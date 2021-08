Baja tasa de impuestos el Distrito de Hospitales

Es probable que el Centro Médico Universitario (UMC) adopte una tasa impositiva más baja para su próximo año fiscal después de recibir un compromiso de $34.7 millones provenientes del Plan de Rescate Norteamericano (ARPA).

Los funcionarios del hospital inicialmente estaban considerando adoptar la misma tasa impositiva que el año pasado para financiar el presupuesto de aproximadamente mil millones del distrito hospitalario, lo que habría significado un aumento en los impuestos a la propiedad para la mayoría de los habitantes de El Paso. Pero la infusión de dinero federal significa que, en promedio, los propietarios de viviendas no verán un aumento de impuestos del hospital el próximo año.

La nueva tasa impositiva propuesta por el distrito hospitalario sería de 25.8 centavos por cada $100 de valoración de la propiedad, por debajo de los 26.8 centavos del año pasado.

Esto podría significar un alivio menor de otras entidades tributarias locales, incluida la Ciudad y el Condado, que trabajen en el proceso presupuestario antes del nuevo año fiscal que comienza en septiembre para la Ciudad y octubre para el Condado.

Decenas de miles de propietarios verán un gran aumento en los impuestos a la propiedad de la Ciudad y el Condado debido a un aumento en las valoraciones de las casas que se produjo durante la pandemia de Covid-19 y las decisiones del Gobierno de no reducir las tasas impositivas para compensar el alza.

Los funcionarios del Condado esperaban que el Ayuntamiento de El Paso votara para aprobar una parte de sus fondos ARPA para UMC después de que el hospital uniera fuerzas con la Ciudad para ayudar en el esfuerzo de distribución de la vacuna Covid-19 a principios de este año.

A principios de este año, el Congreso aprobó fondos del plan de rescate para proporcionar $350 mil millones en fondos de emergencia para los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales elegibles para responder a las necesidades ante una pandemia aguda, llenar los déficits de ingresos y apoyar a las comunidades y poblaciones más afectadas por la crisis de Covid-19.

“Les corresponde a ellos (y) corresponde a los distritos escolares que todos nos sentemos y pongamos dinero sobre la mesa”, dijo el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego. “Vamos a asistir a audiencias presupuestarias y (tendremos que) ser extremadamente agresivos para asegurarnos de que nos ocupamos de UMC. Si no los cuidamos, ellos no nos cuidarán a nosotros”.

Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Condado de El Paso recibirá $163 millones en fondos ARPA y la Ciudad recibirá alrededor de $154 millones.

Samaniego dijo que UMC y el Condado se comunicaron con los funcionarios de la Ciudad, incluidos el administrador Tommy González y el alcalde Oscar Leeser, para ayudar a cubrir una solicitud inicial del hospital de $30 millones, pero no han obtenido una respuesta clara sobre si la Ciudad contribuirá.

Los funcionarios de la Ciudad no respondieron a una solicitud de entrevista de El Paso Matters, pero la portavoz, Laura Cruz Acosta, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico dijo que la Ciudad está trabajando diligentemente para garantizar que elaboren un plan estratégico y fiscalmente responsable para la financiación.

Acosta dijo que la Ciudad ha recibido los primeros $77 millones, pero proyecta más de $96 millones en gastos directamente relacionados con la respuesta de salud y seguridad pandémica en curso. Ella dijo que eso incluye vacunas y pruebas, asistencia con el alquiler, recuperación económica y apoyo a los servicios de la Ciudad.

“Con base en las necesidades de respuesta de salud y seguridad del Covid-19 de la Ciudad, la trayectoria evolutiva del virus, los desafíos económicos y laborales, y las limitaciones y variabilidad de la financiación, la Ciudad no puede usar fondos destinados a nuestros costos asociados con Covid-19, incluyendo gastos y pérdida de ingresos, ya que esos costos superan nuestra asignación actual de $77 millones y no nos quedan fondos para asignar a ningún otro propósito en este momento”, dijo Acosta.

Dijo que también se notificó a la Ciudad que el Estado de Texas no proporcionará recursos para ayudar en la respuesta de la Ciudad a futuros brotes y que los gobiernos de la Ciudad necesitarán utilizar sus fondos ARPA.

El comisionado del Condado, David Stout, dijo que cree que la Ciudad debería destinar parte de su dinero ARPA a UMC.

“Me parece que la Ciudad no va a ser un buen socio en este esfuerzo. No han dicho que sí (y) no han dicho que no”, dijo Stout.

Acosta dijo que la Ciudad se reunió con el presidente y director ejecutivo de UMC, Jacob Cintron, el mes pasado para discutir su solicitud de asistencia financiera adicional de los fondos ARPA de la Ciudad, pero no ha recibido una solicitud por escrito que describa cómo se usaría el dinero. También dijo que con base en la discusión, la Ciudad no tiene claro si la solicitud sería elegible para los fondos según “una fecha de vigencia del 3 de marzo de 2021, para los gastos elegibles”.

Acosta dijo que con base en la discusión, UMC mencionó gastos que ya se habían realizado.

Según el Departamento del Tesoro federal, los costos elegibles tendrían que realizarse entre el 3 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2024, pero los destinatarios de los fondos tienen una amplia flexibilidad dentro de cuatro categorías.

Las categorías son gastos de salud pública, impactos económicos negativos causados por la emergencia de salud pública, reemplazo de ingresos perdidos del sector público y pago de primas para trabajadores esenciales e inversiones en agua, alcantarillado e infraestructura de banda ancha.

Los funcionarios de UMC no respondieron a la solicitud de El Paso Matters para una entrevista, pero el portavoz Ryan Mielke dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que “UMC y muchos otros hospitales en toda nuestra nación montaron una respuesta grande y compleja durante la pandemia actual, que continúa hasta el día de hoy”.

Mielke dijo que los fondos que recibirá del Condado se utilizarán para los reembolsos anticipados de los Centros de Medicare y Medicaid, el déficit de fondos anticipado de Medicaid para 2022, la mano de obra de enfermería contratada, los suministros y otros costos relacionados con Covid-19.

“Estos fondos cubrirán muchas de esas necesidades. Vale la pena señalar que UMC, en abril de 2021, agotó todos los fondos de la Ley CARES mientras continúa nuestra respuesta a la pandemia para nuestra comunidad y los gastos asociados. UMC continúa haciendo el mejor y más prudente uso de sus recursos disponibles”, dijo Mielke.

Los funcionarios de UMC dijeron que no habían asignado los fondos ARPA de $30 millones en el presupuesto de 2022 porque no tenían un compromiso ni de la Ciudad ni del Condado y no recibieron directamente los fondos ARPA.

En un esfuerzo por minimizar la carga fiscal sobre los dueños de propiedades, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso le pidió a UMC que adoptara lo que se conoce como la tasa de impuesto sobre la renta no nueva si el Condado acordó otorgarles la financiación ARPA. El Condado acordó aumentar el compromiso de ARPA a $34.7 millones para cubrir también el déficit de casi $5 millones en el que incurriría el hospital si aceptaba adoptar la tasa de ingresos sin ingresos nuevos.

Betsy Keller, administradora en jefe del Condado, dijo en una respuesta por correo electrónico a El Paso Matters que la reunión de la Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó el martes una moción para otorgar a UMC $34.7 millones que se pagarán en dos pagos separados de $17.35 millones cada uno. Los pagos se utilizarán de acuerdo con los requisitos de ARPA, agregó.

Acosta dijo que la Ciudad, para continuar los esfuerzos de colaboración con UMC, se ofreció proactivamente a hacerse cargo de su administración cerrando el sitio del Coliseo del Condado de El Paso y utilizando el Centro de Convenciones y otros sitios operados por la Ciudad.

“Este esfuerzo podría ahorrarle al Condado millones de dólares si la Ciudad se hiciera cargo de su operación”, dijo Acosta.

Ella dijo que la Ciudad también asignó voluntariamente $2 millones a UMC de los fondos de la Ley CARES el año pasado.