Batallan albercas paseñas para encontrar salvavidas

Kiara Jordan nunca imaginó que se convertiría en salvavidas, y mucho menos en instructora certificada de salvavidas, durante la pandemia de Covid-19.

La joven de 28 años solicitó convertirse en subgerente de la YWCA Región de El Paso del Norte cuando se dio cuenta de que obtener una certificación de salvavidas era parte del requisito.

“Pensé: 'Oh, Dios mío, no soy la mejor nadadora'. Pero sí me considero una atleta”, dijo Jordan, añadiendo que correr es su deporte preferido. “Estaba lista para hacerlo de todos modos”.

Después de lo que ella llamó la semana más dura de su vida, aprobó la capacitación y se convirtió en salvavidas certificada. Poco después, se convirtió en entrenadora certificada de salvavidas. Aunque Jordan dijo que no tuvo que saltar al agua para salvar una vida, está orgullosa de haber capacitado a uno de sus estudiantes que sí lo hizo.

“Él hizo todo bien, así que fue genial”, dijo sobre su estudiante, ahora salvavidas certificado.

Jordan y su estudiante se encuentran entre unos pocos salvavidas certificados en la región, un trabajo cuya demanda aumentó en los últimos años a medida que menos personas lograron la capacitación requerida y se abrieron más piscinas y áreas de recreación acuática. La pandemia no ayudó, ya que el distanciamiento social generó menos oportunidades de capacitación y certificación.

Las piscinas y parques acuáticos de la Ciudad y el Condado, que habían enfrentado dificultades para contratar salvavidas en los últimos años, aumentaron los salarios y en algunos casos ofrecieron bonificaciones de contratación para completar sus equipos.

Pero con la temporada de piscinas de verano que comienza este fin de semana, algunas organizaciones del área, como la YWCA, han tenido dificultades para cubrir sus puestos de salvavidas.

“Es algo con lo que todavía estamos lidiando en este momento”, dijo Desiree Ramírez, gerente de operaciones de la sucursal de la YWCA Región El Paso del Norte.

No es un fenómeno exclusivo de El Paso: la escasez de salvavidas ha seguido siendo un problema en todo el país, según la Asociación Estadounidense de Salvavidas, que estima que un tercio de las 309 mil piscinas en Estados Unidos se vieron afectadas por la escasez en 2023 y reducirá el horario o cerrará las piscinas en 2024.

Si bien la escasez llegó a un punto crítico después del apogeo de la pandemia, durante mucho tiempo la rotación ha sido un desafío: ser salvavidas se considera un trabajo de verano para adolescentes y no una carrera, afirma la asociación.

La demanda creció

En El Paso, la pandemia cerró las piscinas en 2020 y, con ellas, las clases de certificación de natación y salvavidas. Para 2021, se reabrieron las piscinas y los parques acuáticos, al igual que un segundo natatorio urbano de tamaño olímpico en el Beast Urban Park en el extremo Este de El Paso. El primer natatorio de la ciudad se inauguró en West El Paso en 2018.

Además, los cuatro nuevos parques acuáticos de la Ciudad (Camp Cohen en el Noreste, Chapoteo en el Valle Inferior, Lost Kingdom en el Centro-Este y Oasis en el Lejano Este) entraron en funcionamiento en 2021. Destination El Paso opera los parques acuáticos de la Ciudad.

Destination El Paso rechazó una solicitud de entrevista con El Paso Matters, pero emitió una declaración por escrito.

“El Paso Water Parks ha tenido éxito en la contratación de salvavidas para esta temporada”, dijo José García, presidente y director ejecutivo de Destination El Paso, en el comunicado enviado por correo electrónico.

También dijo que atribuye esto al reclutamiento agresivo y creativo y a los salarios competitivos, y que los cuatro parques acuáticos cuentan con personal completo en todos los puestos.

“Todos tienen que tener salvavidas, por lo que parte de la escasez de salvavidas se debe a que hay más demanda de ellos”, dijo Claire Cowan, vicepresidenta de la Coalición para la Prevención de Ahogamientos de El Paso, una organización que trabaja para mejorar la seguridad en el agua y aumentar la concientización sobre los peligros del agua. La coalición se estableció en 2010 después de nueve muertes por ahogamiento en el Condado de El Paso el año anterior.

¿Cuánto ganan los socorristas? Exigen aumento salarial

A la YWCA le faltan 14 salvavidas certificados para contar con todo el personal, incluso después de ajustar los horarios de actividades de natación en sus cuatro piscinas y capacitar a sus propios salvavidas.

“Es algo que estamos tratando de descubrir cómo vamos a superar, porque tenemos que seguir adelante”, dijo Ramírez.

Actualmente hay seis salvavidas certificados en el personal, incluido Ramírez y el gerente de operaciones de la sucursal, Jordan.

Jordan dijo que un desafío es que otras organizaciones ofrecen salarios más altos que la YWCA, que ahora paga a los salvavidas alrededor de $13 por hora.

“Lo que también entra en juego es que no tienen mucho trabajo adicional (como la limpieza en la YWCA)”, dijo Jordan, añadiendo que la flexibilidad es una ventaja en la YWCA. “Si necesitas más horas, puedes obtener más horas. Si necesita reducir sus horas, puede reducirlas; somos extremadamente flexibles”.

Los instructores de natación de la YWCA ganan $14 por hora, una diferencia que Ramírez dijo que espera ayude a que entren personas que puedan comenzar como instructores de natación y ascender hasta convertirse en salvavidas certificados.

“Las lecciones de natación ayudan a reducir los accidentes y las muertes en un 88%, por lo que podemos empezar por ahí y luego ayudar a avanzar”, dijo Ramírez.

Ramírez dijo que otro desafío ha sido que la certificación de algunos salvavidas expiró durante la pandemia y nunca fue renovada.

La YWCA normalmente imparte clases de certificación de salvavidas, pero la piscina de la sucursal de Joyce Whitfield Jaynes, donde se imparten las clases, está en proceso de renovaciones, por lo que las clases están en pausa. Ramírez dijo que dirige a los solicitantes a la Ciudad o Condado para las clases de certificación de salvavidas de la Cruz Roja Estadounidense.

La Ciudad opera 10 piscinas (una piscina abierta al aire libre, dos natatorios y 11 áreas de chapoteo ), por lo que contratar y retener salvavidas requirió una mejor compensación.

Brenda Romero, gerente de la División de Deportes Acuáticos de la Ciudad, dijo que a los salvavidas de la Ciudad se les pagaba alrededor de $11 por hora en 2021, menos de lo que pagaban otras organizaciones en ese momento.

“Estábamos un poco atrasados en cuanto a la tasa salarial”, dijo Romero.

En 2021, la Ciudad inició un programa de incentivos de $1,000 para nuevos empleados, incluidos salvavidas. El incentivo se pagaría después de seis meses de trabajo, pero Romero dijo que muchos empleados dejarían sus trabajos después de recibir el incentivo.

La Ciudad aumentó el salario a $14 por hora en 2022 y la tarifa no es de $16, lo que, según Romero, ha mejorado significativamente la retención.

“Es mucho, mucho, mucho mejor ahora”, dijo Ramírez.

Por primera vez desde la pandemia, las piscinas de la Ciudad cuentan con 102 socorristas.

Las piscinas al aire libre de los parques Grandview y Nations Tobin en el Noreste de El Paso han sido cerradas y permanecerán cerradas indefinidamente, debido a millones de dólares en reparaciones que no han sido presupuestadas.

El Condado, que opera piscinas al aire libre en Fabens, Ascarate Park y Canutillo, también ha visto una mejora en la contratación este año, pagando a los salvavidas $14.38 por hora.

“Ya tenemos a la mayoría de nuestro personal a bordo”, dijo Amy Wheeler, gerente de Deportes y Deportes Acuáticos del Condado.

Wheeler también dijo que, al igual que en los años de la pandemia, todavía recibe muchos solicitantes que no están certificados como salvavidas. Dijo que el Condado probablemente llevará a cabo los cursos de certificación durante el verano, para que no interfieran con otras clases impartidas por la Ciudad u otras agencias.

“Incluso si no están buscando trabajo, aún podrán obtener la certificación para que en el futuro puedan conseguir un trabajo”, dijo Wheeler.