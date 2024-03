Bajo escrutinio Alcaldesa de Anthony por manejo de fondos

De nueva cuenta la alcaldesa de Anthony, NM, Diana Murillo, está en el ojo del huracán, luego de que Gabriel I. Holguín, alcalde pro tempore, revivió la vieja pugna que mantiene con la edil desde hace ya varios meses.

Durante la reunión de la semana pasada, los miembros del consejo votaron para poner fin a un asunto que tiene que ver con la devolución de recursos utilizados por la alcaldesa para el pago de honorarios de su representante legal.

De acuerdo a Holguín los fondos que la alcaldesa Murillo ha estado utilizando para su abogado defensor en una demanda presentada para destituirla de su cargo, así como una querella que la alcaldesa Murillo inició contra de él en 2023, deben regresar a las arcas municipales.

“Esta junta directiva votó por no aprobarle los fondos y una de las razones básicamente fue que no se siguieron las reglas. No fue a la Junta Directiva a solicitarlos y simplemente los uso”, aseveró Holguín.

Según los fideicomisarios, la alcaldesa Murillo ha utilizado más de $24 mil de fondos no aprobados en un asunto de litigio, sin embargo, no está claro cuánto ha gastado en el otro expediente.

Se dijo que durante la reunión programada ayer miércoles, el Concejo Municipal de Anthony votará sobre el caso para exigir a la alcaldesa Murillo que devuelva esos fondos.

Asimismo se dio a conocer que en el Concejo Municipal se votará sobre la renovación / rescisión del contrato del administrador municipal Mario Juárez-Infante, quien ha ocupado la posición en la ciudad de Anthony desde 2022.

Juárez-Infante, es administrador municipal de tiempo completo de la ciudad de Sunland Park y actualmente trabaja a tiempo parcial en Anthony con un salario anual de $75,000.

“Es hora de que aquellos que han causado injusticia a la comunidad de Anthony rindan cuentas. Anthony no sólo merece líderes que los representen correctamente, sino que merecen algo mejor”, declaró el alcalde pro tempore Gabriel I. Holguín.

La Junta Directiva votó sobre estos asuntos en la reunión ordinaria de ayer, a las 6:00 p.m. por lo que se invitó a los miembros de la comunidad a estar presentes, hasta el cierre de esta edición se desconocen los resultados.

Vecinos de la comunidad de Anthony exigieron su remoción y que devuelva los recursos que tomó para el pago de sus abogados. “Ese dinero debe ser invertido en el arreglo de calles, alumbrado público y otros servicios públicos”, coincidieron.

El Diario de El Paso intentó entablar comunicación con Murillo, a través de su teléfono celular, pero no respondió a los mensajes.

Murillo también es comisionada del Distrito 2, del condado de Doña Ana. Fue elegida para el puesto en la Junta de Comisionados del Condado de Doña Ana el 3 de noviembre de 2020.

Prestó juramento el 30 de diciembre de 2020 y asumió las funciones de Comisionada del Condado el 1 de enero de 2021. Su mandato de cuatro años finaliza el 31 de diciembre de 2024 y es elegible para buscar la reelección.