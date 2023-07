Bella y provocadora, Miss Texas arremete vs republicanos

The Washington Post | Bishop lanza besos mientras cabalga en un desfile el 12 de junio The Washington Post | La gente ve el desfile The Washington Post

El día en que ocurrió el tiroteo escolar que provocó la muerte de 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas el año pasado, Averie Bishop publicó un video de TikTok sollozando. "Estas cosas pasan todo el tiempo y nada cambia", dijo. Después que la Corte Suprema anuló el derecho al aborto, acatando las restricciones de su propio estado, ella volvió a publicar este mensaje: "Cuando uno vive en Texas y todo lo que desea es divertirse en verano ahora tendremos un "verano sin derechos reproductivos". PUBLICIDAD En marzo, comentó sobre la necesidad de tener una educación sexual integral y lamentó el quincuagésimo aniversario de Roe vs. Wade, el precedente de aborto que fue desechado por la Corte. En mayo, publicó videos comentando sobre la necesidad de tener una atención médica y reproductiva asequible. Que Bishop haya profesado sus puntos de vista liberales sobre la raza, aborto, inmigración, voto, matrimonio entre personas del mismo sexo, tiroteos escolares y una educación sexual integral –que las escuelas públicas de Texas no requieren– no sería sorprendente, tomando en cuenta que tiene 26 años. Lo que es sorprendente es que Bishop haya hablado acerca de esos temas mientras competía para y como Miss Texas. Ese sitio normalmente es ocupado por mujeres apolíticas, pero en el caso de Bishop, la reina de belleza lo ha utilizado para diferir de las políticas de extrema derecha apoyadas por los líderes blancos de Texas. Su plataforma, diversidad e inclusión, representa mucho de lo que Texas ha estado prohibiendo. Tan sólo en el mes de junio, el gobernador republicano Greg Abbott promulgó leyes que prohíben las oficinas de diversidad y entrenamiento en las universidades estatales, los libros “sexualmente explícitos” en las escuelas públicas, los shows de hombres vestidos de mujer y la atención médica para la afirmación del género en los jóvenes. Bishop, quien ha sido la primera contendiente asiática en ganar la corona del concurso en 85 años, es un avatar de un estado que rápidamente se está diversificando, uno que a pesar de su imagen histórica es actualmente la minoría mayoritaria, un cambio que está cambiando las ciudades, áreas rurales y alianzas políticas, si no es que el liderazgo estatal. Bishop ha hecho lo que les corresponde para cabildearlas. En Austin, se reunió con líderes republicanos para hablar acerca de las necesidades del estado. Presionó a los legisladores del Norte de Texas en contra de una propuesta de ley que prohíbe la diversidad universitaria y los programas de inclusión, explicando cómo se había beneficiado de ellos. La medida fue finalmente aprobada por la Legislatura que está controlada por los republicanos con las líneas partidarias, aunque Bishop sigue pensando que logró cierto progreso. “Para ser vista, este es el primer paso para lograr un gran cambio”, dijo. Para Bishop, el ser Miss Texas –un puesto que dura un año y que terminó este sábado– no sólo significó convertirse en el símbolo visual de los residentes más nuevos y menos visibles del estado, sino también su legitimidad fue constantemente desafiada a pesar de su corona plagada de diamantes de imitación y de su vestido blanco de satín. Los texanos dicen que están sorprendidos de que haya ganado o que no puede ser Miss Texas porque no es rubia. Usualmente, dijo, los texanos blancos de mayor edad le preguntan “¿Realmente eres Miss Texas?”. “Es la palabra “realmente” en la frase “¿Realmente eres Miss Texas?, ¿qué quieren decir con “realmente”? Estoy sentada frente a ustedes!”, dijo Bishop. Durante su visita en este mes a Fairfield, una pequeña población situada 90 millas al Sur de Dallas, una funcionaria bancaria la saludó con una pregunta frecuente: “¿De dónde eres?”. “Nací en McKinney”, respondió Bishop. “Entonces realmente eres texana”, dijo la mujer blanca. “La primera vez que eso pasó después de que gané me sentí rápidamente ofendida”, dijo Bishop. “Disculpe, ¿cómo se atreve? Yo trabajé muy duro, gané legítimamente. Estoy aquí para servir al estado”. “Después que eso pasó un par de veces, pensé para mis adentros. “¿Sabes por qué? Probablemente porque esas personas no han recibido la oportunidad de ver a alguien en ese puesto que se parezca a mí”. Texas tenía una mayoría caucásica hasta el 2004. Desde entonces, la gente de minorías, los latinos en particular, han impulsado el crecimiento del estado, lo cual ha traído diversidad no sólo a las ciudades sino a las áreas rurales como Fairfield. Actualmente, los más de 30 millones de residentes de Texas están integrados por el 40.2 por ciento de latinos y el 39.8 por ciento de blancos, 11.6 por ciento de afroamericanos y el 5.1 por ciento de asiáticos, de acuerdo a las cifras más recientes de la Oficina del Censo. Se espera que los latinos de Texas integren la mayoría de la población del estado en las próximas décadas. Cuando era niña, era la única estudiante asiática en su escuela pública en Prosper, cerca de su ciudad natal de McKinney. Su padre fue un conservador chofer de autobús blanco y su madre una mujer filipina que emigró a Estados Unidos después de responder al anuncio que puso su padre en un periódico buscando esposa. Su hermano de 24 años se unió al Ejército de Estados Unidos después de la preparatoria y le enseñó cómo disparar un arma. Ella asistió a la conservadora Universidad Metodista del Sur de Dallas y regresó allí para estudiar Derecho. Hizo su internado en un bufete legal en Nueva York y para la representante demócrata Sheila Jackson Lee en Washington, aunque siempre regresaba a Texas. Cuando estudiaba Derecho, accidentalmente se hizo viral cuando publicó un divertido video en donde aparece estudiando en la biblioteca, el cual fue visto por más de 2.7 millones de personas, capitalizando la tendencia de la pandemia #StudyTalk. Desde entonces ha acumulado 828 mil seguidores en TikTok, 80 mil en Instagram y 66 mil 500 en su blog de YouTube. Ha sido reconocida sin la banda y corona, desde una parada tarde por la noche en una gasolinera Buc-ee hasta en el metro de Nueva York. Como Miss Texas, ha viajado más frecuentemente y más lejos que sus predecesoras, aproximadamente 70 mil millas, pronunciando discursos en Las Vegas, Los Angeles, Nueva York, Connecticut, Ohio, Wisconsin y hasta en Inglaterra. Se ha dirigido a académicos en Oxford y a la Asociación de Criadores de Ganado de este país. Ha manejado más de 45 mil millas por todo Texas, utilizando siete autos de un patrocinador del concurso. En el trayecto, se ha encontrado con un Texas que se parece más a ella que al liderazgo político del estado. “Ella es una heroína”, comentó Autumn Keiser, portavoz de Planificación Familiar de Texas, quien sigue las publicaciones de Bishop. “Por representarnos de una manera tan valiente, eso es grandioso”. Bishop se rehusaba a ser reina de belleza, un caso atípico en el altamente competitivo “Estado de las Misses” cuyas ganadoras usualmente siguen compitiendo para llegar a ser Miss América. Bishop quedó en segundo lugar en la competencia nacional en la que publicó videos de ella en TikTok entrevistando a sus compañeras competidoras y entregando su trofeo. El premio en dinero en efectivo la atrajo hacia los concursos de belleza, primero participó en Miss Lufkin en el Este de Texas, luego Miss Carrolton en los suburbios de Dallas, Miss Dallas y finalmente, Miss Texas. Hasta ahora, ha ganado casi 90 mil dólares, los cuales ha destinado a pagar su crédito estudiantil. También ha publicado comentarios acerca de su apoyo a la condonación de los créditos estudiantiles. Ella cortejó a la controversia desde el principio. Durante los concursos, las mamás de las competidoras se quejaron de sus publicaciones a favor de Planned Parenthood o el incluir las canciones de Beyoncé con malas palabras. Bishop derrotó a 46 concursantes para ganar la corona estatal el año pasado, sorprendiendo a los jueces con un solo de “Los Miserables” que canalizó su filosofía “Por mí misma”. “Fui educada para ser muy independiente y no pedir ayuda, hacer lo que quiero y forjar mi camino por mí misma sin depender de nadie”, comentó durante un desayuno en Fairfield. Aunque como Miss Texas ha aprendido a depender de un grupo de personas para lograr las cosas. Los oficiales del concurso han sido fieles a su promesa de apoyarla para visitar 250 escuelas para hablar de diversidad y en la mayoría de las preparatorias, de identidad de género. Le preocupó que días después de haber ganado Miss Texas, fue llamada por la directora ejecutiva Jan Mitchell y otros encargados del concurso para hablar de su plataforma. Bishop temía que los oficiales trataran de impedirle hablar, tomando en cuenta el ambiente político del estado. “La organización Miss America es apolítica”, dijo Mitchell posteriormente, “Aunque Averie viene de una posición muy política”. Sin embargo, en una reunión, Mitchell no cuestionó las redes sociales de Bishop. Ella explicó que las cuentas de Bishop estaban consideradas como personales, no como parte de Miss Texas. La preocupación era lo que Bishop pudiera decirles a los estudiantes. Bishop ya había hablado en varias escuelas, y les aseguró a los oficiales que no les había llamado racistas a los estudiantes, ni les dijo que “los blancos son malos” o que “los caucásicos tratan mal a los afroamericanos”. En lugar de eso, enseñó “la importancia fundamental de ser amable con las personas que se ven diferentes a ellos”, dijo posteriormente. En algunas visitas a preparatorias, Bishop le pidió a los estudiantes que levantaran la mano y compartieran con cuáles comunidades se identifican, dijo que los estudiantes usualmente mencionaron a la comunidad LGBTQ. “Ellos van a ver un Texas completamente diferente en la próxima década del que tenemos en este momento”, dijo Bishop. En el desayuno, se comió un waffle con la forma de Texas. Le fascina cualquier cosa que tenga la forma de Texas y el individualismo del estado, usa sus nuevas botas vaqueras en todos los lugares. Sólo desea ver que evolucione el Texas que ama, combinando lo viejo con lo nuevo. El tiempo que ha sido Miss Texas podría ser el inicio de su campaña en contra de los que ahora están en el poder. En los próximos años, Bishop espera postularse para ocupar un escaño en la Legislatura estatal. “Estamos literalmente empujados al límite de nuestro ingenio”, dijo acerca de los jóvenes de Texas. “Estamos equipados y listos y esperando el momento para que estos individuos sean desafiados”. Por ahora, está tratando de asegurar la visibilidad de un estado que está cambiando. La nueva Miss Texas fue coronada el sábado, entre un grupo de 58 concursantes. Miss Mission cantó con mariachi una canción en español. Miss Lewisville adolescente bailó una canción de Bollywood. Miss Park Cities, una discípula indígena estadounidense de Bishop, cantó “Quando Mén vo” de “La Bohemia” y ganó el mejor talento novato. Miss Condado Tarrant, quien es afroamericana, empató por el premio de salud y condición física. Bishop dio clases en línea para reclutar y entrenar a las 85 competidoras, 13 de las cuales compitieron para Miss Texas en este año, incluyendo una docena de mujeres de minorías y una que es gay. 