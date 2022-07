Ayudan minas móviles a aliviar la crisis de arena

A lo largo de las carreteras desoladas de la Cuenca Pérmica, el campo petrolero más activo del mundo, hay tramos largos donde todo lo que se ve son plataformas de perforación y kilómetros y kilómetros de arena. Por eso es tan extraño que los productores de crudo de Texas se enfrenten a una escasez de arena de más de un millón de toneladas y precios que han subido un 150 por ciento.

La arena para fracking, que se explota a través de rocas de esquisto para desbloquear petróleo y gas natural, tiene un promedio de 55 dólares por tonelada, frente a los 22 dólares a finales de 2021, según muestran los datos de la firma de investigación energética Lium. La demanda está aumentando a medida que los exploradores de petróleo vuelven a abrir los grifos después de los recortes provocados por Covid. Pero como en tantos sectores de la economía, la recuperación está provocando un desajuste.

Los proveedores de arena han sufrido interrupciones, escasez de mano de obra y cuellos de botella en los camiones. El director ejecutivo de U.S. Silica Holdings Inc., la mayor minera de arena para fracturación hidráulica que cotiza en bolsa, denominó al mercado ajustado como un “pandemonium” y dijo que su compañía está agotada.

Ahí es donde entran Steve Brock y su nueva operación de extracción de arena, Nomad Proppant. Desde los primeros días de la revolución del esquisto hace más de una década, los operadores de fracking han confiado en la arena extraída que se entrega en camiones a sus sitios, a través de distancias como hasta 100 millas. Brock, el director comercial de Nomad, quiere darle la vuelta a ese modelo.

Su idea: ¿Por qué no usar simplemente la arena que está justo debajo de tus pies?

Nomad ha desarrollado maquinaria que puede ir directamente a los pozos de fracking (más o menos de 10 a 20 millas), lo que reduce enormemente la carga de los costos de flete y el lento proceso de transporte por camión.

“No somos cirujanos cerebrales aquí, todo lo que hacemos es encontrar los mejores lugares y lavar y entregar la arena”, dijo Brock, de 34 años. “Francamente, que nos haya llevado tanto tiempo llegar aquí es bastante salvaje”.

Brock dejó su trabajo en Covia, una de las mayores mineras de arena para fracturación hidráulica del mundo, en febrero de 2020 para ayudar a iniciar Nomad. Lanzó su primera mina de arena móvil en el Oeste de Texas el mes pasado, luego del enorme aumento de los precios. Él llama al momento “muy afortunado”.

La escasez de arena, incluso más que el precio, es el gran obstáculo para los perforadores de petróleo. Pioneer Natural Resources Co., el mayor productor de Permian, dijo que esperaba que la producción de crudo y gas natural se viera afectada el último trimestre debido a problemas de arena. Las cosas son tan extremas que algunas compañías petroleras están enviando arena por tren desde Wisconsin a casi el doble del costo.

Si Nomad y sus rivales como Hi-Crush Inc., uno de los pioneros originales de frack-sand que ahora también introdujo unidades móviles, pueden ayudar a resolver la escasez de arena, podría jugar un papel importante en los mercados energéticos globales.

Si bien los perforadores en el Pérmico han mostrado moderación al aumentar la producción de petróleo, lo último que necesita el mundo es que los problemas de arena limiten aún más su elaboración. Estados Unidos, el principal productor de petróleo del mundo y uno de los mayores exportadores de gas natural licuado, se ha convertido en un proveedor aún más importante a la luz de la guerra de Rusia en Ucrania y las luchas de la OPEP para cumplir con los objetivos de producción. Mientras tanto, los déficits en el suministro de energía, y el crecimiento resultante de los precios, se encuentran entre los principales impulsores del aumento dramático de la inflación en todo el planeta.

“No se puede dar por sentada la arena”, dijo Chris Wright, director ejecutivo de Liberty Energy Inc., el segundo mayor proveedor de servicios de fracking. No es suficiente, “estoy bastante preocupado por los balances mundiales de petróleo, gas y alimentos, que están íntimamente ligados”.

La demanda total de arena para fracking en el país es actualmente alrededor de un 5 por ciento más alta que los aproximadamente 25 millones de toneladas que se producen, según el consultor de la industria Enverus, que estima un déficit de aproximadamente 1.3 millones de toneladas.

Brock of Nomad dice que excavando en la tierra unos 15 pies (4.6 metros) de profundidad en 40 acres, una de sus unidades móviles puede producir alrededor de un millón de toneladas. Y dado que las unidades son móviles, Nomad no necesita limitarse a las enormes y polvorientas dunas de las minas tradicionales.

“Podemos encontrar depósitos que anteriormente no tendrían sentido si pensaras que estás estacionado, porque tal vez este depósito solo tenga 3 millones de toneladas”, dijo Brock. “Eso me puede dar el valor de dos años de trabajo, y luego puedo moverme más de 2 millas al siguiente lugar”.

El repunte de los precios de la arena es emblemático de la inflación que se extiende por todo el Pérmico. Los analistas de JPMorgan Chase estiman que los costos de las empresas de esquisto de EU se están disparando a una tasa del 25 por ciento, o casi el triple de la tasa de inflación general.

Mucho de eso es impulsado por la escasez. No hay suficientes tuberías de acero, no hay suficientes plataformas de perforación, no hay suficientes excavadoras y, lo que es más importante, no hay suficientes personas. La directora ejecutiva de Occidental Petroleum Corp., Vicki Hollub, ha dicho que la escasez de trabajadores junto con los gruñidos de la cadena de suministro, explican en parte por qué los perforadores de petróleo de el país no están aumentando significativamente la producción.

Convertir la arena en un negocio móvil aborda otra área de cuellos de botella en la cadena de suministro: el transporte por carretera.

Debido a que Nomad puede extraer arena cerca de donde se necesita, un solo camión de 18 ruedas puede realizar múltiples viajes de ida y vuelta desde la mina móvil hasta el pozo en un día. Eso significa que se necesitan tan sólo 10 camiones en total, menos que los aproximadamente 70 que se usan en las entregas tradicionales desde las minas. Eso trae una caída significativa en los costos de flete. Pero aún más crítico en el Pérmico, donde la mano de obra es extremadamente escasa y la tasa de desempleo ronda el 3 por ciento, significa que se necesitan menos camioneros.

Como dice Brock: “Si resuelves ese problema, resuelves muchos problemas”.

Devon Energy Corp., uno de los mayores exploradores de la región, se encuentra entre los que ya recurren a las minas móviles. La empresa está trabajando con Hi-Crush para desarrollar su unidad. El proyecto piloto se ubicará en un sitio de plataforma de aproximadamente 5 acres y representará una cuarta parte de las necesidades totales de arena de Devon en la cuenca de Delaware, en la mitad occidental del Pérmico.

“Nos da una sensación de seguridad con nuestro suministro”, dijo John Raines, vicepresidente de la unidad de negocios de la Cuenca Delaware de Devon.

También está ayudando a reactivar empresas como Hi-Crush, que quebró durante los días de crisis de arena de 2020.

“Definitivamente es nuestro motor de crecimiento”, dijo el CEO de Hi-Crush, Dirk Hallen, sobre las tres unidades móviles de la compañía y los planes para lanzar más a finales de este año. Dado que los operadores de fracking ahora consumen casi tres veces más arena cada mes que hace cinco años, Hallen dijo que es probable que la demanda se mantenga fuerte.

Y Brock, de Nomad, señala que las unidades móviles podrán satisfacer la demanda más rápido que las minas tradicionales porque no tener que transportar camiones desde tan lejos también significa eliminar el paso de secado que consume mucho tiempo.

Después de desenterrar la arena, se lava y luego se deja secar al aire en montones durante unos días. En las minas estacionarias, luego se explota en máquinas secadoras gigantes. De esa manera, cuando los camiones están cargados, transportan la mayor cantidad de arena posible. Pero Brock dice que, dado que sus camiones sólo recorren distancias cortas, puede omitir el secado a máquina, eliminando equipos caros.

Los ahorros de costos fueron una parte clave del argumento de Nomad cuando la compañía estaba despegando durante las profundidades de la pandemia, cuando Brock dice que los precios eran demasiado bajos.

“Cuando te agobias y necesitas empezar a ahorrar algo de dinero”, dijo, “empiezas a ser creativo”.