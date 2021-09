‘Batallan’ para pagar impuesto a la propiedad

Perla Aguilera, propietaria en el Valle Alto, tendrá que reevaluar los hábitos de gasto de su familia mientras se prepara para pagar impuestos a la propiedad más altos este año.

Al igual que miles de habitantes de El Paso, Aguilera experimentó un aumento en la valoración de su vivienda en 2021. Eso significa que, aunque algunas entidades mantuvieron las mismas tasas impositivas para sus presupuestos anuales propuestos o las redujeron ligeramente, aún tendrá una factura de impuestos a la propiedad mucho más alta.

Aguilera, subdirectora de Santa Teresa High School, que está casada y tiene dos hijas, de 6 y 8 años, dijo que su familia se mudó a su casa en 2008. Está en proceso de obtener una exención de vivienda que reduciría drásticamente su factura de impuestos. Los dueños de propiedades que ocupan sus propias casas califican para una exención de vivienda, pero deben solicitar la exención.

La factura del impuesto a la propiedad en su casa en Upper Valley ha aumentado un 43 por ciento, más de 1 mil 700 dólares desde 2012. Eso incluye 700 dólares más que tendrán que pagar este año en comparación con 2020, un aumento del 14 por ciento.

“Para nosotros, impacta nuestra calidad de vida. Así que tenemos que pensar realmente: ¿podemos tomarnos estas vacaciones?”, dijo Aguilera. “¿Realmente podemos inscribir a las niñas en sus actividades deportivas o incluso en sus servicios de tutoría?”

Aguilera dijo que la familia también está reevaluando mantener a su hija menor, Claire, en una escuela privada.

“Es posible que no podamos pagar la matrícula porque los impuestos son muy altos”, dijo Aguilera.

El Paso Matters examinó las tendencias en las tasas impositivas y las valoraciones de la propiedad, los dos elementos que determinan la factura total del impuesto a la propiedad de un propietario, desde 2012.

Los propietarios en los límites de la ciudad de El Paso generalmente pagan impuestos a la propiedad a cinco entidades gubernamentales: un distrito escolar, la Ciudad, el Condado de El Paso, el distrito hospitalario que opera el University Medical Center y el El Paso Community College.

El impacto de los aumentos de impuestos varía según el distrito escolar donde se encuentran las viviendas. Pero en cada uno de los tres distritos principales en los límites de la ciudad de El Paso, que incluyen los distritos escolares de El Paso, Ysleta y Socorro, la factura total del impuesto a la propiedad para el valor promedio de la vivienda ha aumentado drásticamente durante la última década.

En los distritos escolares de El Paso e Ysleta, donde la mayoría de las casas son más antiguas y donde ha habido una disminución constante en la inscripción de estudiantes, la factura de impuestos sobre una vivienda de valor promedio, según lo calcula el Distrito de Tasación Central de El Paso, aumentó desde 2012 en más de 500 dólares cuando se ajusta a la inflación, un aumento de más del 14 y 20 por ciento, respectivamente.

En el Distrito Escolar Independiente de Socorro, que ha visto nuevas construcciones y un aumento en las valoraciones de las viviendas, la factura total de impuestos sobre el valor promedio de la vivienda aumentó en más de 900 dólares cuando se ajusta a la inflación, o un 27 por ciento desde 2012.

Si bien los impuestos a la propiedad han aumentado, el ingreso familiar promedio en El Paso –lo que significa que la mitad de los hogares gana más y la mitad gana menos–, disminuyó en un 2.6 por ciento ajustado a la inflación entre 2012 y 2019, el año más reciente disponible, según la oficina del Censo de Estados Unidos.

El principal impulsor del aumento de las facturas de impuestos a la propiedad desde 2012 ha sido la Ciudad de El Paso, que, según el distrito escolar, ha sido responsable de la mitad o casi dos tercios del aumento total de impuestos para las viviendas de valor promedio, según el análisis que muestra El Paso Matters.

La Ciudad de El Paso ahora consume una parte mucho mayor del total de impuestos sobre una vivienda de valor promedio que hace una década.

Reducir en otros lugares

para pagar impuestos

Eliza Salas es propietaria de dos casas en el lejano Este de El Paso, una que ha tenido durante más de 10 años y que ahora alquila y otra que su familia compró recientemente y se mudó hace tres años.

Los impuestos a la propiedad de la casa que ha tenido durante más de 10 años han aumentado un 57 por ciento desde el 2012, en parte porque perdieron la exención de vivienda cuando se mudaron a su nueva casa en 2018. La factura de impuestos sobre su casa de toda la vida está aumentando en más de 500 dólares este año, o el 16 por ciento.

Salas, un ama de casa, dijo que estima que pagarán alrededor de 11 mil dólares en impuestos a la propiedad entre las dos casas. El proyecto de ley significa que tienen que reevaluar su presupuesto para todo, desde comestibles hasta viajes.

“Necesitamos también contabilizar el pago de nuestra hipoteca, los impuestos sobre la propiedad de la otra casa, el seguro de propietarios y cualquier otro gasto adicional que pueda ser una emergencia. Así que definitivamente tenemos que hacer un presupuesto en torno a lo que necesitamos para los gastos de fin de año”, dijo Salas.

Abel Cruz, un jubilado que ha sido dueño de su casa en el lejano Este de El Paso desde 2015, monitorea de cerca su factura de impuestos a la propiedad.

“He notado que los impuestos a la propiedad de mi casa han aumentado casi todos los años. Así que vigilo estas cosas”, dijo.

El costo de su factura de impuestos a la propiedad ha aumentado en casi 800 dólares (36 por ciento) desde que compró la casa en 2015. La mayor parte de ese aumento, 600 dólares, se producirá este año.

Cruz dijo que este año presentó una protesta por la tasación de su casa ante el Distrito Central de Tasaciones de El Paso que “no llegó a ninguna parte”. A pesar de los aumentos, dijo que no está demasiado preocupado por el impacto financiero.

“Puedo decir honestamente que no me va a vaciar el banco o que me costará pagarlo. Soy muy afortunado porque recibí mi pensión y mi Seguro Social y todas esas otras cosas. Entonces estoy bien. El aumento de los impuestos a la propiedad no sería algo que yo diría que realmente afecta mi vida de manera negativa”, dijo Cruz.

“Todavía es un apuro”

Rosemary Neill, una jubilada propietaria de una casa en Kern Place, dijo que ella y su esposo Robert Neill Jr. compraron la casa en 1973 por alrededor de 23 mil 850 dólares.

La casa está tasada actualmente a efectos fiscales en 193 mil 290 dólares, un aumento desde los 149 mil 973 dólares hace un año. La ley estatal protege a los propietarios de viviendas con exenciones de vivienda al limitar un aumento de un año en la valoración imponible al 10 por ciento. Pero para Neill, su valoración seguirá aumentando en un 10 por ciento en 2022 y otro 8 por ciento en 2023 según la ley.

Neill ha estado algo protegida de los aumentos de impuestos durante la última década porque la Ciudad ha aumentado las exenciones de impuestos a la propiedad para las personas mayores de 65 años, y los distritos escolares han mejorado su exención de vivienda.

Pero es probable que todos esos ahorros se borren en los próximos dos años debido al fuerte aumento en la valoración de su propiedad este año, algo común en El Paso.

Neill dijo que a pesar de que pagó la hipoteca de la casa después de la muerte de su esposo en 2015, todavía tiene una cuenta abierta para pagar su factura de impuestos a la propiedad y el seguro de propietarios. Ella presupuesta cualquier aumento reservando dinero mensualmente para poder administrarlo.

“La mayoría de la gente vive con su sueldo al día, por lo que reducir los gastos será algo realmente difícil para ellos. Y me preocupo. Recibo la exención para mayores de 65 años, pero siempre sé que ese costo que no estoy pagando corre a cargo de las familias que no reciben esa exención adicional”, dijo Neill.

Dijo que también le preocupa que el aumento en los impuestos a la propiedad por parte de la Ciudad de El Paso para pagar una gran cantidad de deuda no aprobada por los votantes sea insostenible.

“No hay mucho crecimiento en la ciudad de El Paso, eso significa que nuestra deuda per cápita simplemente aumentará porque no hay suficiente gente para distribuirla”, dijo Neill.

Dijo que le preocupa que estos factores estén presionando a los propietarios e inquilinos.

“Las familias se ven presionadas, presionadas y presionadas y no estoy segura de que eso sea saludable para cualquier comunidad que quiera continuar brindando una buena base de servicios públicos”, dijo.

Julie Lucas, propietaria de una casa en el Centro de El Paso, dijo que su creciente factura de impuestos a la propiedad es difícil de manejar.

Lucas dijo que compró su casa en 2015, pero recientemente ha visto un aumento en su factura de impuestos a la propiedad.

La factura total de impuestos de su casa de 80 mil dólares aumentará en más de 200 dólares este año, un aumento del 13 por ciento en un año.

Lucas dijo que tiene dificultades para pagar la factura del impuesto a la propiedad a pesar de tener la exención de vivienda, un estipendio de Asuntos de Veteranos después de la muerte de su esposo y un trabajo de medio tiempo en una despachadora de alimentos.

“Siento que sí, que más o menos vivo con mi cheque al día. Aunque recibo el estipendio y esas cosas, todavía es un apuro", dijo Lucas.

Dijo que apoya económicamente a sus dos hijas adultas: una con medicamentos y la otra que no siempre puede pagar sus facturas mensuales debido a los efectos de la pandemia en los negocios.

“Honestamente, no sé cómo voy a pagar los impuestos. Espero que tal vez puedan hacer algún tipo de plan de pago conmigo. Ya sabes, unos 200 dólares al mes, tal vez hasta que me paguen”, dijo Lucas. “Yo sólo no sé qué voy a hacer este año”.

La Oficina de Impuestos de la Ciudad ofrece planes de pago para personas mayores de 65 años y personas con discapacidades.

Cómo reducir su factura de impuestos

Asegúrese de haber reclamado todas las exenciones para las que califica. Las exenciones de vivienda familiar y las exenciones para mayores de 65 años son las más comunes. Debe solicitar estas exenciones. Llame al Distrito de Tasación Central de El Paso al 915-780-2000 para obtener más información.

Proteste la tasación de su propiedad si cree que es demasiado alta. El Paso CAD a menudo llega a acuerdos con los propietarios para reducir las valoraciones. La próxima revaluación masiva de propiedades residenciales en el Condado de El Paso será en 2024.