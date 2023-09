Ayudan caballos de rescate a mejorar la vida de los niños

A lomos de Ringo, un caballo cuarto de milla americano, Leila, de 14 años, cargó de un lado a otro de la pista. Con una mirada de determinación, la adolescente casi sin habla guió al enorme animal alrededor de los barriles esparcidos, sus pezuñas levantaron tierra con cada rítmico galope.

Durante la mayor parte de su vida, Leila enfrentó una ansiedad tan extrema que apenas podía hablar.

Pero, después de que comenzó a tomar lecciones de equitación en un centro de rescate local, floreció y aprendió a establecer conexiones con animales y personas.

“Siempre le ha resultado muy difícil estar frente a la gente”, dijo la madre de Leila, Mollie Arthur. “A ella no le gusta que le presten atención. No le gustan las cosas nuevas. Y fue realmente sorprendente para mí verla venir aquí y simplemente montarse a caballo. Me dejó alucinado”.

Arthur dijo que Leila nunca tuvo mucho interés en actividades extracurriculares hasta que fue al Centro Educativo y de Rescate Horses Unlimited hace unos cinco años. Desde entonces, la menor ha participado en competencias de carreras de barriles, en desfiles y ha hecho amistad con otros jóvenes jinetes, como su compañera Karla.

Horses Unlimited trabaja con el departamento de bienestar animal del condado y recibe caballos de todo El Paso, algunos de los cuales han sido abandonados o maltratados, y les brinda una nueva vida. Desde 2011, cientos de niños han visitado el rancho ya sea como estudiantes, voluntarios o participantes en su campamento anual de verano.

El centro de rescate local tiene unos 34 caballos a su cargo, pero puede albergar hasta 45.

Algunos de esos corceles, como Ringo, ayudan a los niños a aprender a lidiar con sus necesidades sociales y emocionales. A su vez, los pequeños cuidan de los animales que requieren un poco más de amor.

“Descubrí que poder trabajar con los caballos ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades sociales. También les brinda un ambiente tranquilo para poder trabajar en sí mismos”, afirmó la fundadora del centro, Victoria Davis. “Estas son habilidades que les ayudarán por el resto de sus vidas. Si tienen autoestima y confianza en sí mismos, podrán conquistar cualquier cosa”.

Hay lecciones de vida en cada esquina de Horses Unlimited, desde la importancia de la responsabilidad hasta descubrir cómo controlar las emociones en una situación difícil.

Algo que Karla aprendió mientras contenía las lágrimas tratando de frenar a un imponente caballo llamado Nevada, momentos después de que el animal pisó su bota de cuero marrón.

“Sé que duele”, le dijo Davis en un tono tranquilizador mientras ayudaba a la niña de 11 años.

Después de unas cuantas respiraciones profundas, Karla regresó a Nevada con un cepillo en la mano lista para darle un poco de amor y cuidado al animal de mil libras.

“Te empuja mucho con la cara, pero es buena para montar y es muy rápida”, comentó Karla sobre Nevada.

“Siento que estar aquí con los caballos la ha ayudado en su vida diaria”, señaló el padre de Karla, Carlos Álvarez. “Lo creas o no, enseñan muchas habilidades que puedes aplicar a la vida, como la paciencia, la perseverancia (y) la disciplina. Eso es básicamente lo que obtuvo de este lugar”.

Davis dijo que cuando trabaja con niños, generalmente se reúne con los padres de antemano para conocer más sobre ellos y sus necesidades. Normalmente empieza presentándoles los caballos menos temperamentales y que no hacen mucho escándalo. Con el tiempo, podrán avanzar hacia rescates en bicicleta que pueden ser un poco más difíciles de manejar.

Horses Unlimited, con sede en el extremo Este de El Paso, ofrece lecciones de equitación a personas de todas las edades, pero brinda descuentos a niños con ansiedad, autismo o TDAH. Para aquellos que tienen miedo de montar, ofrece sesiones de terapia, donde los participantes pueden pasar tiempo cepillando y acariciando a un equino rescatado.

“Los niños con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) o Asperger tienen impulsos muy grandes. Al trabajar con caballos, realmente les enseña cómo controlar sus impulsos porque tienes que saber cómo manejarte con ellos o puedes asustar al caballo o hacer que haga algo que no quieres”, dijo Davis.

“Siento que cuando van al psiquiatra les ayuda y necesitan hacerlo, pero cuando están con los caballos es un tipo diferente de aprendizaje y una sensación diferente”, añadió. “Los caballos no juzgan, por lo que les da la oportunidad de abrirse de una manera que no lo harían en una oficina”.

Incluso si no están tomando clases, personas de todas las edades pueden pasar tiempo con estos animales rescatados como voluntarios. Una vez que se limpian los corrales, se llenan los abrevaderos y se alimenta a los caballos, estos ayudantes pueden relajarse llevando a uno de los caballos a un paseo panorámico por el desierto de Chihuahua.