Aldrete.

Para aquellos que se presentaron con él al escrutinio en Laredo, como Abimael Pérez y Verónica Martínez, la emoción permanece.

“Creo que es una persona muy carismática y si se postula para gobernador, votaré por él. Y lo voy a apoyar”, dijo Pérez.

(Bryan Mena / The Texas Tribune)