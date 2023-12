Baja tasa de vacunación vs influenza y Covid

Una cepa JN.1 de Covid-19 de rápida propagación ha comenzado a dominar las infecciones en Estados Unidos antes de las fiestas de fin de año, y la vigilancia de las aguas residuales en Texas muestra un aumento en la actividad de Covid.

El incremento de la nueva subvariante ómicron se produce en medio de una tibia aceptación de la vacuna Covid-19 actualizada. Daniel Acosta, director de Immunize El Paso, dice que la clínica de salud sin fines de lucro ha experimentado una aceptación más lenta de las dosis contra el coronavirus y la influenza en comparación con el año pasado.

Al momento de escribir este artículo, no hay evidencia de que la cepa JN.1 cause una enfermedad tan grave como las primeras cepas pandémicas. Las personas pueden esperar síntomas similares a los de la influenza: tos, dolor de garganta, congestión, fatiga, dolor de cabeza, fiebre y dolores musculares.

Durante las vacaciones, los expertos médicos advierten sobre una posible “tripledemia”: la combinación de influenza, Covid-19 y virus respiratorio sincitial, conocido como RSV, que azotó las clínicas de salud con pacientes enfermos el otoño y el invierno pasados.

Un informe semanal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestra que las pruebas positivas, las visitas ambulatorias y las hospitalizaciones por influenza tienen una tendencia al alza en todo el país.

Mantener a los niños enfermos en casa, así como estar al día con las dosis anuales contra la influenza y el Covid-19, puede reducir la gravedad de enfermedades similares a la influenza, señaló el doctor Héctor Ocaranza, autoridad de salud pública del condado de El Paso.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y los CDC aprobaron la versión más reciente de la vacuna Covid-19 a mediados de septiembre. Según los CDC, es seguro recibir las inyecciones contra el Covid-19 y la influenza al mismo tiempo.

La nueva dosis contra el VRS para embarazadas y personas mayores también puede ayudar a prevenir hospitalizaciones, añadió Ocaranza. El pediatra dio una actualización sobre las enfermedades respiratorias de El Paso en una reunión de comisionados del condado el lunes.

Ocaranza advirtió que si bien la ciudad no ha alcanzado el pico “tripledémico” del otoño e invierno pasados, la tendencia al alza de los casos de Covid-19 y RSV refleja los patrones de la temporada pasada. Los niños constituyen el grupo más grande de visitantes a las instalaciones para pacientes ambulatorios en El Paso, que incluyen clínicas de atención de urgencia y consultorios médicos, dijo.

Lo que muestran y no los datos

El Paso dejó de publicar su informe semanal Covid-19 en agosto, pero aún mantiene el panel en línea. Según el panel, había 67 personas hospitalizadas con Covid-19 en la mañana del 21 de diciembre. La ciudad también registró un promedio de 76 casos nuevos por cada 100 mil habitantes.

El recuento de casos no representa el número total de enfermos en El Paso. Muchas personas se hacen la prueba de Covid-19 en casa y no están obligadas a informar sus resultados al Departamento de Salud de la ciudad. Ocaranza le comentó a El Paso Matters en agosto que los informes de hospitales y proveedores de atención médica constituyen la gran mayoría del recuento de casos, y pocos provienen de revelaciones propias.

En 2022, El Paso Water comenzó a trabajar con el Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales de los CDC para detectar la propagación de Covid-19 en muestras de aguas residuales.

Pero el sitio web de los CDC no muestra datos recientes de las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales de El Paso. Los datos públicos de los cuatro sitios se detienen a mediados de septiembre, apenas unas semanas antes del inicio de la temporada de enfermedades respiratorias.

Las personas infectadas con coronavirus, incluso si son presintomáticas o asintomáticas, eliminan el virus en las heces. El muestreo de aguas residuales puede medir cuánto virus circula dentro de la comunidad y predecir tendencias.

Un aumento en los niveles de virus durante el verano llevó al gobierno federal a reiniciar su programa de envío por correo de pruebas caseras gratuitas de Covid-19.

Persiste la brecha entre las vacunas

Los científicos actualizan periódicamente las vacunas contra la influenza y el Covid-19 en función de cómo han mutado los virus y qué cepas están circulando. Ambas vacunas reducen el riesgo de enfermedad grave, así como la carga viral de la persona infectada, lo que significa que las personas infectadas son menos contagiosas porque tienen menos virus que transmitir.

Carlos Aparicio, de 24 años, residente de El Paso, dijo que se vacunó contra la influenza y el Covid-19 para proteger a su esposa embarazada, por recomendación de su obstetra. Su esposa, que trabaja con niños como maestra, también se vacunó para darle inmunidad a su bebé, señaló.

Según los CDC, las personas embarazadas tienen más probabilidades de enfermarse “gravemente” a causa del coronavirus que las personas que no están embarazadas. El Covid también puede aumentar el riesgo de complicaciones en el embarazo y afectar al bebé en desarrollo.

Aparicio recibió las vacunas anteriores contra el Covid-19, pero el joven de 24 años no se había vacunado contra la influenza anualmente desde que era niño.

“Pero la aprobación de su médico definitivamente selló el trato con nosotros”, dijo Aparicio.

Texas no tiene datos completos sobre la cantidad de personas que han recibido las vacunas contra la influenza y el Covid-19 este año, declaró Chris Van Deusen, portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

Desde el final de la declaración de desastre pandémico, el estado no exige que los proveedores de atención médica informen la distribución de la vacuna Covid-19, dijo Van Deusen. El estado consolida los registros de inoculaciones en el Registro de Inmunización de Texas, pero los residentes deben completar un formulario para optar por participar en el registro.

Los CDC se basan en la Encuesta Nacional de Inmunización semanal para estimar el porcentaje de la población estadounidense que ha recibido las vacunas contra el Covid-19 y la influenza.

Hasta el 15 de diciembre, alrededor del 43% de los niños y el 42% de los adultos informaron haber recibido la dosis contra la influenza, según los CDC.

Si bien la cobertura contra la influenza se ha acercado, pero aún no ha regresado, a los niveles previos a la pandemia, la cobertura contra la Covid-19 está aún más rezagada. Sólo el 8% de los niños y el 18% de los adultos han recibido la última vacuna contra el Covid-19.

Varios residentes de El Paso compartieron las razones por las que se inocularon contra la influenza este año, pero no contra el coronavirus. Para algunos, su proveedor no tenía la nueva vacuna Covid-19 en el momento en que recibieron la inyección contra la influenza, y lo han olvidado o aún no han hecho planes para volver.

Rosa Ramírez, de 33 años, y su esposo programaron citas en línea para las vacunas contra el Covid-19 y la influenza para principios de octubre. Pero este año, después de esperar una hora en Walgreens en el centro de El Paso, su administrador de vacunas les dijo que la farmacia solo tenía vacunas contra la influenza y se había quedado sin vacunas contra el Covid-10. Ramírez no ha regresado.

“Un día llevó al siguiente, llevó al siguiente”, dijo Ramírez. “Probablemente podríamos esperar hasta el próximo año. Una parte de mí quiere conseguirlo, pero si soy realista, probablemente no lo conseguiremos”.

Ella y su esposo no viajarán ni planean ver a muchos amigos y familiares en Navidad este año; de lo contrario, podrían estar más motivados para intentarlo nuevamente, dijo Ramírez.

Ramírez comentó que el sitio web de la farmacia indicaba que la vacuna Covid-19 estaba disponible cuando programaron la cita. Ahora se siente incómodo debido a los horarios de la pareja y la posibilidad de otra hora de espera.

El director de Immunize El Paso, Daniel Acosta, sugirió que la vacuna contra la influenza puede parecer más habitual para algunas personas porque existe desde hace más tiempo, aunque la clínica de salud sin fines de lucro también ha visto una caída en la distribución de la vacuna contra la influenza en comparación con el año pasado.

Las personas que reciben una vacuna pero no la otra, pueden sentir fatiga por la inyección. Ha escuchado a personas que se preguntan por qué hay una nueva dosis contra el Covid-19 cada año.

El error sobre las vacunas puede residir en el nombre.

“La vacuna contra la influenza no se describe como una ‘vacuna contra la influenza actualizada’”, dijo Acosta. “Tal vez mucha gente ni siquiera sabe que se actualiza. … Probablemente ayudaría si (la vacuna contra el Covid-19) se comercializara de manera similar a (la vacuna contra la influenza) como algo que se aplicaría todos los años. Ahora la gente dice que esperarán a la próxima versión”.

Pero al igual que la influenza, el Covid-19 llegó para quedarse, lo quiera o no la gente, dijo Acosta.