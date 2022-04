Bajo la mira, sindicato local de la Border Patrol

Agentes federales pertenecientes al Sindicato de Agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) del Sector El Paso, destaparon una estela de presuntos fraudes, corrupción, malos manejos y tráfico de influencias hacia el interior de la unión laboral, en la que estarían involucrados los dirigentes locales, también patrulleros fronterizos.

Una auditoría iniciada a principios del 2019 y concluida en el mes de abril, cuyo resultado se hizo público hasta finales de ese mismo año, desmoralizó a un grupo considerable de agentes, al enterarse del fraude cuyo monto alcanza el millón de dólares.

Según documentos mostrados y entregados a El Diario de El Paso, y los cuales a decir de los demandantes exhiben la serie de irregularidades cometidas por sus directivos desde el año 2008 hasta el 2017 y continuada por los actuales representantes, corroboran las corruptelas, sin que a la fecha haya voluntad del sindicato nacional o las autoridades para castigar a los responsables, señalan.

“Después de que se habían robado medio millón, siguieron robando dinero a pesar de que estaban siendo investigados por el FBI, el IRS y el propio Departamento de Trabajo, entre otras agencias”, dijo uno de los agentes que pidió permanecer en el anonimato.

El monto malversado asciende a un millón de dólares, precisó.

Además del fraude local, se denunció la compra de armas de manera ilegal, falsificación de cheques y recibos falsos firmados por el tesorero y avalados por el presidente en turno.

De acuerdo a los denunciantes, los presuntos responsables del desfalco y malos manejos son: Jim Stack, Benjamín Morales, Rob Russell, Joe Frescas, César Luján, John Vanderveen, y Durango Ayala.

El Diario de El Paso se comunicó con los agentes señalados –algunos de ellos en retiro o asignados a otros sectores de la Patrulla Fronteriza– pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta de ninguno de ellos en cuanto a su versión de los hechos.

“El gran problema es que las uniones están al tanto y no han hecho nada… creemos que es porque de la Unión local han salido personas que han sido oficiales de la Unión nacional y no les conviene exponerlos a la luz, simplemente porque tendrían que haber hecho algo en aquel momento y no lo hicieron”, se denunció.

Corto sabor a triunfo

En 2018 Benjamín Morales se alzó triunfador en las elecciones por la presidencia del capítulo local del sindicato, dejando abajo a su contrincante Rob Russell, sin embargo, el sabor de ese triunfo sólo duró un mes y medio. Fue destituido de su cargo al comprobársele un robo de dinero. Benjamín Morales fue despedido de la Patrulla Fronteriza por varios cargos de mala conducta, según fuentes fidedignas.

En su lugar fue nombrado interinamente el oficial Joe Frescas a pesar de la mala reputación que, según los informantes, tenía hacia el interior del sindicato ya que era señalado como el principal involucrado en el fraude y robo de acuerdo con documentos del sindicato.

En 2020 al convocar a nuevas elecciones Frescas decidió competir contra Diego Martínez para continuar en el cargo, sin embargo fue derrotado.

Con la entrada de Martínez, llegaron aires de esperanza, ya que como buen administrador detectó una serie de irregularidades, luego de escuchar las denuncias vertidas por sus compañeros.

En agosto del 2020 y ante la presunción del fraude y malos manejos la Unión local fue puesta bajo probatoria por la Unión nacional al encontrar elementos suficientes para iniciar una investigación sobre el desfalco, corrupción y fraude por la cantidad de un millón de dólares.

Auditoría revela ‘focos rojos’

La auditoría practicada por una firma de contabilidad con sede en Tucson, Arizona, arrojó que el monto del fraude ascendía al principio al medio millón de dólares, cometido en el lapso de 9 años.

Se dijo que el resultado de la misma se entregó en abril del 2019, pero se hizo pública a finales de ese mismo año.

Durante ese tiempo fungió como contadora externa, precisamente la hermana del presidente en turno Rob Russell y de acuerdo a la auditoría forense, ordenada por la Unión nacional, se estableció que esta persona cobraba tres veces por realizar el mismo trabajo. Su compensación era de 40 mil dólares anuales.

“Empezamos a notar que la contadora cobraba demasiado. Y cuando pedíamos informes sobre las finanzas se negaban a mostrarlos por lo que empezamos a sospechar que algo andaba mal”, dijeron los afectados.

El resultado de una nueva auditoría a cargo de una agencia de contabilidad contratada, después de la salida de la hermana del presidente, detectó una evasión en el pago de impuestos por la cantidad de 720 mil dólares no reportados al Servicio Interno de Impuestos (IRS), lo que preocupó aún más a los demandantes que exigieron atención inmediata.

Y es que asuntos menores a esta cantidad regularmente son perseguidos e investigados por las autoridades federales que no paran hasta arrestar a los responsables como el registrado recientemente aquí en El Paso, luego de que un gran jurado federal emitió una acusación en contra de una mujer por preparación de declaraciones de impuestos falsas y fraude bancario.

Según documentos judiciales, Dawn Marie Muñoz, de 52 años, quien resultó ser hermana del expresidente de la Unión, supuestamente declaró menos ingresos al IRS para los años fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018.

Las autoridades establecieron que durante dos años Muñoz presuntamente preparó declaraciones de impuestos para otros en las que no declaró ingresos o sobre deducciones declaradas, lo que provocó que las declaraciones fueran falsas. Además, Muñoz cobró cheques de manera fraudulenta y se embolsó dinero al que no tenía derecho.

Ahora la mujer enfrenta cuatro cargos de hacer y suscribir una declaración falsa, nueve cargos de complicidad en la preparación y presentación de una declaración falsa y tres cargos de fraude bancario.

Evasión fiscal

Para los agentes este es un claro ejemplo de que con el IRS no se juega, pero curiosamente es que aquí y pese a las denuncias no se ha actuado en contra de agentes federales involucrados en la evasión de impuestos, robo de armas y dinero del sindicato.

Se dijo que durante 12 años se pagó un salario de entre 8 y 10 mil dólares anuales a nueve oficiales federales sin que ese dinero haya sido reportado a la agencia recaudadora de impuestos.

Según los denunciantes, la Unión le debe al IRS alrededor de 250 mil dólares entre multas y pagos de impuestos atrasados desde hace más de una década.

A decir de los manifestantes resulta extraño que la dirigencia nacional no atienda sus demandas y sobre todo que la agencia federal, a pesar de las pruebas expuestas, haya prestado oídos sordos a la denuncia.

“No entendemos por qué no se ha actuado en consecuencia. En otros casos la propia agencia al enterarse de la presunción de un delito de corrupción o fraude de uno de sus oficiales actúa sin miramientos y de inmediato los pone bajo licencia administrativa. Ahora no ha sido así.

Para atender la querella la dirigencia nacional se hizo cargo del caso y nombró a Chris Bauder como albacea de la organización policial, en tanto se llevaba a cabo la investigación por los malos manejos financieros y castigar a los responsables.

El objetivo es corregir los señalamientos de corrupción y fraude financiero para seguir los acuerdos colectivos y sobre todo restaurar los procesos democráticos.

Sin embargo y para desilusión de los afectados, esta persona en lugar de contribuir al esclarecimiento del caso y limpiar la casa nombró a los mismos agentes señalados en la denuncia.

Chris Bauder fue nombrado albacea de la Unión durante la imposición de probatoria, y aunque su trabajo era corregir la corrupción dejó a Brandon Thomas, Joe Frescas, Wes Farris, Iván Cervantes, Víctor Loya, Carlos Valle, Jesús Juárez y Durango Ayala, todos involucrados en el fraude o en taparlo, como oficiales en activo.